Princesa Amalia: La hija de Máxima estrenó el verano y “floreció” con un look muy especial junto a su madre

Acompañada por los reyes de los Países Bajos, participó de la reunión extraordinaria del Consejo de Estado celebrado en La Haya para despedir al vicepresidente, Thom de Graaf
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Ya hace cuatro años que la princesa Amalia (22) se luce en el Consejo de Estado, el tribunal asesor más importante del gobierno y parlamento de los Países Bajos. La heredera, que asumió su rol como miembro de derecho cuando apenas cumplió los 18, organiza su agenda para estar presente en los actos más importantes del organismo y así lo demostró el pasado martes 30 de junio.
Junto a sus padres, los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, la princesa asistió a la despedida del vicepresidente Thom de Graaf tras siete años de administración celebrado en el salón de baile del Palacio Kneuterdijk, La Haya. Para la ocasión, la primogénita eligió un look floral en tonos azules coordinado con el de su madre. Se trata del vestido Tilly de diseño cruzado y escote en V de Diane von Fürstenberg, el mismo que usó en 2023 durante su gira por el Caribe.
Máxima también volvió a confiar en una pieza de su armario con un diseño midi con delicada sobrefalda translúcida y mangas francesas abullonadas firmado por Natan que estrenó durante su visita a Nueva York en junio de 2024 y que combinó con un tocado verde esmeralda creado por Jolanda ten Brinke.
Por estos días, la princesa combina sus estudios en la carrera de Derecho Neerlandés en la Universidad de Ámsterdam con su formación en la Real Fuerza Aérea. Eso sí, en julio planea un descanso –en coincidencia con el receso académico– y de seguro se una a las vacaciones de verano que cada año organiza su familia en Grecia.
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