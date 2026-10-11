Qué se sabe de… La mejor compañía del cantante Raphael, los looks de infarto de las hermanas Hilton y la reunión familiar de Ale Sanz

MI MUJER, MIS HIJOS Y MIS NIETOS

Visiblemente conmovido, el cantante español Raphael lanzó la semana pasada Aquel, la serie biográfica de Netflix inspirada en su vida. Y lo hizo como a él más le gusta: rodeado por su círculo más íntimo, que incluye a su mujer, Natalia Figueroa, sus hijos Jacobo, Alejandra y Manuel Martos, y varios de sus nietos, que no quisieron perderse este momento tan especial.

Raphael y su mujer, Natalia Figueroa, junto a sus hijos Manuel, Alejandra y Jacobo Getty Images

Raphael disfrutó de una velada cargada de homenajes, música y recuerdos. La producción, que estrenó el viernes 9, recorre su historia desde la infancia hasta su consagración como una de las figuras más importantes de la música en español y promete mostrar tanto al artista que marcó generaciones como al hombre detrás del mito. “Es una historia de momentos compartidos, algunos luminosos y otros más duros. He contado mi vida sin filtros, y los guionistas la han interpretado con total libertad”, destacó el artista. Su participación no es la única dentro del ámbito familiar, ya que su hijo Jacobo es productor asociado del proyecto.

Muy orgullosos de su famosísimo abuelo, Carlos y Manuela Arenzana Martos (hijos de Alejandra), debutaron ante los flashes a pura sonrisa Getty Images

SIEMPRE JUNTAS

“¡Las hermanas Sliv [término que usan ellas para describir una vida exitosa y glamorosa] conquistan París!”. Así, en sus redes sociales, Nicky Hilton (43) celebró una nueva escapada fashion junto a su hermana Paris (45). Herederas de una de las dinastías más emblemáticas del negocio hotelero, las bisnietas de Conrad Hilton volvieron a ser protagonistas durante la Semana de la Moda de París.

El 3 de octubre, las Hilton asistieron a la gala BoF 500 con diseños de Annie’s Ibiza. Paris lució un modelo de encaje, mientras que Nicky apostó por un look bordado getty images

El mismo día, en el front row de Elie Saab getty images

Si bien durante su infancia apostaban por looks casi idénticos, con los años cada una construyó un estilo propio: Paris, fiel a las siluetas audaces y el brillo; Nicky, con una elegancia clásica y sofisticada. Sin embargo, hay algo que nunca cambió: la complicidad que las une y su debilidad compartida por las lentejuelas. Así, en estos días en los que el planeta fashion se muda a la capital francesa, ellas fueron una de las duplas más fotografiadas. Entre sus elecciones más celebradas se destacaron dos looks inspirados en los años 90.

La noche anterior, en el aniversario de EE72, Paris llevó un minivestido verde de Bronx and Banco y Nicky un Dolce & Gabbana negro, ambos con reminiscencias de los 90 getty images

Coordinadas en total black, en From Paris With Love, de Karl Lagerfeld getty images

EN FAMILIA ES MEJOR

La noche del 30 de septiembre quedará grabada en la memoria de Alejandro Sanz como una de las más especiales de su vida. El artista dijo presente en el Teatro Coliseum de Madrid donde se estrenó El alma al aire, el musical inspirado en sus canciones más emblemáticas. Y protagonizó una imagen inédita al posar junto a sus cuatro hijos, Manuela (25), Alexander (23), Dylan (15), Alma (12) y su novia, la actriz peruana Stephanie Cayo. Un retrato familiar que convirtió la velada en un momento personal muy especial.

Alejandro y Stephanie se conocen hace más de una década y primero fueron amigos. Este año se hizo público el noviazgo durante la gira latinoamericana del cantante en Bogotá y Guayaquil Getty Images

Entre los invitados también estuvo Raquel Perera, madre de Dylan y Alma, con quien el artista mantiene una relación cordial centrada en el bienestar de sus hijos. Visiblemente emocionado, Sanz celebró el resultado del espectáculo: “Ha sido muy bonito ver las canciones integradas en esta historia. Tiene humor, emoción y las canciones encajan como un traje perfecto”. Además, destacó el nivel del elenco y la producción, convencido de que el público disfrutará de una obra que refleja fielmente el espíritu de su música.

Sanz junto con sus hijos Alexander, Manuela, Alma y Dylan Getty Images

DE FIESTA CON DAKOTA

Dakota Johnson celebró sus 37 años rodeada de amigos en una velada inolvidable en Nueva York. Los festejos empezaron la noche anterior, cuando la actriz volvió a ponerse al frente de Saturday Night Live por tercera vez y sorprendió al público con la aparición especial de una de sus grandes amigas, Taylor Swift (36). Más tarde, la celebración se trasladó a la tradicional fiesta posterior al programa, que, con la llegada de la medianoche, se convirtió en el escenario perfecto para darles la bienvenida a sus 37 años: en el restaurante L’Avenue at Saks, Dakota brilló con un abrigo de terciopelo que rescató de la colección prêt-à-porter otoño/invierno 2016 de la casa belga Dries Van Noten. La prenda de archivo, en color azul noche y con aplicaciones plateadas inspiradas en motivos astrales, se convirtió en la estrella de su look.

Radiante, Dakota llegó al afterparty de Saturday Night Live en el restaurante L’Avenue at Saks para celebrar sus 37. En el meñique, sumó un toque de lujo con un anillo de serpiente de Jessica McCormack en oro amarillo de 18 quilates, valuado en 33.500 dólares getty images