“Se va a llamar Amalia”. Es la hija de una famosísima ex modelo, se dedica al protocolo y posa a un mes del nacimiento de su beba

“Estoy muy contenta, muy entusiasmada, no puedo creer lo rápido que se fue pasando todo... Estoy en la recta final del embarazo”, le dice a ¡HOLA! Argentina Taina Laurino (31), que a fines de julio debutará como mamá. Casada con el empresario Georgie Neuss desde noviembre de 2024, la consultora en protocolo internacional, diplomacia cultural e imagen pública (que años atrás trabajó para el príncipe Harry como parte de la organización de los Juegos Invictus) contará, además, que la inminente llegada de Amalia tiene revolucionada a ambas familias y que su mamá, la ex modelo Anamá Ferreira, está muy ansiosa.

Radiante, Taina cuenta que el cuarto de la beba todavía lo está terminando de diseñar

–¿Cómo te sentís?

–Voy regulando un poco la energía con todas las actividades que me quedan para dejar todo listo antes del nacimiento. Viene siendo un embarazo muy lindo y lo estoy disfrutando con la familia y los amigos. Me siento muy tranquila y segura porque tengo todo organizado con un equipo médico de confianza tanto para esta última etapa como para lo que viene después. Eso me parecía fundamental.

–¿Cómo lo está viviendo tu marido?

–Con mucha ilusión, muy presente, para los dos es algo muy soñado, así que estamos felices y emocionados con esta nueva etapa de armar nuestra propia familia. Además, nos enteramos el mismo día que cumplimos un año de casados, por lo que fueron días muy especiales. Fue una alegría para todos. En el caso de nuestros amigos, venían teniendo todos hijos varones, pero este año hay una nueva camada de mujeres, así que va a ser lindo ver crecer a todas juntas.

–¿Y qué dice tu madre con su debut como abuela?

–Está muy ansiosa, muy pendiente de mí y se emociona con todo, incluso con la ropa de bebé, que le encanta. A la vez, me gusta que respeta cómo cada una quiere maternar, entendiendo que los tiempos cambiaron y a lo mejor cosas que se hacían en su época hoy ya no se usan. Papá [Ricardo Laurino] también está enloquecido. Imaginate que soy hija única, y para ellos será su primera nieta, una felicidad indescriptible.

“Tanto para mi marido como para mí este embarazo es muy soñado. Estamos muy emocionados con armar nuestra propia familia”, dice

–¿Tenés el cuarto listo?

–Tengo lo esencial para los primeros días, estoy todavía diseñando cómo va a ser el cuarto que va a estar listo en los próximos meses. Elegí tonos pasteles, verdes, detalles rosas, alguna que otra estampa con flores, un estilo romántico, clásico y funcional para estos primeros años, que se pueda ir adaptando a medida que Amalia crezca. Quiero ir acompañando cada etapa, porque ya llegará el momento en que ella decida hacerlo como ella quiera.

–¿Quién eligió el nombre?

–Barajamos varios y Amalia fue una decisión de los dos. Nos encantó que es corto, clásico, tiene impronta y carácter.

–¿Cómo te manejaste con tu trabajo?

–En general viví un embarazo muy activo, tuve viajes de trabajo además de mi rutina habitual de capacitaciones ejecutivas para empresas y clientes en Buenos Aires y a distancia. También seguí dando mis clases para destacarse, diferenciarse y potenciar la imagen personal, profesional y de la unidad de negocio en escenarios internacionales y diferentes culturas. Siempre trabajé mucho, me encanta lo que hago, y obvio que en la última etapa fui priorizando, adaptándome a un nuevo ritmo. Fue muy importante organizarme bien.

Un recuerdo de su casamiento, en noviembre de 2024. La ceremonia fue en la basílica del Santísimo Sacramento y luego celebraron junto a 650 invitados en el Alvear Icon

“Barajamos varios nombres y Amalia fue una decisión de los dos. Nos encantó que es corto, clásico, tiene impronta y carácter”, reconoce Taina

–¿Tuviste antojos?

–Hasta el quinto mes me incliné por lo salado únicamente, no tuve un antojo puntual que me haya quitado el sueño, pero sí me impresionó vivir con esa sensación de hambre repentina de la que me hablaban mis amigas. ¡Tuve que empezar a llevarme snacks en la cartera! Mis amigas me habían contado que te pasaba eso, pero no lo entendía hasta que me sucedió.

"Tuve un embarazo activo, con viajes de trabajo además de mi rutina de capacitaciones ejecutivas para empresas, clientes en Buenos Aires y a distancia. Y seguí dando mis clases para destacarse, diferenciarse y potenciar la imagen personal, profesional y de la unidad de negocio en distintos escenarios internacionales”, revela

–¿Qué otras cosas te adelantaron?

–Hablé con varias que ya tienen experiencia como madres y a quienes admiro profesionalmente, sobre cómo permitirse vivir cada etapa sin ser sobreexigente con una misma, entendiendo que se puede hacer todo, pero respetando los tiempos de cada momento, en especial cuando el trabajo es parte de la identidad de uno, como me pasa a mí. Fueron meses de ir entendiendo que no se va a tratar de volver a ser la misma de antes, sino de ir construyendo una nueva versión mía. Me siento feliz e intrigada por lo que viene. Va a haber una nueva Taina, tanto en lo personal como en lo profesional. Me siento feliz e intrigada por lo que viene.

Agradecimientos: Sol Levinas (fotos), Gervasio Larrivey (maquillaje), Marcelo High (peinado)