Tiene 37 años. Es actor, nieto de uno de los iconos más grandes del cine y su vocación solidaria lo llevó por América Latina y África

Steven Chadwick McQueen nació el 13 de julio de 1988 en Los Ángeles, California, fruto del matrimonio de la actriz Stacey Toten y Chad McQueen, piloto de autos, profesional de las artes marciales y actor. Hijo de una familia que mezcla la industria del cine y el deporte, su infancia transcurrió entre mudanzas constantes –incluyendo una etapa en Detroit– y el homeschooling. Steven es nieto de uno de los íconos más grandes de Hollywood: el célebre Steve McQueen, conocido por papeles inolvidables en La gran evasión y Papillon. Su abuela, la actriz filipina Neile Adams –tía de Isabel Preysler– también dejó su huella en la pantalla. Esta herencia en el séptimo arte despertó en Steven un amor temprano por la actuación. “Comencé a ver las películas de mi abuelo y mi pasión se desplegó”, dijo en una entrevista. Sus padres estuvieron sólo un par de años casados y su madre volvió a casarse con el jugador de hockey Luc Robitaille, quien se convirtió en figura paterna fundamental para el actor; de hecho, la “R” de su nombre artístico proviene de Robitaille.

Sus padres, Chad McQueen y Stacey Toten, el día de su boda en 1987. Dos años después, se separaron Getty Images

Posa junto a su madre, la actriz Stacey Toten, y su marido, el jugador de hockey Luc Robitaille, con quien mantiene una excelente y muy cercana relación desde chico Getty Images

Su abuelo, el inolvidable Steve McQueen, ganador de un Golden Globe en 1970 Getty Images

ACTOR Y CONQUISTADOR

Desde 2005, comenzó con pequeños papeles en series como Without a Trace y CSI: Miami, además de un rol recurrente en Everwood. Pero el gran salto llegaría en 2009, interpretando a Jeremy Gilbert en The Vampire Diaries, personaje que interpretó hasta 2015 (con aparición en el final de 2017). En cine, se destacó en Piranha 3D (2010) junto a Elizabeth Shue y Jerry O’Connell, y en The Warrant (2020).

Con su 1,83 metros de altura, además de la actuación, Steven se dedica a las artes marciales, el hockey sobre hielo, el kickboxing y la equitación Getty Images

Entre las conquistas amorosas del nieto de Steve McQueen se encuentran la actriz Chelsea Kane, Candice Accola (su compañera en The Vampire Diaries) Dylan Penn (la hija de Sean Penn), Olivia Pickren y la modelo Allie Silva, con quien se comprometió en 2018. Esa historia terminó unos meses después y, desde entonces, se desconoce quién es la dueña de su corazón.

VOCACIÓN SOLIDARIA

Más allá del cine, Steven también pone sus energías en el trabajo social y las causas solidarias. Es embajador activo de Thirst Project, una organización que lucha contra la crisis global de agua potable. Por esta razón, ha viajado a varias comunidades en África para la construcción de pozos de agua. También colabora con las organizaciones Pacific Marine Mammal Center (se dedica a rescatar y rehabilitar mamíferos marinos) y TECHO (que busca acercar a las familias a una vivienda digna y superar la situación de pobreza extrema en asentamientos precarios).

Su vocación solidaria lo llevó a África con Thirst Project, en 2018

También viajó a Nicaragua, en 2020, con la organización TECHO

A sus 37 años, Steven abraza con naturalidad tanto su legado como su propia carrera y se convierte en la nueva cara de una familia que dejó huella en Hollywood.