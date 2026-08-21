“Perdés la belleza, pero…”: conquistó la pantalla grande, se casó dos veces, fue madre en la madurez y tuvo amores apasionados

Hay mujeres que parecen pertenecer a una época y, sin embargo, consiguen atravesarlas todas, o muchas. Monica Bellucci (61) es una de ellas. Su cara, su sensualidad y esa manera de andar por la vida con una mezcla de misterio y seguridad la convirtieron en uno de los íconos femeninos del cine de las últimas décadas. Pero detrás de la imagen de la diosa italiana hay una historia de decisiones, amores, maternidad, separaciones y una carrera construida a fuerza de reinventarse. Monica Anna Maria Bellucci nació el 30 de septiembre de 1964 en Città di Castello (Italia). “Desde chica supe que quería ser actriz. Nunca me planteé otra profesión... De adolescente, podía ir al cine tres veces por día y pasaba las tardes viendo clásicos en la tele”, contó en una entrevista a Vanity Fair. Estudió Derecho y, para financiarse la carrera, empezó a trabajar como modelo cuando Giorgio Armani, Versace y Dolce & Gabbana se unieron a Valentino en aquella edad dorada creativa y económica de la moda italiana.

Hace unos días, deslumbró en la alfombra roja de la película La invitación en el 79° Festival de Cine de Locarno, Suiza. A los 61 años, la actriz sorprende por su belleza natural Alessandro Levati - Getty Images Europe

Lo que parecía un trabajo circunstancial terminó llevándola a las pasarelas internacionales. Milán, París, Nueva York… Poco a poco, aquella joven descubrió que su belleza podía abrirle puertas, aunque no quería quedarse solamente detrás de una cámara de fotos. Con el tiempo, su sensualidad la convirtió en ícono de Dolce & Gabbana, además de cosechar una gran amistad con el famoso dúo de diseñadores.

UNA NOVIA MUY JOVEN

Tenía apenas 20 cuando se casó con el fotógrafo Claudio Carlos Basso, pero el matrimonio duró cuatro años. Su desembarco en el cine fue el primer gran giro de su vida. Después de pequeños papeles en producciones italianas, llegó Drácula, de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, y el mundo empezó a conocerla. Pero sería Malena, dirigida por Giuseppe Tornatore, la película que la transformaría definitivamente en un símbolo.

Tenía apenas 20 cuando se casó con el fotógrafo Claudio Carlos Basso. El matrimonio duró cuatro años

En aquel film interpretaba a una mujer cuya belleza era observada, deseada y juzgada por todo un pueblo. La película tuvo una enorme repercusión y Bellucci quedó asociada para siempre a una sensualidad que no necesitaba exageraciones: bastaba con su presencia y comenzaron a señalarla como la heredera de Sophia Loren. Mientras su carrera comenzaba a despegar, conoció al hombre que sería su gran amor: Vincent Cassel. Se vieron por primera vez en 1996 en el rodaje de la película El departamento.

El afiche del film en el que se conocieron

La química fue inmediata y, en poco tiempo, se convirtieron en una de las parejas más atractivas y enigmáticas del cine europeo. Se casaron en 1999 y construyeron una relación poco convencional. Ambos tenían carreras internacionales y pasaban largos períodos separados. Bellucci creía en la idea de que un matrimonio no necesariamente tenía que vivir pegado en todo momento. Juntos trabajaron en films como Irreversible, El pacto de los lobos y Agents Secrets, entre otras. Y, además de compartir sets, escribieron dos de los capítulos más importantes de sus vidas: sus hijas Deva (21) y Léonie (16).

Junto al actor Vincent Cassel, padre de sus hijas Deva y Léonie, en el Festival de Cannes en 2002. Estuvieron juntos casi diecisiete años y aún hoy mantienen una excelente relación Pascal Le Segretain - Getty Images Europe

Bellucci tuvo a Deva a los 39 años, cuando ya era una actriz consagrada, y a Léonie a los 45. En una industria que durante décadas presionó a las mujeres para que conservaran una apariencia eternamente juvenil, ella eligió algo diferente: ser madre sin esconder su edad ni renunciar a su carrera. “Decidí ser madre cuando fuera no muy joven, porque antes quería disfrutar de mi experiencia de actriz sin sentirme culpable. Pero si no hubiera vivido la maternidad, una parte de mí habría muerto”.

