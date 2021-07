Oscar “Cholo” Gómez Castañón. Muy enamorado, paseó con su joven novia por el casco histórico de San Isidro

Dicen que el amor nació después de compartir largas charlas por videollamadas. Al poco tiempo descubrieron que en realidad tenían muchas más cosas en común que el simple reparo por la diferencia de edad. Oscar “Cholo” Gómez Castañón (64) y Silvana Del Valle (36) hoy viven a pleno su historia de amor desde que se conocieron hace un año a través de sus cuentas de Instagram. Por ese entonces, ella vivía en Corrientes junto a sus dos hijos, Thiago y Mía, mientras que el periodista, padre de Joaquín, Federico y Martín, continuaba con su programa radial, “Pan Casero”, desde su casa de San Isidro.

Después de mantener una relación a distancia durante cuatro meses, se animaron a dar un paso más y probaron la convivencia. “¿Y por qué no?”, se pregunta él mientras comparte un desayuno con su novia en una confitería cerca del río. “Lo más curioso de esta relación es que nació en cuarentena, justo en un momento que teníamos tiempo para conectarnos con el otro. Imaginate que fueron meses donde nos pasamos conversando un promedio de cinco horas por día… ¿Quién hace eso? ¿Quién empieza una relación con tanto conocimiento del otro? Después, lo más importante era encontrarnos por primera vez. Faltaba tocarse, besarse, contactarse con el otro… y si eso andaba, ya estaba todo”, explica “Cholo”.

La pareja tomó un desayuno en la Casa Nuva, a metros de la Catedral de San Isidro. Tadeo Jones

El periodista, que por estos días se luce en su programa radial "Pan Casero" en Nacional Folclórica, tiene tres hijos su matrimonio anterior, Joaquín, Federico y Martín. Ella es madre de Thiago y Mía. “Estamos con planes compartidos... Los tuyos, los míos, los nuestros. Mis chicos ya la conocen, yo conozco a sus padres... Está todo muy bien”, reveló hace un tiempo a La Nación. Tadeo Jones

–Los separan 28 años… ¿Te costó la diferencia de edad?

–No. Yo me veo en el espejo y me sigo viendo como si fuera un pibe de veinte años, me siento así y siempre viví así. Y Silvana acá es la señora mayor (risas). Ella ha leído mucho y autores que no son de su generación. Sabe de poetas, de Borges, de muchos escritores y de radio mucho más que yo. De música, por ejemplo, conoce artistas que no son de su época y eso allana mucho. Yo no podría estar con una persona que escucha reggateon y que me dice que Arjona es bueno. Perdón, sin ofender a nadie, pero me voy, es más fuerte que yo. Pero cuando estás con alguien con quien compartís el gusto por los mismos autores y el amor por la vida en el campo, hay muchos más puntos de encuentro. Tal vez cuando nos ven juntos creo que más de uno se sorprende, pero cuando nos escuchan hablar y prestan atención a nuestros diálogos, piensan lo mismo que nosotros: que es una relación como cualquier otra.

“Con Silvana nos une la pasión por la literatura, la historia, la música y nuestro amor por la vida de campo”, dice el periodista. Tadeo Jones

