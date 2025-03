Todas las fotos. La romántica boda del hijo de Teresa Garbesi que reunió a famosos en Buenavista

Tras pasar por el Registro Civil de San Isidro en diciembre pasado, Mateo Ventura –33 años, es el hijo menor de Teresa Garbesi y su primer marido, Peteco Ventura– y Victoria Solanet (32) volvieron a decirse “sí, quiero” en una ceremonia descontracturada, al aire libre y en pleno atardecer, a la que le siguió una divertidísima fiesta en Verne, un lugar de eventos ubicado en Buenavista. Entre los 300 invitados estuvieron, incondicionales, muchas de las amigas de Teresa de sus tiempos de modelo, como Delfina Frers, Evelyn Scheidl, Mora Furtado, Mariana Arias, Nequi Galotti o Andrea Frigerio, que felicitó a los novios y publicó en sus redes: “Qué lindo es celebrar el casamiento de los hijos de nuestras amigas queridas. ¡Muy emocionante! Tantos años compartidos, tantos recuerdos. Mientras escuchaba la ceremonia no podía dejar de acordarme de vos embarazada @tgarbesi esperando a Mateo con tanto amor. (Perdón pero qué bombas todas mis amigas, ¿no?)”.

Teresa Garbesi, rodeada por algunas de sus íntimas amigas de sus tiempos de modelo. De izquierda a derecha: Evelyn Scheidl, Mora Furtado, Andrea Frigerio, Teresa Calandra, Nequi Galotti y Ginette Reynal. @olgamartinezph

Tere y su ex marido, Peteco Ventura, aplauden a su hijo y a su nuera. Detrás se lo ve a Carlos Garbesi, el padre de Tere, infaltable. @olgamartinezph

La decoración fue de inspiración marroquí, incluídos los asientos en los que se ubicaron los novios. @olgamartinezph

Mateo eligió un look relajado, sin corbata. Vicky, en tanto, llevó un traje con escote camiseta, silueta sirena y cola, que acompañó con corona decorada con flores frescas. @olgamartinezph

Madrinas espléndidas. Fernanda Nogues, la mamá de Vicky, es diseñadora y dueña de Wedcode, por lo que fue la autora no sólo de su look, sino del de su consuegra, Teresa. @olgamartinezph

Teresa, feliz con el casamiento de Mateo y Vicky, que viven desde hace años en Barcelona. @olgamartinezph

Los novios con la familia de él; su mamá, Teresa Garbesi; su papá, Peteco Ventura; y su hermana, Martina. @olgamartinezph

La madrina por parte de la novia con sus amigas, María y Fátima Montoya, Rocky Sala y Candy Bollini. @olgamartinezph

Teresa Massalin, Fernanda Nogues, Teresa Garbesi, Vicky Solanet y los nietos de Teresa, Joaquín y Juana Mollard. @olgamartinezph

“La pasamos bárbaro, la ceremonia fue cortita y emotiva y después no paramos de bailar en toda la noche. El DJ Felipe Meoli la rompió”, le dijo a ¡HOLA! Argentina la novia, que lució un traje de Yolancris, una tienda de trajes de novia y de fiesta en Barcelona, la ciudad, en la que vive con Mateo desde hace años (los dos son abogados y se conocieron mientras estudiaban Derecho en la UCA).

Mateo posa con sus suegros, Enrique Solanet y Fernanda Nogues, y su cuñado, Lucas. @olgamartinezph

¡Que siga el baile! Al momento del carnaval, los novios salieron a la pista disfrazados. @olgamartinezph

La novia con su suegra y amigas: Teresa Calandra, Mariana Arias, Grace Ratto y Mary Vigil. @olgamartinezph

La peluca de Mateo y la capa luminosa de Vicky se llevaron todos los aplausos. @michellepv.ph

Los amigos del Newman de Mateo. Arriba: Marcos Bollini, Mateo Vivequin, los novios, Pepe Pena, Nicolás Achaval, Mateo Segura y Santiago Gutierrez Taboada. Abajo: Santiago Pasman, Carlín Uranga, Quinto Pereyra Iraola, Pablo Urtubey y Manuel De La Arena. @olgamartinezph

Un saxofonista se sumó a la pista mientras los invitados seguían los pasos de los novios. @olgamartinezph

Las madrinas demostraron tener toda la onda y bailaron en andas, como sus hijos. @olgamartinezph

La previa Vicky la pasó en el Hotel El Casco, en San Isidro con su familia y sus amigas. En la foto se la ve con Paula López, Clara Torello y Michelle Pérez. @olgamartinezph

Fiel al estilo descontracturado de los novios, al momento de la comida no hubo lugares asignados y, con la idea de que cada uno circulara libremente por el salón, eligieron un menú con todo tipo de delicias bandejeadas y una exquisita cazuela de carne desmechada como plato principal. Más allá de los dos grandes protagonistas de la noche, las madrinas también dieron que hablar con su elegancia: Fernanda Nogues, la mamá de Vicky, es diseñadora y dueña de Wedcode, por lo que fue la autora no sólo de su look, sino del de su consuegra.

