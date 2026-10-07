Quién es el príncipe europeo, amante de la música electrónica, que sueña con triunfar como DJ

Mientras sus hermanos mayores avanzan en responsabilidades cada vez más ligadas al futuro de la monarquía belga, el príncipe Emmanuel eligió escribir una historia diferente. Creativo y alejado de los cánones tradicionales de la realeza, el hijo de los reyes Felipe y Matilde celebra sus 21 años convertido en una de las figuras más singulares de su generación. Tercero en la línea de sucesión al trono, por detrás de la princesa Elisabeth y del príncipe Gabriel, Emmanuel desarrolló intereses alejados de la agenda institucional y exploró distintas pasiones antes de encontrar el rumbo que hoy parece entusiasmarlo más que ningún otro: la música.

La princesa Leonor, el príncipe Gabriel, los reyes Matilde y Felipe, la princesa Elisabeth y el príncipe Emmanuel durante el Día Nacional de Bélgica, en junio de 2026 Getty Images

Su recorrido académico tampoco fue convencional. Tras completar el Bachillerato Internacional en Bruselas, decidió vivir una experiencia en el extranjero y eligió España como destino. Durante el curso 2024/2025 vivió en Zaragoza, donde perfeccionó idiomas y combinó sus estudios con el deporte, incluso llegó a entrenarse como arquero en una academia de fútbol.

Para celebrar su cumpleaños número 21, la Casa Real de Bélgica compartió este retrato de Emmanuel posando al aire libre vestido con un look clásico

El príncipe en su rol de DJ

A su regreso a Bélgica inició estudios de Gestión Internacional de Negocios y Marketing en Lovaina, aunque poco después optó por reorientar su formación y continuar su preparación en Bruselas. Sin embargo, fue en la música electrónica donde encontró una gran pasión. Bajo el nombre artístico de Vyntrix, lanzó sus propias producciones, tituladas Wonder y Hope (este último single salió el 19 de septiembre).

Emmanuel en pleno proceso de creación

Con esta imagen, con el rostro tapado, el hijo de los reyes de Bélgica anunció en Instagram el arribo de un nuevo single de su autoría