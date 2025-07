Tenía 7 años. Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena, murió en un accidente náutico en Miami

El dolor golpeó una vez más a la familia Yankelevich. Casi quince años después de la muerte de su hija Romina, Gustavo Yankelevich (75) y Cris Morena (68) fueron sacudidos por otra devastadora noticia: su nieta Mila, de 7 años –hija de Tomás Yankelevich (48) y de la actriz Sofía Reca (41)– murió luego de que el velero en el que ella estaba fuera embestido por una embarcación más grande, en Miami Beach. El accidente ocurrió el lunes pasado por la mañana cerca de la isla Hibiscus, en la Bahía Biscayne. Según informó la Guardia Costera del lugar, un velero con cinco chicas a bordo, entre 7 y 13 años, y una instructora del Miami Youth Sailing Foundation, fue impactado por una barcaza con grúa flotante que aplastó y hundió la pequeña embarcación con las seis tripulantes a bordo.

Los Yankelevich en el último festejo de Año Nuevo en Punta del Este. De pie, Rossella della Giovampaola y Gustavo Yankelevich, rodeados por los hijos varones de la recordada Romina Yan, Valentín y Fran. Sentados, Azul, otra hija de Romina, y Sofía Reca y Tomás Yankelevich con sus hijos Inti y Mila.

Un equipo de rescate se aproxima a la zona del accidente, en la bahía de Biscayne. AP

UN DÍA QUE JAMÁS OLVIDARÁN

Esa mañana, Mila participaba junto a otras cuatro chicas y una instructora en una clase de navegación a vela, como parte de las actividades organizadas por la colonia de verano de Miami Yacht Club. A raíz del accidente, dos niñas murieron –una de ellas, Mila– y otras dos fueron internadas en estado crítico en el Ryder Trauma Center del Hospital Jackson Memorial. Las dos personas restantes, una alumna de 12 años y la instructora, de 19, fueron rescatadas “en buen estado”, según las autoridades locales. “Obviamente está muy afectada por lo sucedido”, declaró el teniente Pete Sánchez, vocero del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami, en referencia a la joven que actuaba como adulta responsable. Por su parte, Miami Yacht Club emitió un comunicado en el que informaba que aún se están recopilando datos sobre lo sucedido. “Nuestra prioridad es la seguridad y el bienestar de todos los afectados.

Estamos trabajando en colaboración permanente con las autoridades y organizaciones pertinentes para comprender la situación en su totalidad. La familia de Miami Yacht Club está devastada por esta terrible tragedia”, expresó Emily Copeland, directora del club náutico. Un vecino de la zona, Enzo Piffartti, describió la escena al canal NBC: “Había un barco enorme que chocó contra uno de los veleros y todos los niños salieron volando”, dijo el testigo. Por su parte, un buzo que participó del rescate y prefirió no ser identificado contó al diario Miami Herald cómo sucedió todo: “Los de la barcaza no vieron a los chicos en el velero que se movían frente a ellos”.

Mila disfrutando de la playa. Nació en 2018, un año después que sus padres, Tomás Yankelevich y Sofía Reca, decidieran instalarse definitivamente en Miami para continuar allí sus carreras.

La pareja, que se conoció en 2007 y al año siguiente dio el “sí, quiero”, posa junto a sus dos hijos, Inti (15) y Mila.

ANTES DEL HORROR

Tomás Yankelevich y Sofía Reca, los padres de Mila, se conocieron en 2007 y el flechazo fue inmediato. “Estaba en la fiesta de fin de año de la productora CMG [de Cris Morena], lo vi a Tomás y, sin saber quién era, comenté: ‘¡Qué buenmozo ese chico!’. A lo que me contestaron: ‘¡Es Tomás Yankelevich!’… Nos quedamos charlando toda la noche y al día siguiente me invitó a salir”, confió entonces la joven actriz, ex estrella de Disney Channel. Después de un año de novios, se casaron el 20 de diciembre de 2008 con una gran fiesta en San Fernando. En 2010 nació su primer hijo, Inti, y en 2018 nació Mila. Al principio, Tomás mantuvo su rol directivo en Telefe y Sofía continuó dedicada a la actuación, hasta que en 2014 ella se mudó con Inti a Miami porque había sido convocada para ser parte de la telenovela ¿Quién es quién? y se instaló en Bal Harbour. El matrimonio siguió unido con una relación a distancia que se mantuvo durante tres años. “Tomás es un genio, ¡se la pasa viajando para verme! Tenemos una relación muy linda”, contó la actriz. Finalmente, en 2017 él renunció a su cargo de vicepresidente ejecutivo de contenidos generales de entretenimiento de Turner Latinoamérica y se mudó a Miami con toda la familia, a una casa en el barrio de Surfside, sobre la avenida Collins.

El jardín de la casa de la familia de Tomás Yankelevich en Surfside, con los juegos de sus hijos Inti y Mila.

Una imagen del summer camp del programa Miami Youth Sailing Foundation para chicos de entre 7 y 15 años del que participaba Mila.

Otra foto del mismo campamento.

Uno de los tres comunicados que emitió Miami Yacht Club al día siguiente del accidente: “Toda la comunidad náutica está devastada”.

LA PRIMERA REACCIÓN

Gustavo Yankelevich (75), quien acababa de disfrutar de un viaje por la Toscana con su mujer, Rossella della Giovampaola, y su nieto Valentín, se tomó el primer vuelo directo a Miami. La urgencia de la noticia impulsó también al reconocido productor a reservar un vuelo privado desde Buenos Aires para que sus otros dos nietos, Franco y Valentín Yankelevich, hijos de Romina Yan, pudieran llegar rápidamente a Florida. Cris Morena, por su parte, recibió la noticia mientras estaba en San Martín de los Andes y una tormenta en el Sur le impidió viajar de inmediato. Al cierre de esta edición, esperaba poder volar a Estados Unidos para reunirse con la familia en el último adiós a su nieta, a quien amaba profundamente. “Mila, mi niña con alas, mi hadita feliz y libre, acuariana soñada y tan esperada… Sos sol, libertad, abrazos, bella inquieta dulce niña amada, especial, brillante nietita querida. Te amo siempre”, escribió en su cuenta de Instagram en febrero de este año para saludar a la chiquita en el día de cumpleaños. Ante el drama, la comunidad artística enseguida demostró su solidaridad con los padres y abuelos de Mila. Uno de los primeros en compartir su dolor fue el actor Benjamín Vicuña, quien en 2012 perdió a su hija Blanca. “En una fría mañana donde el dolor de una familia es el dolor de un pueblo, de una comunidad absorta frente a la tragedia, nos hacemos preguntas que jamás tendrán respuesta. Somos esa familia, somos la naturaleza que estalla, que erupciona y cambia. Que se abraza. Mi corazón está con ustedes, familia Yankelevich”, escribió en sus redes sociales. Marcelo Tinelli también hizo pública su tristeza. “Estoy destruido. No lo puedo creer. Mi amor inmenso a toda la familia”.