Nacho Figueras y Delfina Blaquier. Sus fabulosos días en Aspen que incluyeron hasta un partido de polo en la nieve con un príncipe

Habitués de las montañas de Colorado, disfrutaron de la escapada con sus hijos

Con gorras de lana idénticas, la pareja brindó por unos días soñados
Fueron unos pocos días, pero de lo más divertidos. La semana pasada, Nacho Figueras jugó la final del Campeonato Mundial de Snow Polo St. Regis en Aspen, Colorado, un torneo que ya es un clásico y marca el inicio de la temporada de esquí en esa localidad. En esta oportunidad, el polista hizo equipo con sus hijos Hilario y Artemio ( jugaron para St.Regis) y le ganaron por 8-5 a Aspen Valley, el team en el que participaron su gran amigo, el príncipe Harry, y los polistas Grant Ganzi y Nic Roldan.

Nacho jugó el Campeonato de Snow Polo St.Regis con sus hijos Hilario y Artemio (con gorra). Tras ganarlo, posaron con Delfina en el podio
La visita del príncipe Harry se mantuvo en secreto hasta último momento y, según se supo, viajó solo: su mujer, Meghan Markle, y sus hijos, Archie y Lilibet, se quedaron en su casa de Montecito
Durante el partido, el duque de Sussex se lastimó una mano
Nacho y Harry son íntimos amigos desde hace año. Durante la previa al partido aprovecharon para esquiar y almorzar en la montaña
La presencia de Harry en Aspen, que está a cuatro horas de su casa en Montecito, se mantuvo en secreto hasta último momento. Sin embargo, según publicó HELLO!, Nacho y Harry aprovecharon la previa para esquiar juntos y almorzar en uno de los restaurantes de la montaña.

Antes de salir a la cancha, Figueras saluda a los fans
Una imagen de la producción que los Figueras hicieron para el hotel St. Regis y que fotografió el reconocido Tony Kelly
Este campeonato da inicio a la temporada invernal de Aspen
Delfina sumó estilo a las pistas
De la escapada a la nieve también fue parte Delfina Blaquier, la mujer de Nacho. La pareja argentina posó para la producción “A snow polo romance”, que fotografió el artista Tony Kelly en exclusiva para el hotel, y, además, fueron tapa de la revista local.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
Cargando banners ...