Reina de corazones: el escote que Sofía Vergara convirtió en su sello más personal a través de los años

A lo largo de su carrera, la actriz hizo de esta silueta una constante en algunos de sus looks más recordados
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Si hay un detalle que Sofía Vergara (54) transformó en su verdadera marca personal, ese es el escote corazón. Romántico, femenino y siempre favorecedor, esta apertura acompaña desde hace años a la actriz de Modern Family tanto en las alfombras rojas como en sus apariciones televisivas.
Y su paso por los Premios Emmy 2026 volvió a dejarlo en claro: la colombiana deslumbró sobre el escenario con un vestido hecho a medida totalmente de lentejuelas en rosa pastel, que combinaba delicados bordados y transparencias estratégicas con un diseño que puso el foco en el escote que mejor la representa. Convertida en una referente de moda, Sofía sabe lo que le queda bien y se mantiene fiel a aquellas elecciones que potenciaron su imagen y definieron su identidad fashion.
En el plano personal, tras su divorcio del actor Joe Manganiello (49) en 2024 y los recientes rumores que la vincularon con el empresario Douglas Chabbott (39), asegura que disfruta de su soltería, enfocada en sí misma, en sus proyectos y en esta nueva etapa de independencia.