Con Léonie, quien debutó en las pasarelas este año de la mano de Dolce & Gabbana. “Heredé la calma y la armonía de mi madre, el espíritu aventurero de mi padre y la franqueza de mi hermana”, contó en una entrevista

A la par tomaba papeles cada vez más arriesgados. “Me gustan los directores que me ofrecen esos roles extremos… Roles a través de los cuales puedo conectar con mi lado oscuro sin que sea peligroso para nadie”. En 2013, puso fin a su matrimonio con Cassel. No hubo una guerra pública ni una interminable exposición mediática. Con el tiempo, ambos demostraron que era posible transformar una historia de amor en una relación basada en el cariño y el respeto.

Su hija mayor, Deva, que también es actriz y modelo Daniele Venturelli - WireImage

Después, Monica comenzó otra etapa, más libre, en la que su corazón dejó de responder a las expectativas ajenas. Tuvo romances y relaciones que despertaron interés internacional, entre ellos su vínculo con el artista y galerista ruso Nikolai Berggruen, aunque siempre mantuvo una enorme reserva sobre su intimidad.

Noviembre de 1989, como modelo, luciendo una camisa diseñada por Claude Montana frederic meylan - Sygma

Y ENTONCES APARECIÓ BURTON

El director estadounidense Tim Burton y Bellucci se conocían desde hacía años, pero recién en 2023 oficializaron su historia de amor y la noticia sorprendió y encantó a sus seguidores: él, uno de los grandes creadores del universo gótico del cine; ella, una de las mujeres más fascinantes de la pantalla europea. La pareja parecía tener algo de película.

La actriz en una escena de Spectre. Tenía 50 años en ese momento y se convirtió en la chica Bond más grande de la saga

Dos artistas maduros, con mundos creativos muy particulares y una vida recorrida por los éxitos, las pérdidas y las transformaciones. Burton, además, la dirigió en Beetlejuice Beetlejuice, en 2024. El amor terminó el 19 de septiembre de 2025 y lo anunciaron mediante un comunicado conjunto. La actriz comentó en entrevistas posteriores que Tim siempre tendrá un lugar único en sus sentimientos.

En 2022 se puso en pareja con el director Tim Burton. Un año después se mostraron juntos en Festival de Cine de Roma. En septiembre de 2025 se separaron Daniele Venturelli - WireImage

Pero si hay una constante en la vida de Monica Bellucci es que cada etapa parece haber llegado en el momento exacto. A los 50 fue elegida para interpretar a una chica Bond en Spectre, cuando Hollywood todavía discutía el lugar de las mujeres maduras, se convirtió en una de las Bond girls de mayor edad de la saga. Y, lejos de disculparse, celebró que una mujer pudiera ser presentada como sensual, deseable y poderosa después de los 40 o los 50. “Convertirte en mayor es increíble, me encanta. Tenés menos miedo, perdés la belleza natural de la juventud, pero hay algo muy interesante que sale de vos”, expresó entonces.

Con Nicolas Lefebvre, propietario de una galería de arte en París, tuvo un breve affaire tras su ruptura con Cassel. Él era veintidós años menor que ella Luc Castel - Getty Images Europe

Con el paso de los años, su belleza dejó de ser solamente una cuestión física y empezó a estar relacionada con algo más difícil de conseguir: la seguridad que te da la experiencia. Bellucci nunca pareció interesada en competir con las generaciones más jóvenes. Su atractivo pasó a estar precisamente en aquello que otras intentan ocultar: la madurez.

Monica posa fabulosa en el 81° Festival de Cine de Venecia, en 2024, donde presentó la película Beetlejuice Beetlejuice, dirigida por Burton Ernesto Ruscio - Getty Images Europe