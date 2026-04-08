¿Quiénes faltaron? Junto a sus hijos, Kate y William fueron protagonistas de un Domingo de Pascua muy particular

El Domingo de Pascua, la familia real británica se reunió para la tradicional misa que se celebra en la capilla de Saint George’s, ubicada dentro del castillo de Windsor. Cabe recordar que se trata de una de las ceremonias más importantes del calendario religioso del Reino Unido, porque marca el corazón de la Semana Santa anglicana y, para los Windsor, es una de las celebraciones de mayor simbolismo, dado que es una de las pocas ocasiones en las que se muestran juntos en un acto religioso, que mantiene intacto su protocolo a lo largo de las décadas. Además, y pese al tono sobrio de la cita, muchos ciudadanos se congregaron en los alrededores para ver a sus reyes y príncipes y manifestarles su cariño y apoyo.

Los reyes Carlos III y Camilla saludan a la gente que se acercó a Windsor GettyImages

Bajo un cálido sol primaveral y encabezados por el rey Carlos III, la reina Camilla y los príncipes de Gales junto a sus tres hijos –tras dos años ausentes en esta celebración, pasaron la Pascua por primera vez en su nuevo hogar, Adelaide Cottage–, la familia real se mostró unida en su primera aparición pública desde el arresto de Andrés Mountbatten Windsor. Estuvieron la princesa Ana con su marido, Sir Timothy Laurence, y el príncipe Eduardo acompañado de su hijo James (su mujer, Sophie de Edimburgo, y su hija, Lady Louise Windsor, no fueron de la partida esta vez). También dijeron presente el hijo mayor de la princesa Ana, Peter Phillips, quien llegó del brazo de su prometida, Harriet Sperling (se casa en junio próximo), y la misa además sirvió para presentar a la futura hijastra del sobrino del Rey, Georgina, quien se mostró inseparable de las hijas de Peter, Isla y Savannah Phillips. Daniel Chatto y Lady Sarah Chatto –hijos de la princesa Margarita– también se contaron entre los invitados al servicio religioso.

Peter Phillips y su prometida, Harriet Sperling, quien eligió para la ocasión un conjunto de falta y blusa a lunares de Beulah, que complementó con stilettos y clutch de gamuza de Emmy London, fascinator en crêpe con lazo de organza de Jane Taylor y pendientes de perlas y diamantes GettyImages

Las hijas de Peter Phillips, Isla y Savannah, junto a la hija de Harriet Sperling, Georgina GettyImages

GRANDES AUSENTES

A diferencia de los dos últimos años, Andrés Mountbatten-Windsor no estuvo en la capilla. Es que su presencia en este tipo de celebraciones se fue reduciendo desde que resultó despojado de su dignidad principesca y dejó de desempeñar funciones públicas, tras su vinculación con el caso Epstein. Tampoco participó su ex mujer, Sarah Ferguson, ni sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, quienes habían tenido asistencia perfecta los últimos años y ahora buscan disminuir su exposición pública desde que su padre volvió a estar bajo escrutinio mediático y judicial.

Los príncipes de Gales y sus hijos, George, Charlotte y Louis. Kate impactó con un conjunto de dos piezas de Self-Portrait que combinó con un sombrero de Sean Barrett con flores. Y Charlotte, por su parte, volvió a optar por el tapado beige con detalles en velvet marrón que lució en Navidad. Los hombres de la familia vistieron traje oscuro y corbata celeste GettyImages

El príncipe Eduardo, la princesa Ana (con botas de gamuza de The House of Bruar y sombrero de pluma de Amy Morris-Adamas Milliner) y su marido Timothy Laurence

James, el hijo de Eduardo y Sophie de Edimburgo GettyImages

Los príncipes Charlotte y Louis junto a su padre, el príncipe William, durante su asistencia al servicio religioso del Domingo de Pascua GettyImages

Parece bastante claro que la ausencia de las princesas rompió con la imagen de unidad que mostraron los Windsor el año anterior, cuando los York participaron en la misa de Pascua, y también marcó una diferencia respecto a la última aparición de ambas en la misa de Navidad en Sandringham, donde se las vio con sus respectivos maridos, Edoardo Mapelli Mozzi y Jack Brooksbank.

Un año más, los reyes Carlos y Camilla fueron los encargados de presidir la misa. Ella, con un abrigo rojo de Fiona Clare, que acompañó con sombrero al tono firmado por Philip Treacy, cartera Dior y un bonito broche que perteneció a su suegra, Isabel II GettyImages

La princesa real Ana, que desde fines de 2022 desempeña el cargo de Consejera de Estado, se convirtió en una de las figuras de mayor apoyo institucional al Rey en actos como este

Kate rescató de su armario este conjunto que ya usó en 2022 GettyImages

En aquella ocasión, lo llevó con el pelo suelto y lo complementó con un clutch a tono GettyImages

La princesa Charlotte demostró una vez más que su estilo camina paralelo al de su madre GettyImages