“Siempre amé la actuación”. Tiene 20 años, es la hija del médico más famoso de la televisión y brilla como actriz y modelo

“Me gustaría construir mi carrera con proyectos que me apasionen”, aseguró en una entrevista
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“Siempre amé la actuación... Crecí cerca de ese mundo y es algo natural para mí. Poder contar historias, meterme en diferentes personajes y expresar emociones de una manera en la que quizás no lo haría en la vida real es muy especial”, dijo Auden Wyle (20) en un reciente entrevista. Ella, la protagonista de esta historia, es la hija del reconocido actor Noah Wyle, estrella de las exitosas series de drama médico ER y The Pitt, y la maquilladora Tracy Warbin. Nacida el 15 de octubre de 2005 en Los Ángeles, Auden recibió su nombre en honor al poeta inglés W. H. Auden. “Siento una gran conexión con su obra, especialmente con su poema ‘As I Walked Out One Evening’, uno de mis favoritos”, aseguró.
A los 8 años, se incorporó al Santa Barbara Youth Ensemble Theater, donde empezó a participar en obras teatrales y musicales y desde entonces supo lo que quería. Esas experiencias le permitieron desarrollar sus habilidades actorales y también consolidaron su vocación artística. El debut de Auden en televisión llegó en 2023 con la serie Leverage: Redemption, donde compartió pantalla con su propio padre, interpretando a su hija en la ficción, y recibió buenas críticas. “Mi papá me alienta siempre y me da consejos cuando se los pido, pero también me da espacio para que yo resuelva por mi cuenta”. El 20 de junio, se celebró la avant-première de una de sus últimas películas, The Vanishing Tour, en el Lumiere Cinema en Beverly Hills, y su orgulloso papá estuvo allí para acompañarla y aplaudirla.
MÁS ALLÁ DE LA ACTUACIÓN
Auden no sólo brilla en los sets. También incursionó en el modelaje, siendo reconocida a los 17 años como una de las “Top Faces of Hollywood” y participó en campañas y en producciones editoriales.
Más allá de su crecimiento profesional, desarrolló además una faceta comprometida con causas sociales. Desde 2019, está muy involucrada en la concientización sobre la salud mental, motivada por experiencias personales. Como embajadora juvenil de la fundación Breaking the Chains, promueve el apoyo y el acompañamiento a personas que atraviesan situaciones similares, utilizando su imagen y su voz para generar empatía y visibilidad.
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