Quién es el príncipe europeo, amante de la música electrónica, que sueña con triunfar como DJ

Acaba de cumplir 21 años y ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión al trono
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Mientras sus hermanos mayores avanzan en responsabilidades cada vez más ligadas al futuro de la monarquía belga, el príncipe Emmanuel eligió escribir una historia diferente. Creativo y alejado de los cánones tradicionales de la realeza, el hijo de los reyes Felipe y Matilde celebra sus 21 años convertido en una de las figuras más singulares de su generación. Tercero en la línea de sucesión al trono, por detrás de la princesa Elisabeth y del príncipe Gabriel, Emmanuel desarrolló intereses alejados de la agenda institucional y exploró distintas pasiones antes de encontrar el rumbo que hoy parece entusiasmarlo más que ningún otro: la música.
Su recorrido académico tampoco fue convencional. Tras completar el Bachillerato Internacional en Bruselas, decidió vivir una experiencia en el extranjero y eligió España como destino. Durante el curso 2024/2025 vivió en Zaragoza, donde perfeccionó idiomas y combinó sus estudios con el deporte, incluso llegó a entrenarse como arquero en una academia de fútbol.
A su regreso a Bélgica inició estudios de Gestión Internacional de Negocios y Marketing en Lovaina, aunque poco después optó por reorientar su formación y continuar su preparación en Bruselas. Sin embargo, fue en la música electrónica donde encontró una gran pasión. Bajo el nombre artístico de Vyntrix, lanzó sus propias producciones, tituladas Wonder y Hope (este último single salió el 19 de septiembre).
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