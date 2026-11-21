LA PAREJA MÁS COOL DE HOLLYWOOD

Viven su amor casi en silencio, discretos, lejos de los flashes. Y si bien hace diez años que cuidan con recelo su intimidad, Joaquin Phoenix (52) y Rooney Mara (41) son una de las parejas más cool de Hollywood. Así lo demostraron una vez más el pasado 10 de noviembre, durante el lanzamiento de la colección de anteojos inteligentes de la firma surcoreana Gentle Monster en Nueva York. El actor, protagonista del teaser de la campaña publicitaria, se mostró muy cariñoso junto a su mujer, quien atrapó todas las miradas con un look de semitransparencias.

Joaquin Phoenix posa ante los fotógrafos junto a su mujer, la actriz Rooney Mara, quien lució un soutien de encaje que combinó con un top estilo corset con los tirantes colgando sobre sus hombros y una falda larga transparente de Khaite Dominik Bindl

Phoenix y Mara se conocieron en 2012, durante la filmación de Her. A pesar de que apenas intercambiaron palabra, Phoenix logró comunicarse con Mara tras el fin del rodaje. “Ella es la única chica que contacté a través de internet. Éramos sólo amigos, amigos por correo electrónico. Nunca había hecho eso”, contó el actor a Vanify Fair. Cuatro años más tarde se reencontraron en Italia y entonces nació el amor. En 2020 nació su primer hijo, River (en homenaje al hermano mayor de Joaquin, River Phoenix, que murió en 1993), y en 2024, su segundo heredero, cuyo nombre aún hoy es un enigma. Ese mismo año confirmaron que se habían casado en secreto.

El actor protagonizó el teaser publicitario de la marca de anteojos Gentle Monster que dirigió Jonathan Glazer

CON LA MISMA PASIÓN

A sus 82 años, Michael Douglas recibió un nuevo reconocimiento. Si bien desde hace más de seis décadas brilla en la industria del cine, la estrella de Hollywood recibió un premio por su labor humanitaria. La cita tuvo lugar el pasado 4 de noviembre durante la gala Art of Freedom organizada por la Tibet House US que todos los años rinde homenaje a quienes contribuyen a la causa tibetana.

Michael Douglas posa junto a sus herederos, nacidos de su matrimonio con Catherine Zeta-Jones: Dylan, vestido con un traje marrón y camisa estampada y Carys, lookeada con un suéter de cuello alto y una falda midi Noam Galai

“Honramos a Michael Douglas por su servicio humanitario como Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas desde 1998 y su firme defensa de la paz y el desarme nuclear”, dijeron desde la organización. Para la gran noche, Douglas llegó escoltado por sus hijos, Dylan (26) y Carys (23), nacidos de su matrimonio con la actriz galesa Catherine Zeta-Jones (57).

El actor intercambia unas palabras con el artista Dechen Thurman, hermano de Uma Thurman Noam Galai

Allí, el protagonista de Bajos instintos posó con sus herederos, quienes también siguen el camino de la actuación. Dylan se luce en el thriller psicológico I Will Come to You mientras que su hermana trabaja como actriz en el circuito off Broadway. “Estoy muy orgulloso de ellos. Y la verdad es que no me gusta que se los catalogue de nepobabies. En cualquier otro negocio, los padres también ayudan a sus hijos”, dijo al medio The Times.

EXITOSA, MILLONARIA Y SENSUAL

En la nueva publicidad de su marca de tequila, Kendal Jenner lució un babydoll de la firma californiana LPA

La idea nació mientras atravesaba la pandemia. Fanática del tequila, Kendall Jenner (31) compartió las primeras pruebas de la bebida espirituosa entre familiares y amigos y al poco tiempo la lanzó al mercado. Lo hizo sin campañas publicitarias ni anuncios en redes sociales, casi en silencio, y la llamó 818, en un guiño al código postal de Calabasas, California, el lugar donde nació. Tampoco incluyó su nombre en la etiqueta porque “quería que la marca se destacara por sí sola y que a la gente le encantara sin que yo tuviera que ser parte de ello”, explicó entonces.

Con el tequila premium, 818, que lanzó en 2021 y es un gran negocio

Cinco años después del lanzamiento del famoso tequila, Kendall sigue apostando a su bebida favorita cuyas ganancias hoy superan los 25 millones de dólares según Forbes. Hace unos días, la novia de Jacob Elordi (29) protagonizó una comentada campaña marcada por el doble sentido visual y discurso. Mientras la estética y las poses sugieren que la modelo no lleva ropa –aunque en realidad sí está vestida–, la publicidad hace referencia a la bebida como “practically naked”, en alusión a la fórmula, libre de aditivos y saborizantes.

“QUIERO EMPODERAR A MI HIJO”

Vestida con una falda vintage de Chanel diseñada por Karl Lagerfeld en 1994, zapatos de Christian Louboutin y cartera de Louis Vuitton, Lauren Sánchez (56) llegó a los estudios de CBS en Manhattan para presentar su tercer libro infantil, The Fly Who Flew to the North Pole. La reconocida periodista, casada con el segundo hombre más rico del mundo, Jeff Bezos (62), contó cómo el proceso de escritura y la historia del personaje la ayudaron a reconciliarse con su dislexia.

La periodista Lauren Sánchez, casada con el multimillonario empresario, Jeff Bezos, llega a las puertas de los estudios del programa CBS Mornings, Nueva York, para presentar su nuevo libro infantil DanielH/Star Max

“Durante años lo escondí, mis colegas del noticiero no sabían nada... Incluso llegué a pensar que era un problema de inteligencia. Escribir este cuento me llevó a aceptar mi propia historia”, reveló emocionada y luego agregó. “Mi hijo Evan también fue diagnosticado con dislexia. Quería acompañarlo, empoderarlo y la mejor manera era con el ejemplo. Si yo no salía de este escondite, ¿cómo iba a esperar que él se empoderara?”, dijo en CBS Mornings.

NIETO EN CAMINO

Un mes después de revelar que espera su primer hijo junto al jinete belga Nicola Philippaerts (33), Jessica Springsteen (34) reapareció en público del brazo de su padre, Bruce Springsteen (77). Con un impecable look total white, la amazona estadounidense lució con orgullo su embarazo de cinco meses en Nueva York durante la 11ª edición del Premio Loro Piana al Cashmere del Año, galardón que distingue a los productores y artesanos responsables de las fibras de cashmere más refinadas del mundo.

Embarazada de cinco meses, la reconocida amazaona olímpica, Jessica Springsteen, posa con su padre, Bruce

“Fue una noche mágica”, escribió la medallista olímpica, embajadora de la maison italiana en el circuito ecuestre. El músico, por su parte, se mostró feliz por el nieto en camino.

Bruce y su mujer, Patti Scialfa (73), son padres de Jessica, Evan (36) y Samuel (32), quien los convirtió en abuelos por primera vez en 2022 con el nacimiento de Lily.