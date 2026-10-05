“Quedé enganchada”. Margarita Páez, la hija de Fito y Romina Richi, habla de su historia de amor con un actor que conoció a través de su mamá

La cita con Margarita Páez fue en La Cafetería de la Biblioteca Nacional. Un rincón secreto en la ciudad de Buenos Aires lleno de magia y serenidad… Un espacio que tiene bastante que ver con Marga, porque ella también transmite eso. A los 22 años, se destaca por su personaje en la película sobre Ricardo Barreda (interpreta a Adriana, una de las hijas asesinadas), pero todo comenzó antes. Tomó clases de baile en la escuela de Reina Reech, estudió actuación con Nora Moseinco y cuando egresó del Liceo Francés Jean Mermoz, en 2021, viajó a Madrid para realizar un curso intensivo en la escuela de Cristina Rota y otro en Creación de Personajes con Enrique Szurek Cabanas. Hizo cine y se destacó en teatro bajo la dirección de su madre, Romina Richi, en la obra Es teatro, es deseo: Julieta y Romeo, y la directora María Marull la convocó para trabajar durante un mes en la aclamada obra La Pilarcita (lleva doce temporadas en cartel).

Margarita estudió en el Liceo Francés y, si bien siempre tuvo su costado artístico (tomaba clases de baile y actuación), cuando terminó el bachillerato se dedicó de lleno a seguir perfeccionándose Tadeo jones

—A pesar de tus padres famosos, siempre tuviste bajo perfil y de repente ahora te vemos en la televisión y en el teatro… ¿Cómo estás viviendo este momento?

–Disfrutándolo un montón… y que me convocara María Marull para trabajar terminó de coronar este momento. Venía con la obra de mi mamá, que ya era un montón, pero me llegó la propuesta de María y dije que sí enseguida porque la admiro y me encantan sus obras. Es una gran directora.

–¿Cómo es que te dirija tu madre?

—La verdad que me resultó bastante bien. Somos muchos en escena, pero como soy la protagonista, la energía está como toda puesta en mí, cosa que me costaba al principio entender. Ella fue muy sutil en la forma que me llevó a encontrar el personaje. Nunca sentí presión.

"Me gusta levantarme temprano, salir, comer afuera, pero también disfruto mucho de ver películas en casa" Tadeo jones

“MI PROPIO CAMINO”

Margarita nació el 4 de junio de 2004, fruto de la relación de Fito Páez y Romina Richi. De su padre heredó la pasión por el piano (toca música clásica) y de su madre, el amor por la actuación. Vive sola hace algunos años y está de novia desde hace dos con el actor Balthazar Murillo. “A Baltha lo conocí en un cumpleaños de mi mamá. Quedé enganchada enseguida, pero al principio él no me daba bola”, cuenta entre risas.

–Con tu novio estás compartiendo escenario, además…

–Con Baltha ya habíamos trabajado juntos; para mí es algo natural. Nunca fue un terreno complicado.

"Siempre voy a ser la hija de Romina y Fito, pero no me trepo a eso" Tadeo jones

–¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

–Cuando estaba en el secundario no sabía qué quería hacer porque no me lo ponía a pensar, pero inconscientemente sabía que iba a ser actriz. No lo manifestaba, estaba en la mía, no pensaba mucho en lo que iba a hacer después del colegio. Sabía que no me gustaba mucho lo institucional, no me encontraba con eso. Empecé a estudiar canto, inglés, seguía con clases de piano y aún hoy así sigo.

–¿Te costó mucho despojarte del ser “la hija de”?

–Yo me formo, hago castings, trato de hacer mi propio camino. Siempre voy a ser la hija de Fito y de Romina porque ellos son muy talentosos, pero no me trepo a eso.

“Tenemos una relación relinda con mi papá. Hay muchas cosas en común, nos reímos y charlamos mucho, la pasamos bien” Tadeo jones

–Sos hija única por parte de padre y madre, pero a la vez tenés muchos hermanos (Martín por parte de Fito, y Valentina y Bethania por parte de Romina).

–Soy la hermana del medio y es un tanto difícil. Soy la intermediaria en todo. [Se ríe]. Valentina vive en Madrid y no nos vemos mucho, pero ahora que soy más grande nos llevamos mejor. Con Martín siempre tuvimos muy buena relación. Él es muy cuida. Y con Betha siempre tuve la mejor.

–¿Cómo te llevás con Fito?

–La verdad, tenemos una relación relinda. Hay muchas cosas en común, nos reímos y charlamos mucho, la pasamos bien.

“A Baltha lo conocí en un cumpleaños de mi mamá. Quedé enganchada enseguida, pero al principio él no me daba bola”, cuenta entre risas sobre su novio Tadeo jones

–¿Qué descubriste desde que vivís sola?

–Me gusta levantarme temprano, salir, comer afuera, pero también disfruto mucho de ver películas en casa. Soy muy poco deportista, aunque hice baile muchos años. Lo dejé en la pandemia y ahora quiero retomar. Hay algo del baile que me encanta.

–¿Te da miedo la incertidumbre del trabajo del actor?

–Es difícil. A veces ni siquiera podés planificar mucho porque te sale algún trabajo y lo agarrás porque no sabés cuándo va a aparecer otro. Pero la incertidumbre de la que estamos hablando también te desafía a crear. Pienso que el actor no debe esperar, siempre hay que estar haciendo cosas, proponer. Es por ahí.

Junto a sus padres Fito Páez y Romina Richi. Es la única hija del músico y la actriz, pero tiene tres hermanos: Martín (por parte de su papá) y Valentina y Bethania (hijas de su mamá)

–Hablemos un poco de lo que te pasó mientras filmabas la película sobre Barreda.

–El trabajo fue muy transformador porque fue mi primer gran proyecto con actores grosos como Luis Machín, Carla Peterson y Maite Lanata. Fue muy intenso filmarla, muy pesada. Porque salvo una escena, el resto era de mucha tensión. Por suerte mi novio iba todos los fines de semana a verme a Montevideo, donde estábamos trabajando, y eso me hizo sentir muy contenida.

Con el actor Balthazar Murillo (se hizo conocido por interpretar a Carlos Tevez en la serie sobre su vida) están de novios hace dos años

Producción: Paola Reyes. Maquillaje y peinado: @joaquinamuastudio. Agradecimientos: @laspepasinst, @lommshoes y @paularoldan.lacafeteria