Nadie se lo quiso perder. Entre aplausos, reencuentros, tribunas y palenques que bien podrían confundirse con pasarelas de moda y famosos como Juliana Awada y María Vázquez, la final del Abierto de Tortugas se convirtió en mucho más que un partido de polo: fue uno de los encuentros sociales más convocantes de la temporada. Y tuvo todos los condimentos para volverse inolvidable: hubo emoción, hinchadas festivas y ocho jugadores que lo dieron todo hasta el último momento.

Trío de beauties. María Vázquez eligió un vestido lencero con detalle de encaje de El Camarín, y lo complementó con sweater escote en V, cartera de cuero Ralph Lauren, bucaneras de gamuza y collar con perlas y gran broche. Su hija Myla, optó por un jardinero denim con camisa y bandana y la novia de su hijo, Lara Tarlowski, impactó con un vestido boho estilo patchwork de Mes Desmoiselle Tadeo jones

Ripped jeans y accesorios de gamuza para Juliana Awada Tadeo jones

Novia-fan. La cantante Chule von Wernich, novia de Barto Castagnola, acompañó su minishort con camiseta y medias de La Natividad Tadeo jones

Mia Cambiaso llega a Tortugas. Polista de elite, a fin de mes la hija mayor de Adolfo Cambiaso y María Vázquez participará en el Abierto Femenino de Polo Tadeo jones

Top, mini de jean, texanas y maxi cartera para Clara Ferraiuelo, apoyo incondicional de Hilario Ulloa, capitán de La Hache Tadeo jones

Finalmente, el domingo 8, La Natividad La Dolfina venció por 16-10 a La Hache y se consagró campeón. De esta manera, Adolfo y Poroto Cambiaso, Bartolomé y Camilo “Jeta” Castagnola lograron su vigésimo triunfo consecutivo desde que se formó el team, que se estrenó en la temporada 2025. Es decir, no perdieron nunca. Mientras ellos hacían historia dentro de la cancha y el cuarteto integrado por Hilario y Toly Ulloa y Benjamín y Tomás Panelo les hacía frente con tremenda garra, afuera cada jugada también se vivía con intensidad.

Camila Cambiaso y una selfie familiar con los campeones: Barto Castagnola, Adolfo Cambiaso, Poroto Cambiaso y Jeta Castagnola Tadeo jones

La fotógrafa Tatiana Frayssinet, siempre incondicional de sus primos Barto y Jeta Castagnola Tadeo jones

En el palenque de La Hache, Juana Pando acompañó a su novio, Benjamín Panelo Tadeo jones

Luis Scalella, Flavia Palmiero y Carla Pereyra vieron el partido juntos Tadeo jones

Lucia Dotras de Panelo fue con sus hijos y alentó a sus cuñados, Benjamín y Tomás, desde una camioneta Tadeo jones

Silvia Moliné O'Connor y Jorge Anzorreguy, presidente de Tortugas Country Club, llegan a la cancha Tadeo jones

Polito Ulloa y Esteban Panelo alentaron a sus hijos, integrantes de La Hache

Juliana Awada llegó con su hija mayor, Valentina Barbier

Familias enteras, parejas, habitués del circuito y aficionados de este deporte siguieron cada jugada con atención, en una final que los mantuvo en vilo hasta el último minuto. Pero si el polo fue el gran protagonista de la jornada, la segunda green carpet de la Triple Corona también dejó claras algunas tendencias. Esta vez, el denim, la gamuza, el estilo boho y el blanco resultaron las favoritas.

Lara Tarlowski está de novia hace casi dos años con Poroto Cambiaso Tadeo jones

Antonio De Narváez, Paquito de Narváez, Teo Zevaoglu y Begonia De Narváez Tadeo jones

Como homenaje y reconocimiento por haber sido distinguida como la mejor arquera del mundo de hockey sobre césped en los FIH Hockey Stars Awards 2026, la Leona Cristina "China" Cosentino llevó la bandera argentina durante el acto inaugural. Ella es la primera jugadora argentina de hockey en la historia en recibir este galardón Tadeo jones

Andrea Bursten llegó con su amiga Yanina Solnicki Tadeo jones

Justo Saavedra y Julieta Kemble, infaltables Tadeo jones

Mia Cambiaso, con falda boho y camisa de jean, junto a su novio, Tomás Panelo y su “suegra”, Toya Bourdieu de Panelo Tadeo jones

Poroto Cambiaso y Lolo Castagnola, coach de La Natividad La Dolfina, felices con el resultado Tadeo jones

¡Puro amor! Barto recibe el beso y abrazo de su novia, Chule Tatiana Frayssinet

La hinchada de Toly Ulloa (cuarto desde la izquierda) incluyó a su novia, la polista Clara Cassino Seppe (a la derecha de la imagen) que fue con sus primos: Ramón y María Cassino Seppe, Mora Berardi, Juan Cassino Seppe y Matías y Santiago Berardi

María Vázquez besa a Adolfo Cambiaso después del partido. Este fue el 47º título de Triple Corona para el recordman Tadeo jones

Barto y Jeta junto a Guadalupe Valeria Abayay, que los crió desde chiquitos y muchas veces los acompaña en los viajes, y su abuela, Susy Castagnola, que jamás se pierde un partido Tadeo jones

Corinne Ricard, Mónica Ulloa y María Lia Garrahan Tadeo jones

La diseñadora María Conorti compartió el palco con su amiga Juliana Awada Tadeo jones

Los campeones en el podio. Barto, Adolfito, Poroto y Jeta junto a Benjamín Araya, presidente de la Asociación Argentina de Polo, Jorge Anzorreguy, presidente de Tortugas Country Club y Francisco Dorignac (h) Tadeo jones

La campana final llegó con abrazos, besos, felicitaciones y una confirmación: Tortugas sigue siendo una de las escalas más esperadas de la Triple Corona.