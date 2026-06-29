“Siempre amé la actuación”. Tiene 20 años, es la hija del médico más famoso de la televisión y brilla como actriz y modelo

“Siempre amé la actuación... Crecí cerca de ese mundo y es algo natural para mí. Poder contar historias, meterme en diferentes personajes y expresar emociones de una manera en la que quizás no lo haría en la vida real es muy especial”, dijo Auden Wyle (20) en un reciente entrevista. Ella, la protagonista de esta historia, es la hija del reconocido actor Noah Wyle, estrella de las exitosas series de drama médico ER y The Pitt, y la maquilladora Tracy Warbin. Nacida el 15 de octubre de 2005 en Los Ángeles, Auden recibió su nombre en honor al poeta inglés W. H. Auden. “Siento una gran conexión con su obra, especialmente con su poema ‘As I Walked Out One Evening’, uno de mis favoritos”, aseguró.

Auden posa con su famoso padre y su mujer, la actriz y cantante Sara Wells (a quien conoció tras separarse de la madre de la joven actriz, la maquilladora Tracy Warbin) y sus hermanos Owen y Frances Harper, en abril de este año cuando el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama, en Hollywood GettyImages

A los 8 años, se incorporó al Santa Barbara Youth Ensemble Theater, donde empezó a participar en obras teatrales y musicales y desde entonces supo lo que quería. Esas experiencias le permitieron desarrollar sus habilidades actorales y también consolidaron su vocación artística. El debut de Auden en televisión llegó en 2023 con la serie Leverage: Redemption, donde compartió pantalla con su propio padre, interpretando a su hija en la ficción, y recibió buenas críticas. “Mi papá me alienta siempre y me da consejos cuando se los pido, pero también me da espacio para que yo resuelva por mi cuenta”. El 20 de junio, se celebró la avant-première de una de sus últimas películas, The Vanishing Tour, en el Lumiere Cinema en Beverly Hills, y su orgulloso papá estuvo allí para acompañarla y aplaudirla.

En los roles de Harry y Becky, padre e hija también en la ficción para la serie "Leverage: Redemption"

Auden terminó el colegio secundario en junio de 2024 y su papá compartió en su Instagram fotos de ese día tan especial. “Muy orgulloso de vos”, escribió el actor

“Quiero hacer mi propio camino. Sé que mi papá es un actor increíble, pero me gustaría construir mi carrera con proyectos que me apasionen”, aseguró en una entrevista GettyImages

MÁS ALLÁ DE LA ACTUACIÓN

Auden no sólo brilla en los sets. También incursionó en el modelaje, siendo reconocida a los 17 años como una de las “Top Faces of Hollywood” y participó en campañas y en producciones editoriales.

Fabulosa en su faceta de modelo

Más allá de su crecimiento profesional, desarrolló además una faceta comprometida con causas sociales. Desde 2019, está muy involucrada en la concientización sobre la salud mental, motivada por experiencias personales. Como embajadora juvenil de la fundación Breaking the Chains, promueve el apoyo y el acompañamiento a personas que atraviesan situaciones similares, utilizando su imagen y su voz para generar empatía y visibilidad.