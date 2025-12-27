Nacho Figueras y Delfina Blaquier. Sus fabulosos días en Aspen que incluyeron hasta un partido de polo en la nieve con un príncipe

Fueron unos pocos días, pero de lo más divertidos. La semana pasada, Nacho Figueras jugó la final del Campeonato Mundial de Snow Polo St. Regis en Aspen, Colorado, un torneo que ya es un clásico y marca el inicio de la temporada de esquí en esa localidad. En esta oportunidad, el polista hizo equipo con sus hijos Hilario y Artemio ( jugaron para St.Regis) y le ganaron por 8-5 a Aspen Valley, el team en el que participaron su gran amigo, el príncipe Harry, y los polistas Grant Ganzi y Nic Roldan.

Nacho jugó el Campeonato de Snow Polo St.Regis con sus hijos Hilario y Artemio (con gorra). Tras ganarlo, posaron con Delfina en el podio

La visita del príncipe Harry se mantuvo en secreto hasta último momento y, según se supo, viajó solo: su mujer, Meghan Markle, y sus hijos, Archie y Lilibet, se quedaron en su casa de Montecito GettyImages

Durante el partido, el duque de Sussex se lastimó una mano GettyImages

Nacho y Harry son íntimos amigos desde hace año. Durante la previa al partido aprovecharon para esquiar y almorzar en la montaña

La presencia de Harry en Aspen, que está a cuatro horas de su casa en Montecito, se mantuvo en secreto hasta último momento. Sin embargo, según publicó HELLO!, Nacho y Harry aprovecharon la previa para esquiar juntos y almorzar en uno de los restaurantes de la montaña.

Antes de salir a la cancha, Figueras saluda a los fans

Una imagen de la producción que los Figueras hicieron para el hotel St. Regis y que fotografió el reconocido Tony Kelly

Este campeonato da inicio a la temporada invernal de Aspen

Delfina sumó estilo a las pistas

De la escapada a la nieve también fue parte Delfina Blaquier, la mujer de Nacho. La pareja argentina posó para la producción “A snow polo romance”, que fotografió el artista Tony Kelly en exclusiva para el hotel, y, además, fueron tapa de la revista local.