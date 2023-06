Rania de Jordania. Sorprendió con un vestido de alta costura adaptado especialmente para ella y un “emotivo” accesorio

escuchar

No hay look que ella elija que no se lleve todos los aplausos. Considerada una de las royals más elegantes, la reina hachemita es experta a la hora de seleccionar los mejores (y últimos) diseños de alta costura. En lo que va del año que, para Rania, ha estado repleto de eventos familiares y de acontecimientos oficiales, la monarca hizo gala de su buen gusto para llevar creaciones impactantes que destacan su belleza. El vestido largo con transparencias, pasamanería y cristales que lució el lunes pasado para la gala anual de recaudación de fondos de la King Hussein Cancer Foundation (entre otras cosas, el dinero se destinará a la construcción de un centro de tratamiento para niños con cáncer) es el más reciente ejemplo: pertenece a la colección de alta costura primavera/verano 2023 del libanés Elie Saab, uno de sus modistos favoritos.

Y, hace dos semanas, fueron dos los acertadísimos diseños haute couture que usó para la boda de su hijo, el príncipe Hussein: un Dior negro con bordados en contratono para la ceremonia y otro color champagne con capa de Elie Saab para el banquete posterior. Y eso sin olvidar aquel que usó en el casamiento de su hija mayor, Iman, el 15 de marzo: un espectacular modelo largo de Dior, íntegramente plisado.

En la mesa principal, Rania junto a la princesa Ghida Talal, presidenta de King Hussein Cancer Center, el príncipe Talal bin Muhammad, asesor especial del rey Abdalá II, y el primer ministro jordano Bisher Khasawneh.

De satén y en color celeste, el clutch, de Jennifer Chamandi, dice “Imany”, una palabra árabe que significa ‘Mi fe’ y también ‘Mi Iman’. Usó el mismo accesorio para la boda de su hija, la princesa Iman.

El gran escote con forma de corazón del diseño original del libanés Elie Saab fue modificado para Rania, sin que, por ello, perdiera estilo.

Transparencias, pasamanería y cristales. Una combinación exitosa que la Reina de Jordania lució en la gala anual de recaudación de fondos de la King Hussein Cancer Foundation.

