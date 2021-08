Sarah Ferguson. La duquesa de York revela: “Tenía y sigo teniendo problemas de salud mental”

Una vez más, las miradas recaen sobre Sarah Ferguson (61). En esta oportunidad, debido a las últimas declaraciones que hizo sobre su estado de salud: “Tenía y sigo teniendo problemas de salud mental, en los que trabajo literalmente todos los días. Realmente los tengo y he estado en terapia durante 24 años”, confesó en exclusiva, a HELLO!

La ex mujer del príncipe Andrés abrió su corazón como nunca antes y contó sobre cómo tuvo que lidiar a lo largo de su vida con el abandono maternal que sufrió, sumado a cómo soportó los hirientes titulares de los medios británicos (”Cada vez que alguien decía algo desagradable de mí, me lo creía porque era muy sensible e insegura”), hechos que la llevaron a buscar ayuda desde hace más de dos décadas. “A veces hablo con mi terapeuta semanalmente, y cuando la cosa se pone realmente difícil, trato de comprender la negatividad de los demonios de mi mente (...) Hay sombras muy oscuras, por supuesto, para cualquiera que sea tan creativo como yo... pero también hay luces claras, y todo eso viene incluido en el pack de Sarah”, admitió.

"Mi corazón está siempre con Diana. Creo que ella estaría muy orgullosa de sus hijos y sus mujeres y de sus nietos". aseguró Sara a HELLO! Getty Im

Según contó, su madre, Susan, se desentendió de ella y de sus hermanas, cuando dejó a su marido Ronald Ferguson, su padre, con el que había estado casada 18 años, para iniciar una nueva relación con el jugador argentino de polo Héctor Barrantes, quien murió de cáncer en 1990. Sin embargo, la duquesa de York sostiene que ya logró hacer el duelo: “Eso fue hace mucho tiempo y amo a mi mamá (…) Ella fue criada de una manera en la que no entendía lo que estaba haciendo y no fue su culpa, así que la perdoné”, sostuvo.

Tras repasar algunos de los episodios más duros de su vida, Sarah también se muestra feliz y radiante por su debut literario, titulado Su corazón por una brújula, una saga romántica que coescribió durante la cuarentena con la autora Marguerite Kaye. La historia tiene como personaje principal a Lady Margaret, inspirado en la vida de la tía abuela de la duquesa. Con mucho orgullo, Sarah quiso dedicarles el libro a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia: “Mis hermosas niñas tienen toda la fuerza y el coraje de la protagonista de la obra, y mucho más que eso”, sentenció.

Junto a sus hijas, la princesas Eugenia y Beatriz, frutos de su matrimonio con el príncipe Andrés. Getty Im

La tapa de revista ¡Hola! Argentina de esta semana. David Venni

LA NACION