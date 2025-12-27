Nacho Figueras y Delfina Blaquier. Sus fabulosos días en Aspen que incluyeron hasta un partido de polo en la nieve con un príncipe

Habitués de las montañas de Colorado, disfrutaron de la escapada con sus hijos
- 2 minutos de lectura'
Fueron unos pocos días, pero de lo más divertidos. La semana pasada, Nacho Figueras jugó la final del Campeonato Mundial de Snow Polo St. Regis en Aspen, Colorado, un torneo que ya es un clásico y marca el inicio de la temporada de esquí en esa localidad. En esta oportunidad, el polista hizo equipo con sus hijos Hilario y Artemio ( jugaron para St.Regis) y le ganaron por 8-5 a Aspen Valley, el team en el que participaron su gran amigo, el príncipe Harry, y los polistas Grant Ganzi y Nic Roldan.
La presencia de Harry en Aspen, que está a cuatro horas de su casa en Montecito, se mantuvo en secreto hasta último momento. Sin embargo, según publicó HELLO!, Nacho y Harry aprovecharon la previa para esquiar juntos y almorzar en uno de los restaurantes de la montaña.
De la escapada a la nieve también fue parte Delfina Blaquier, la mujer de Nacho. La pareja argentina posó para la producción “A snow polo romance”, que fotografió el artista Tony Kelly en exclusiva para el hotel, y, además, fueron tapa de la revista local.
