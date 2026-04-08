¿Quiénes faltaron? Junto a sus hijos, Kate y William fueron protagonistas de un Domingo de Pascua muy particular

Tras la ceremonia, los Windsor compartieron un almuerzo en el que, como marca la tradición, el cordero asado ocupó el lugar central en la mesa
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El Domingo de Pascua, la familia real británica se reunió para la tradicional misa que se celebra en la capilla de Saint George’s, ubicada dentro del castillo de Windsor. Cabe recordar que se trata de una de las ceremonias más importantes del calendario religioso del Reino Unido, porque marca el corazón de la Semana Santa anglicana y, para los Windsor, es una de las celebraciones de mayor simbolismo, dado que es una de las pocas ocasiones en las que se muestran juntos en un acto religioso, que mantiene intacto su protocolo a lo largo de las décadas. Además, y pese al tono sobrio de la cita, muchos ciudadanos se congregaron en los alrededores para ver a sus reyes y príncipes y manifestarles su cariño y apoyo.
Bajo un cálido sol primaveral y encabezados por el rey Carlos III, la reina Camilla y los príncipes de Gales junto a sus tres hijos –tras dos años ausentes en esta celebración, pasaron la Pascua por primera vez en su nuevo hogar, Adelaide Cottage–, la familia real se mostró unida en su primera aparición pública desde el arresto de Andrés Mountbatten Windsor. Estuvieron la princesa Ana con su marido, Sir Timothy Laurence, y el príncipe Eduardo acompañado de su hijo James (su mujer, Sophie de Edimburgo, y su hija, Lady Louise Windsor, no fueron de la partida esta vez). También dijeron presente el hijo mayor de la princesa Ana, Peter Phillips, quien llegó del brazo de su prometida, Harriet Sperling (se casa en junio próximo), y la misa además sirvió para presentar a la futura hijastra del sobrino del Rey, Georgina, quien se mostró inseparable de las hijas de Peter, Isla y Savannah Phillips. Daniel Chatto y Lady Sarah Chatto –hijos de la princesa Margarita– también se contaron entre los invitados al servicio religioso.
GRANDES AUSENTES
A diferencia de los dos últimos años, Andrés Mountbatten-Windsor no estuvo en la capilla. Es que su presencia en este tipo de celebraciones se fue reduciendo desde que resultó despojado de su dignidad principesca y dejó de desempeñar funciones públicas, tras su vinculación con el caso Epstein. Tampoco participó su ex mujer, Sarah Ferguson, ni sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, quienes habían tenido asistencia perfecta los últimos años y ahora buscan disminuir su exposición pública desde que su padre volvió a estar bajo escrutinio mediático y judicial.
Parece bastante claro que la ausencia de las princesas rompió con la imagen de unidad que mostraron los Windsor el año anterior, cuando los York participaron en la misa de Pascua, y también marcó una diferencia respecto a la última aparición de ambas en la misa de Navidad en Sandringham, donde se las vio con sus respectivos maridos, Edoardo Mapelli Mozzi y Jack Brooksbank.
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