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Reina de corazones: el escote que Sofía Vergara convirtió en su sello más personal a través de los años

A lo largo de su carrera, la actriz hizo de esta silueta una constante en algunos de sus looks más recordados

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Sensual y elegante, Sofía Vergara convirtió este detalle en un aliado infalible dentro y fuera de la alfombra roja
Sensual y elegante, Sofía Vergara convirtió este detalle en un aliado infalible dentro y fuera de la alfombra roja

Si hay un detalle que Sofía Vergara (54) transformó en su verdadera marca personal, ese es el escote corazón. Romántico, femenino y siempre favorecedor, esta apertura acompaña desde hace años a la actriz de Modern Family tanto en las alfombras rojas como en sus apariciones televisivas.

En los Premios Emmy 2017, impactó con un espectacular diseño de inspiración nupcial y silueta sirena, firmado por Mark Zunino, y joyas de Lorraine Schwartz
En los Premios Emmy 2017, impactó con un espectacular diseño de inspiración nupcial y silueta sirena, firmado por Mark Zunino, y joyas de Lorraine Schwartz GettyImages

Y su paso por los Premios Emmy 2026 volvió a dejarlo en claro: la colombiana deslumbró sobre el escenario con un vestido hecho a medida totalmente de lentejuelas en rosa pastel, que combinaba delicados bordados y transparencias estratégicas con un diseño que puso el foco en el escote que mejor la representa. Convertida en una referente de moda, Sofía sabe lo que le queda bien y se mantiene fiel a aquellas elecciones que potenciaron su imagen y definieron su identidad fashion.

Uno de sus looks más celebrados este año: el vestido rosa pastel de Laura Basci que llevó a los Emmy, con lentejuelas, delicados bordados, transparencias y un romántico escote corazón
Uno de sus looks más celebrados este año: el vestido rosa pastel de Laura Basci que llevó a los Emmy, con lentejuelas, delicados bordados, transparencias y un romántico escote corazónGettyImages
Para el afterparty de los Emmy 2024 eligió un impactante vestido rojo Dolce & Gabbana, con corpiño estructurado, drapeado y su infaltable escote corazón, que completó con joyas de Cartier
Para el afterparty de los Emmy 2024 eligió un impactante vestido rojo Dolce & Gabbana, con corpiño estructurado, drapeado y su infaltable escote corazón, que completó con joyas de CartierGettyImages

En el plano personal, tras su divorcio del actor Joe Manganiello (49) en 2024 y los recientes rumores que la vincularon con el empresario Douglas Chabbott (39), asegura que disfruta de su soltería, enfocada en sí misma, en sus proyectos y en esta nueva etapa de independencia.

Para la final de America’s Got Talent en California, en 2025, apostó por una versión más moderna: un corset de jacquard floral y peplum asimétrico de Laura Basci, combinado con un pantalón sastrero negro
Para la final de America’s Got Talent en California, en 2025, apostó por una versión más moderna: un corset de jacquard floral y peplum asimétrico de Laura Basci, combinado con un pantalón sastrero negroGettyImages
Durante una salida nocturna en Los Ángeles, en 2024, volvió a elegir su escote favorito en versión top negro semitransparente con aplicaciones florales en relieve
Durante una salida nocturna en Los Ángeles, en 2024, volvió a elegir su escote favorito en versión top negro semitransparente con aplicaciones florales en relieveGettyImages
En la fiesta posterior a los Oscar 2025, deslumbró con un diseño de Celia Kritharioti, con paneles transparentes y detalles de inspiración corsetera
En la fiesta posterior a los Oscar 2025, deslumbró con un diseño de Celia Kritharioti, con paneles transparentes y detalles de inspiración corseteraGettyImages
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaGettyImages
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