Pepe Barroso. El ex Tini Stoessel presentó a su nueva novia en Ibiza: una espectacular modelo española

A dos años de su ruptura con Tini Stoessel, Pepe Barroso Silva (24) está otra vez enamorado. Si bien hace dos meses ¡HOLA! reveló que el español había comenzado una relación con la modelo canaria Gara Arias (24), recién ahora surgieron las primeras postales de esta nueva historia de amor. Las fotos fueron tomadas en Ibiza donde ambos asistieron a la exclusiva fiesta organizada por Bulgari. El viaje sirvió como escapada perfecta para disfrutar también de las paradisíacas playas de la isla y de románticos paseos en barco.

Gara sueña con dedicarse en el futuro a la “medicina o la psicología”, tal como reveló en la edición española del Fashion.

DOS FIGURAS EXITOSAS

Los dos brillan como modelos y juntos forman la pareja perfecta. No sólo comparten la misma profesión, sino también la agencia de representación y hasta hobbies, como andar a caballo. Además, ambos entienden a la perfección los tiempos que marcan sus respectivas agendas, saben respetar los compromisos del otro sin generar conflicto en la relación. Mientras que Gara ya suena con fuerza en el panorama español, Pepe cruza fronteras, de hecho, acaba de volver de Milán, donde desfiló para Armani. El viaje a Ibiza sirvió también para celebrar por adelantado el cumpleaños de los dos: ella es del 8 de julio y él, del 17. A pesar de ser tan jóvenes, Pepe y Gara llevan varios años trabajando en la moda. “Empecé a los 18 recién cumplidos”, dijo en diciembre pasado la bella española y agregó: “Este trabajo me ayudó a madurar muchísimo. Claro que tuve que sacrificar cosas, pero sé que es por un buen motivo y mi futuro. Tengo la gran suerte de que mi familia me apoya y esté donde esté, siempre puedo contar con ellos”. Y también con Pepe por supuesto.

Cómplices en el evento de Bvlgari

Comenzaron a salir en abril pasado y ahora blanquearon su romance en la exclusiva fiesta organizada por Bvlgari en la isla española

