Pura sensualidad. La argentina Valentina Zenere impactó con sus looks de cortes y tajos en el festival de Málaga

La actriz argentina desplegó toda su sensualidad con dos looks osados, quizás la apuesta fashion con la que más se siente cómoda. Arriesgada y divertida, Valentina Zenere (25) –quien desde 2019 vive en Madrid y está de novia con el español Jordi Lladó (25)– no dudó en jugar con las últimas tendencias en la 25° edición del Festival de Cine de Málaga. Para el día, eligió una ultra minifalda y botas XXL (el último grito) durante la presentación de la quinta temporada de la exitosa serie Elite, de la que formará parte. A la noche, posó ante los fotógrafos con un look aún más atrevido: vestido cut out con profundo tajo lateral que dejaba a la vista sus espectaculares piernas. Si bien es una apasionada confesa de la moda, Valentina no duda en afirmar que su verdadera vocación sigue siendo el canto y la actuación. “Me encanta todo lo que tenga que ver con la ropa y la moda y entiendo que es parte importante de mi profesión, pero soy actriz desde los 16 años y es con lo que me identifico”, dijo hace un tiempo la actriz, que tiene 8,4 millones de seguidores en Instagram.

Sin descuidar el look de su peinado, Valentina optó por una maxitrenza muy apretada que nace justo a la altura de la nuca, logrando un efecto "pulido": ni un mechón fuera de lugar. La actriz llegó a Málaga para presentar la quinta temporada de la serie española "Elite", donde ella también es una de las protagonistas. Getty Images

El sensual diseño asimétrico dejó al descubierto un pequeño tatuaje en forma de corazón. Tal vez un guiño a su historia de amor con el español, Jordi Lladó. Getty Images

Zenere, en otra instancia de la jornada, impactó con una minifalda XXS animal print de Dolce & Gabbana, que combinó con un top triangular, camisa blanca y blazer negro de Tom Ford. Completó el look con un bolso Bvlgari. D Getty Images