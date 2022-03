“No tengo miedo a ser diferente”. La modelo argentina Imán Kaumann triunfa en las mejores pasarelas del mundo

Su voz se escucha clara y alegre a pesar del cansancio que siente después de sus últimos días maratónicos. “Fue una semana muy intensa, pero no me quejo, me encanta”, dice del otro lado del teléfono Imán Kaumann (21), tras su participación en las últimas ediciones de Fashion Week de París y Milán. Hija de la diseñadora argentina Miuki Madelaire y de David Kaumann, ya es una de las favoritas de las casas europeas. Celine, Valentino, Versace, Louis Vuitton, Balmain, Schiaparelli y Miu Miu ya la convocaron para sus desfiles y, al parecer, el baile recién empieza.

Tras participar del Fashion Week de Nueva York, Imán desembarcó en París e inauguró la temporada de desfiles con la presentación de la nueva colección de Louis Vuitton.

En su paso por Europa, la modelo y artista deslumbró en la pasarela de Valentino.

En París, Imán cumplió el sueño de recorrer la pasarela para Schiaparelli, su firma favorita. "Soy una enamorada de sus diseños", dice. Getty Images

–¿Cómo es desfilar para las semanas de la moda europeas?

–Uf, es muy, muy intenso. Son días de muchos castings, pruebas de ropa y viajes. La realidad es que yo voy a cada Fashion Week sin saber para qué marca voy a desfilar, me presento a los castings y tal vez un día antes me entero de si me eligieron o no. Vivo esos días con mucha adrenalina y también con incertidumbre. Además, a cada semana de la moda le sigue otra y otra, con lo cual no parás un minuto. Cuando terminó la de Nueva York, ya estaba volando a Londres. Vivo a las corridas, pero es divertido.

–¿Recordás cuándo fue la primera vez que te convocaron para una marca importante?

–¡Sí! El primer desfile que hice fuera de Argentina fue para Miu Miu en París y tenía 18 años. Recuerdo que me sugirieron cortarme el pelo y no lo dudé, porque sabía que eso me iba a abrir muchas puertas. Entonces me cortaron también el flequillo, estilo mullets. Y fue así, después de ese desfile me surgieron nuevos trabajos.

La modelo argentina en el Fashion Week de Milán. "Mi primer desfile para Versace. Estoy tan feliz", escribió en sus redes sociales. Getty Images

En la última edición del Fashion Week de París, Imán participó de la presentación de la colección otoño-invierno 2022/2023, caracterizada por prendas de estilo futuristas, de la firma Balmain. Getty Images

–¿Qué significa para vos la moda?

–Es un medio de expresión y es la manera en que te presentás al mundo, comunicás quién sos. Me gusta esa parte de expresión artística que tiene la moda. En todos los desfiles ves cómo se fusionan el vestuario, la escenografía, la música... Y la verdad es que me encanta ser parte de todo esto.

–¿Cuál fue el mejor consejo que recibiste de tu madre?

–Mi mamá siempre me dijo que fuera fiel a mí misma, que me dedicara a lo que me gustaba. Me enseñó a no tener miedo a demostrar quién soy, a ser diferente, porque lo distinto es bueno, tiene poder.

Con su madre, la diseñadora y artista multifacética Miuki Madelaire, y su hermana Iara. “Mamá siempre me enseñó que fuera fiel a mí misma”, dice.

Además de modelo, Imán es música y cantante. “Disfruto de hacer canciones para expresar lo que siento, como un diario íntimo.Cuando vuelva a Buenos Aires voy a continuar con la producción de mi disco EP”, dice.

–¿Ser diferente es un privilegio o un verdadero desafío?

–Es ambas cosas. Mucha gente a primera vista le cuesta digerir lo diferente, se asusta. Pero, por otro lado, creo que así también nacen las nuevas modas, las tendencias, los movimientos.

–Uno de tus últimos desfiles fue el de Versace. ¿Cómo fue esa experiencia?

–Resultó muy divertida. Donatella me pareció una persona muy agradable, relajada, graciosa. Hacía chistes mientras me vestía ella. El primer desfile que hice en Milán fue para Versace y la verdad es que es una de mis marcas favoritas: representa a Italia de una manera perfecta. Es sexy, mucha estampa, es la exageración. Hoy la moda es oversized, limpia, net, y me encanta que Versace sea todo lo opuesto.