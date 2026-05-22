Qué se sabe de… La vuelta de Cindy Crawford a la pasarela, la emoción de Reese Witherspoon y el fuerte descargo de Antonio Banderas

ESTRELLAS EN LA PASARELA

Nueva York vivió una noche que quedará grabada en la historia reciente de la moda. Bajo el cielo electrizante de Times Square, Gucci presentó su colección Crucero 2027 titulada GucciCore en un escenario tan inesperado como icónico, para transformar el corazón de Manhattan en una pasarela vibrante e inolvidable. Con la firma creativa de Demna Gvasalia, el desfile no sólo capturó la esencia de la ciudad, sino que redefinió el concepto mismo de glamour urbano. Pero si hubo un momento que elevó la noche a otro nivel, fue la aparición de figuras icónicas que, lejos de ocupar discretamente la primera fila, se transformaron en protagonistas absolutas del desfile.

Cindy Crawford impactó con un strapless negro, de falda amplia, cubierto de plumas y lideró la lista de caras conocidas en el desfile Taylor Hill - Getty Images North America

Eterna, Cindy Crawford fue la encargada de cerrar el show con un imponente look negro adornado con plumas, robando todas las miradas en un final simplemente magistral.

Emily Ratajkowski llevó un abrigo con grandes bolsillos tipo cargo, cinturón ancho y cuello XL de piel sintética Taylor Hill - Getty Images North America

Por su parte, Paris Hilton aportó ese sello inconfundible de it girl icónica de los años 2000 y Emily Ratajkowski fue la encargada de la cuota infaltable de sensualidad. Dree Hemingway también fue parte de este elenco de estrellas que fusionó generaciones, estéticas y diferentes actitudes sobre la pasarela. En la front row estuvieron Kim Kardashian, Mariah Carey y Lindsay Lohan, entre otras figuras.

Todo al negro para Dree Hemingway y un deslumbrante tapado de piel Taylor Hill - Getty Images North America

Paris Hilton lució un vestido camisero de seda con un lazo en el cuello, cinturón, botas de cuero y tapado de piel Taylor Hill - Getty Images North America

ORGULLO DE MADRE

La actriz y productora Reese Witherspoon vivió uno de los momentos más significativos de su vida personal: su hijo Deacon se graduó de la prestigiosa Universidad de Nueva York. La ocasión no sólo marcó el cierre de una importante etapa académica, sino que también reunió a toda su familia, incluyendo a su ex marido Ryan Phillippe y a su otra hija, Ava.

“Después de cuatro años de trabajo duro, largos días, interminables trabajos y clases, trabajando con los mejores maestros y haciendo nuevos amigos. ¡Mi maravilloso hijo se graduó! Estoy tan orgullosa de vos…”, escribió Reese en su Instagram para felicitar a su hijo Deacon

Deacon, de 22 años, obtuvo su título en la Tisch School of the Arts de NYU, una de las instituciones más reconocidas en el ámbito artístico a nivel mundial. La ceremonia oficial se celebró el 15 de mayo en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York y contó con una oradora muy especial: Laura Dern, íntima de Witherspoon. Además de su formación académica, el heredero de Reese ya comenzó a construir su propio camino profesional, con proyectos en la música y la actuación.

Deacon con su hermana Ava

ROMPIÓ EL SILENCIO

En medio de titulares alarmantes y especulaciones que cuestionaban su estabilidad financiera, Antonio Banderas decidió hablar fuerte y claro. Y lo hizo con la elegancia, la serenidad y la firmeza que siempre marcaron su carrera. El actor emitió un contundente comunicado para desmentir los rumores de una supuesta crisis económica vinculada a su querido proyecto teatral en Málaga. Las últimas informaciones apuntaban a que el Teatro del Soho CaixaBank –uno de los proyectos más personales de Banderas– podría estar generando pérdidas millonarias, poniendo en duda su sostenibilidad. Lejos de ignorar la polémica, Antonio respondió con absoluta transparencia: “Hola, amigos. Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales”, comenzó diciendo. En esa misma línea, no dudó en lanzar un mensaje directo a quienes alimentaban el rumor: “Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así”, y, con rotundidad, lanzó: “No estoy arruinado, ¡estoy a tope!”.

“¡Y soy amenazantemente feliz! Hasta la vista, babies”. Con estas palabras, Banderas concluyó su fuerte comunicado

UN PROYECTO GUIADO POR LA PASIÓN

El Teatro del Soho nunca fue concebido como un negocio lucrativo. Para Antonio, este espacio representa algo mucho más profundo: “El proyecto del Teatro del Soho CaixaBank es un proyecto donde sólo me planteo un objetivo: hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que acarreen”, explicó. Y añadió, para dejar clara su tranquilidad financiera: “Gracias a Dios, puedo asumirlo sin ningún problema. Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad y conmigo mismo (…). Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera”.

Una postal del actor, de marzo de este año, tras la última función del musical Godspell, que se dio en su amado teatro de Málaga

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

Fue una aparición tan rara como emotiva. El Festival de Cannes 2026 dejó uno de sus momentos más comentados con la inesperada aparición de Marion Cotillard junto a su hijo Marcel en la alfombra roja. Cotillard, ganadora del Oscar y una de las figuras más respetadas del cine europeo, asistió al festival para presentar Karma, la nueva película dirigida por Guillaume Canet, su ex pareja.

Madre e hijo deslumbraron con looks coordinados en negro. Marion apostó por un vestido de cuero de Chanel, mientras que Marcel lució un clásico smoking con moño Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

Sin embargo, la verdadera sorpresa fue la presencia de Marcel, su heredero de 15 años, quien rara vez aparece en eventos públicos. Su llegada al icónico tapiz rojo marcó una de sus primeras exposiciones mediáticas, ya que sus padres siempre fueron extremadamente cuidadosos en preservar su privacidad.

Más allá de la estética, lo que realmente captó la atención fue la complicidad entre ambos Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

El adolescente estuvo presente en la avant-première del film –en el que también trabaja Leonardo Sbaraglia– y se lo vio en todo momento muy atento a su famosa mamá. “Me cuidó”, confesó la actriz, emocionada, al recordar lo que significó compartir ese instante bajo los flashes con su heredero, quien ya dio sus primeros pasos en el cine con algunas pequeñas participaciones.

De izquierda a derecha: Simon Jacquet, Leonardo Sbaraglia, Marcel Canet, Marion Cotillard, Denis Ménochet, Guillaume Canet y Hugo Trophardy en el estreno de Karma en la 79° edición del Festival de Cannes Pascal Le Segretain - Getty Images Europe