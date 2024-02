escuchar

Por esas casualidades del destino, Sofía Reynal (28) dio sus primeros pasos en el mundo de la moda a los 13 años durante unas vacaciones en la Florida, Estados Unidos. Allí, una amiga de su abuela le tomó algunas imágenes andando a caballo y se las envió a Bruce Weber, famoso por sus campañas publicitarias para marcas como Calvin Klein, Abercrombie & Fitch y Ralph Lauren. Al día siguiente, Weber le pidió que fuera a hacer una sesión de fotos para Hollister, y así, sin proponérselo, Sofía debutó como modelo.

Top de organza bordada [Rocío Rivero]. Short tejido [S Mode]. Cartera tejida a mano en algodón con detalle de cuero y pulsera con cuentas de vidrio [Aynie]. Colgante de bronce con cordón [Alama]. foto: Pilar Bustelo

Bikini turquesa con aplique metálico [S Mode]. Camisa y pantalón de organza de seda [Agoshida]. Brazalete de alpaca [Jitric]. Tote bag de cuero [Mishka]. foto: Pilar Bustelo

–¿Cómo continuó tu carrera después de esas fotos?

–Mi mamá no me dejó seguir modelando hasta que cumpliera los 18 años y terminara el colegio.

–¿Y qué hiciste entonces?

–Mi abuelo, Miguel Reynal, el fundador de Vida Silvestre, me inspiró un montón en el amor por los animales y la naturaleza. Siempre me interesó estudiar cómo impacta nuestra actividad en el medioambiente y que el mundo sea más consciente sobre sus actos. Entonces cuando terminé el secundario, empecé a cursar la licenciatura en Gestión Ambiental en la UADE y, a la par, como había firmado contrato con una agencia de modelos en Estados Unidos, viajaba a Nueva York para trabajar. Así estuve durante dos años, hasta que me di cuenta de que el tema ambiental lo iba a poder encarar más adelante de distintas formas. Dejé la carrera y me instalé en Nueva York. Siempre soñé con viajar y conocer otras culturas.

Bikini [Perla del oeste]. Vestido de organza bordada y arnés de crêpe con anillos de bronce [Jitric]. foto: Pilar Bustelo

Top con hebillas en forma de herradura metálicas y pantalón translúcido [Sadaels]. Bikini negro con borlas en los ajustes [Perla del Oeste]. Sombrero tejido a mano con hilo de algodón [Aynie]. Sandalias de cuero con hebilla metálica [La Jolla]. Artículos de bazar [Reina Batata]. foto: Pilar Bustelo

Body con cut out [Esquina]. Top y falda de encaje [Agus Chueizer]. Sombrero tejido a mano con hilo de algodón encerado [Aynie]. foto: Pilar Bustelo

–¿Y esta vez tus padres te apoyaron?

–Cuando decidí dejar la UADE e irme a Nueva York me dijeron que no me iban a bancar. Me enojé, los acusé de no apoyarme en mi sueño, cerré la puerta y me fui. Pero al final creo que fue lo mejor que me pasó. Tuve que ponerle garra al trabajo y hacer mucho esfuerzo porque si no, no tenía para pagar las cuentas. Y también era una cuestión de orgullo, me pusieron a prueba y me tenía que ir bien para no volver con la cabeza gacha. Después de tres años en los que me fue bien, me mudé sola al centro de Manhattan y les mandé un mail agradeciéndoles.

Traje de baño enterizo [S mode]. Vestido de red [Vod Swim]. Gorro de hilo de algodón con cuentas de vidrio [Aynie]. Anteojos de sol [Hardem]. Cartera de red [Sadaels]. Sandalias de cuero con aplique metálico [La jolla]. foto: Pilar Bustelo

Falda de hilo y bikini [La Rando]. Cartera artesanal [Aynie]. Gorra hecha a mano [Velasco de autores]. Sandalias taco alto de cuero y aplique metálico [La Jolla]. foto: Pilar Bustelo

–En tu familia ya tenías una referente en el mundo de la moda como Ginette Reynal, tu tía segunda. ¿Vos soñabas con ser modelo como ella?

–La moda no me interesaba de chica. De hecho, mi familia se ríe y recuerda que no me gustaban los zapatos ni la ropa, me vivía trepando a los árboles o me tiraba al barro para buscar bichos. Nada que ver a lo que soy ahora. Ginette siempre me apoyó y me incentivó. Me decía: “Sofi, la vas a romper”. Cuando yo estaba en el colegio, la cara de Mía Flores Pirán, su hija, estaba por todas partes. Fue lindo tener una tía y una prima reconocidas y con experiencia en el mundo de la moda. Fueron una inspiración. Yo era chica y las tenía como referentes.

Top strapless de organza arrugada [Valentina Schuner]. Brazalete y collar de alpaca con eslabones grandes [Jitric]. foto: Pilar Bustelo

–Con el tiempo, ¿la modelo conectó con la ambientalista?

–Creo que una cosa te lleva a la otra y siempre mantengo a esa niña interior que ama a los animales y a la naturaleza. Aprendí mucho sobre moda sustentable, circular, y cómo las marcas están creando con materia prima natural, como cáscaras de manzana y mango. Creo que nos podemos vestir bien sin olvidarnos del impacto ambiental que causamos.

