Qué se sabe de… Matt Damon y todas sus mujeres, la embarazada más fashionista y el hijo modelo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow

LA EMBARAZADA MÁS FASHIONISTA

Desde que anunció que volverá a ser mamá, Anne Hathaway (43) –con su marido, el diseñador de joyas Adam Shulman, ya tienen a Jonathan (10) y Jake (6)– hace de cada una de sus apariciones públicas una declaración de moda. En gira promocional de la película The Odyssey, la actriz demostró que el embarazo también permite ser fashionista, creativa y audaz. Y lo confirmó en reiteradas ocasiones. Como cuando sorprendió al elegir un strapless largo de terciopelo, con un grabado de flores que le aportaban textura y movimiento, de Lela Rose. Siempre asesorada por su estilista de cabecera, Erin Walsh, para su jornada de prensa en el Four Seasons ideó un truco de estilo que marcará su maternity era: adaptó un mono rojo de Ashlyn de diseño peplum y cintura baja luciéndolo al revés, lo de atrás para adelante. Lo complementó con un collar Bvlgari. Y en la última de sus salidas mediáticas impactó con un look repleto de tendencia: blazer amplio de Brunello Cucinelli, top de ATM (que deja a la vista su embarazo), pantalón Alaïa, cartera Ferragamo y anteojos Bvlgari.

En su periplo estilístico por Nueva York, Anne redefinió la moda futura mamá con un strapless de terciopelo de Lela Rose MediaPunch/Bauer-Griffin - GC Images

Aquí, con un look de tres piezas: blazer de Cucinelli, top ATM y pantalón Alaïa XNY/Star Max - GC Images

Para otra salida dio vuelta un mono de Ashlyn y lo usó lo de atrás adelante y lo de adelante atrás Aeon - GC Images

MILEY CYRUS TIENE SU BARBIE

La compañía Mattel anunció el 30 de junio el lanzamiento de una nueva muñeca de colección inspirada en Miley Cyrus (33), quien se suma así a la línea Barbie Signature: las coleccionistas ya la pueden comprar en Amazon, Walmart y Target, a un precio estimado de sesenta dólares. De acuerdo con el comunicado emitido por la compañía, la muñeca está basada en la estética de la intérprete en el video musical Golden Burning Sun, y su diseño incluye un estilismo compuesto por mono con capucha de cuero negro, anteojos oscuros, stilettos y un micrófono como accesorio. La propia artista se refirió a su participación en el desarrollo de la muñeca: “Ver mi Barbie por primera vez es realmente un sueño hecho realidad. Pasamos mucho tiempo revisando cada detalle. Cada detalle fue intencional, desde el look, el cabello, el maquillaje y los accesorios, hasta la estructura. No se trataba de hacerla perfecta, porque eso no me representaría, sino de capturar la esencia de ese look de Golden Burning Sun”, explicó feliz.

La nueva Barbie integra una serie en la que ya destacan figuras como Kylie Minogue, Gloria Estefan, David Bowie, Elvis Presley y Elton John

Con una sonrisa, Miley muestra la muñeca inspirada en ella que está a la venta a través de distintas plataformas

UN NUEVO “IT BOY”

A sus 20 años, Moses Martin sigue demostrando que lleva en su ADN la misma pasión por la música y la moda que sus padres. El hijo del líder de Coldplay, Chris Martin (49), y Gwyneth Paltrow (53) da sus primeros pasos en el mundo del rock como líder de la banda People I’ve Met –recientemente lanzaron el single “Promise”– y ahora, debutó como modelo en la nueva colección de Burberry, “Escape to the Countryside”. Así como su madre se lució en la colección primavera-verano 2025 de Yves Saint Laurent, su heredero aceptó la propuesta de la marca británica y posó junto a las modelos Edie Campbell y Nora Attal. El joven músico además compuso junto a su grupo la canción que acompaña el video de la campaña. Se trata del tema “For Hire”, que “evoca la sensación de libertad y las infinitas posibilidades de un viaje por ruta”.

Moses protagoniza la campaña de Burberry, “Escape to the Countryside”

Junto a su padre, Chris Martin, en 2016 James Devaney - GC Images

Con con su madre, Gwyneth Paltrow, en el Samuel Goldwyn Theater, en diciembre del año pasado Monica Schipper - Getty Images North America

BENDITO TÚ ERES...

Veintiún años después de haber dado el “sí, quiero” en una íntima ceremonia celebrada en Nueva York, Matt Damon (55) y la argentina Luciana Barroso (49) siguen tan enamorados como el primer día. Así lo demostraron durante el estreno de la última película del actor, “Odisea” en Londres. El actor compartió su felicidad con su mujer y las “princesas” de la casa, sus hijas (26) –nacida de una relación anterior de Barroso y adoptada legalmente por Damon–, Isabella (19), Gia (17), Stella (15) y Alexia, quienes se sumaron a la alfombra roja. “Uno debe estar con la persona que ama el mayor tiempo posible. Luciana es mi otra mitad... y la verdad es que me siento un tipo afortunado. Vivo rodeado de hermosas mujeres: mi mujer y mis cuatro hijas. No puedo disponer mucho tiempo del baño, pero ese es solo un mal menor”, confió entre risas hace un tiempo. La estrella, que reveló que cada vez acepta menos proyectos cinematográficos para disfrutar de su familia, admitió hace unos días el fanatismo de su familia por la Copa del Mundo. “Argentina es nuestro equipo... así que, en mi casa, Messi es más importante que yo”, confesó antes de entrar al Hard Rock Stadium de Miami para ver el partido entre Colombia y Portugal junto a su amigo, el actor John Leguizamo.

La familia completa: Alexia, la salteña Luciana Barroso, Matt, Gia, Stella e Isabella Jeff Spicer - Getty Images Europe

La estrella de Hollywood y Luciana se conocieron en 2005 y ese mismo año se casaron en una íntima ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de Manhattan, Nueva York Eamonn M. McCormack - Getty Images Europe