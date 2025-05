Realeza. La comunión de Gabriella y Jacques de Mónaco, la princesa Carolina como jurado de perros y la “mala pata” de Silvia de Suecia

A diferencia del día de su bautismo –que se realizó el 10 de mayo de 2015–, en el que llevaron trajes de Dior, Jacques y Gabriella de Mónaco lucieron unas austeras túnicas blancas para su primera comunión, celebrada en la iglesia de San Carlos el domingo pasado. Los mellizos, que en diciembre cumplieron 10 años, vivieron una jornada muy especial de la que sólo se difundieron dos fotos.

Los principitos Gabriella y Jacques junto a sus padres, Alberto y Charlene de Mónaco, quien para la ocasión optó por un total look gris, con una chaqueta ligeramente estructurada, de cuello redondo y manga corta, con botones dorados. Axel Bastello Palais princier Mo

Vestidos con unas austeras túnicas blancas, los mellizos de Mónaco posan tras tomar la primera comunión celebrada en la Iglesia de San Carlos. Axel Bastello Palais princier Mo

“En este día de primera comunión, extendemos nuestras más sinceras felicitaciones al príncipe heredero Jacques y a la princesa Gabriella, que recibieron este sacramento con fe y reverencia”, dice el mensaje publicado en las redes sociales oficiales del principado junto a las imágenes. En una se ve a los principitos con sus túnicas largas hasta los pies acompañadas únicamente por un crucifijo de madera en forma de T colgado del cuello.

El día de su bautismo, el 10 de mayo de 2015. AFP

Y en la otra foto, posan junto a sus padres con la majestuosa catedral de Mónaco como fondo, un significativo lugar donde se encuentran los restos del príncipe Raniero III y la princesa Grace.

AMORES PERROS

La siempre estilosa Carolina, con traje de saco y pantalón y zapatos clásicos de Chanel, entrega el trofeo para un ejemplar de la raza Basenji (de caza, original del Congo) que se llevó el primer puesto en la tradicional Exposición Canina Internacional de Fontvieille. Michael Alesi / Palais princier

La agenda de los príncipes de Mónaco no se detiene. Ni siquiera los fines de semana. El domingo 11 fue uno de esos días en los cuales los tres hermanos Grimaldi, hijos de los legendarios Raniero y Grace Kelly, tuvieron que hacer malabares para no perderse dos hitos de gran simbolismo. El primero, la emotiva comunión de los mellizos Jacques y Gabriella (11), los hijos del príncipe Alberto II de Mónaco y de la princesa Charlene.

La princesa Alexandra y su novio con el perro salchicha (ella y su madre Carolina adoran la raza teckel) que obtuvo el tercer lugar.

Y, el segundo, el cierre de la Exposición Canina Internacional, un evento que, para los monegascos, es tan popular como ineludible: se realiza desde 1927 y no ha habido vez en la cual los príncipes, que son fanáticos de los perros, no hayan estado presentes. El evento de este fin de semana no sólo fue récord en cuanto a público y canes inscriptos. En la gran carpa de Fontvieille, hubo 1400 perros de 262 razas que representaron a 26 países.

En primer plano y agachada, Alexandra de Hannover, con el corgi que terminó llevándose el segundo puesto el domingo 11. Detrás y a la izquierda, su madre, Carolina; y, a la derecha, el novio de Alexandra, el alemán Ben Sylvester Strautmann. Michael Alesi / Palais princier

Este año, a la competencia que preside Mélanie-Antoinette de Massy, prima de los hermanos Casiraghi, se sumó Alexandra de Hannover (25) quien – además de filmar todo con su celular y subirlo a sus redes sociales– participó de la difícil elección junto con un equipo de jurados internacionales. Al igual que todos los miembros de su familia, la única hija que Carolina de Mónaco tuvo con Ernst August V es fanática de los perros: Eloïse von Lexington, su inseparable salchicha, tiene su propia cuenta de Instagram.

MALA PATA

La reina Silvia entra al salón del Palacio Real de Estocolmo del brazo del marido de la presidenta de Islandia, Björn Skúlason, y se ayuda además con un bastón. Accesorizó su traje con collar, pendientes y broches de topacios rosados, la tiara de nueve puntas y zapatillas deportivas Tamaris. Cordonpress

El deber se impone. Por eso, aunque todavía se está recuperando de una operación en el pie, la reina Silvia de Suecia cumplió con sus compromisos reales tal como lo tenía pautado. La semana pasada, a pocos días de celebrar el cumpleaños de su marido, el rey Carlos Gustavo, se lució como anfitriona de una cena de gala que tuvo lugar en el Palacio Real de Estocolmo en honor a Halla Tómasdóttir, presidenta de Islandia, y su marido, que estaban en visita de Estado.

La pareja presidencial de Islandia y el rey y la reina de Suecia posan en primera fila. Detrás de ellos están Chris O’Neill y la princesa Magdalena, la princesa heredera Victoria y el príncipe Daniel, y el príncipe Carlos Felipe.

Una imponente vista del comedor del Palacio Real de Estocolmo.

Eso sí: lo hizo en zapatillas. Tomando el asunto con la máxima naturalidad, Su Majestad, que apareció caminando ayudada por un bastón, combinó su traje de pedrería con unas zapatillas deportivas de la marca alemana Tamaris. Lo acompañó, además, con un espectacular conjunto de collar, pendientes y dos broches de topacios rosas, y la tiara histórica de las nueve puntas, también conocida como la tiara de la reina Sofía de Nassau, quien adquirió esta pieza de diamantes y original diseño.