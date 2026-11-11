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LA NACION

Todas las fotos. Los looks, los personajes, el amor y los récords de la final del Abierto de Tortugas

Con el triunfo de La Natividad La Dolfina, la segunda final de la Triple Corona tuvo todos los ingredientes de una verdadera fiesta del polo

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Polo Tortugas
Polo TortugasTadeo Jones

Nadie se lo quiso perder. Entre aplausos, reencuentros, tribunas y palenques que bien podrían confundirse con pasarelas de moda y famosos como Juliana Awada y María Vázquez, la final del Abierto de Tortugas se convirtió en mucho más que un partido de polo: fue uno de los encuentros sociales más convocantes de la temporada. Y tuvo todos los condimentos para volverse inolvidable: hubo emoción, hinchadas festivas y ocho jugadores que lo dieron todo hasta el último momento.

Trío de beauties. María Vázquez eligió un vestido lencero con detalle de encaje de El Camarín, y lo complementó con sweater escote en V, cartera de cuero Ralph Lauren, bucaneras de gamuza y collar con perlas y gran broche. Su hija Myla, optó por un jardinero denim con camisa y bandana y la novia de su hijo, Lara Tarlowski, impactó con un vestido boho estilo patchwork de Mes Desmoiselle
Trío de beauties. María Vázquez eligió un vestido lencero con detalle de encaje de El Camarín, y lo complementó con sweater escote en V, cartera de cuero Ralph Lauren, bucaneras de gamuza y collar con perlas y gran broche. Su hija Myla, optó por un jardinero denim con camisa y bandana y la novia de su hijo, Lara Tarlowski, impactó con un vestido boho estilo patchwork de Mes Desmoiselle Tadeo jones
Ripped jeans y accesorios de gamuza para Juliana Awada
Ripped jeans y accesorios de gamuza para Juliana Awada Tadeo jones
Novia-fan. La cantante Chule von Wernich, novia de Barto Castagnola, acompañó su minishort con camiseta y medias de La Natividad
Novia-fan. La cantante Chule von Wernich, novia de Barto Castagnola, acompañó su minishort con camiseta y medias de La Natividad Tadeo jones
Mia Cambiaso llega a Tortugas. Polista de elite, a fin de mes la hija mayor de Adolfo Cambiaso y María Vázquez participará en el Abierto Femenino de Polo
Mia Cambiaso llega a Tortugas. Polista de elite, a fin de mes la hija mayor de Adolfo Cambiaso y María Vázquez participará en el Abierto Femenino de Polo Tadeo jones
Top, mini de jean, texanas y maxi cartera para Clara Ferraiuelo, apoyo incondicional de Hilario Ulloa, capitán de La Hache
Top, mini de jean, texanas y maxi cartera para Clara Ferraiuelo, apoyo incondicional de Hilario Ulloa, capitán de La Hache Tadeo jones

Finalmente, el domingo 8, La Natividad La Dolfina venció por 16-10 a La Hache y se consagró campeón. De esta manera, Adolfo y Poroto Cambiaso, Bartolomé y Camilo “Jeta” Castagnola lograron su vigésimo triunfo consecutivo desde que se formó el team, que se estrenó en la temporada 2025. Es decir, no perdieron nunca. Mientras ellos hacían historia dentro de la cancha y el cuarteto integrado por Hilario y Toly Ulloa y Benjamín y Tomás Panelo les hacía frente con tremenda garra, afuera cada jugada también se vivía con intensidad.

Camila Cambiaso y una selfie familiar con los campeones: Barto Castagnola, Adolfo Cambiaso, Poroto Cambiaso y Jeta Castagnola
Camila Cambiaso y una selfie familiar con los campeones: Barto Castagnola, Adolfo Cambiaso, Poroto Cambiaso y Jeta Castagnola Tadeo jones
La fotógrafa Tatiana Frayssinet, siempre incondicional de sus primos Barto y Jeta Castagnola
La fotógrafa Tatiana Frayssinet, siempre incondicional de sus primos Barto y Jeta Castagnola Tadeo jones
En el palenque de La Hache, Juana Pando acompañó a su novio, Benjamín Panelo
En el palenque de La Hache, Juana Pando acompañó a su novio, Benjamín Panelo Tadeo jones
Luis Scalella, Flavia Palmiero y Carla Pereyra vieron el partido juntos
Luis Scalella, Flavia Palmiero y Carla Pereyra vieron el partido juntos Tadeo jones
Lucia Dotras de Panelo fue con sus hijos y alentó a sus cuñados, Benjamín y Tomás, desde una camioneta
Lucia Dotras de Panelo fue con sus hijos y alentó a sus cuñados, Benjamín y Tomás, desde una camioneta Tadeo jones
Silvia Moliné O'Connor y Jorge Anzorreguy, presidente de Tortugas Country Club, llegan a la cancha
Silvia Moliné O'Connor y Jorge Anzorreguy, presidente de Tortugas Country Club, llegan a la cancha Tadeo jones
Polito Ulloa y Esteban Panelo alentaron a sus hijos, integrantes de La Hache
Polito Ulloa y Esteban Panelo alentaron a sus hijos, integrantes de La Hache
Juliana Awada llegó con su hija mayor, Valentina Barbier
Juliana Awada llegó con su hija mayor, Valentina Barbier

Familias enteras, parejas, habitués del circuito y aficionados de este deporte siguieron cada jugada con atención, en una final que los mantuvo en vilo hasta el último minuto. Pero si el polo fue el gran protagonista de la jornada, la segunda green carpet de la Triple Corona también dejó claras algunas tendencias. Esta vez, el denim, la gamuza, el estilo boho y el blanco resultaron las favoritas.

Lara Tarlowski está de novia hace casi dos años con Poroto Cambiaso
Lara Tarlowski está de novia hace casi dos años con Poroto Cambiaso Tadeo jones
Antonio De Narváez, Paquito de Narváez, Teo Zevaoglu y Begonia De Narváez
Antonio De Narváez, Paquito de Narváez, Teo Zevaoglu y Begonia De Narváez Tadeo jones
Como homenaje y reconocimiento por haber sido distinguida como la mejor arquera del mundo de hockey sobre césped en los FIH Hockey Stars Awards 2026, la Leona Cristina "China" Cosentino llevó la bandera argentina durante el acto inaugural. Ella es la primera jugadora argentina de hockey en la historia en recibir este galardón
Como homenaje y reconocimiento por haber sido distinguida como la mejor arquera del mundo de hockey sobre césped en los FIH Hockey Stars Awards 2026, la Leona Cristina "China" Cosentino llevó la bandera argentina durante el acto inaugural. Ella es la primera jugadora argentina de hockey en la historia en recibir este galardón Tadeo jones
Andrea Bursten llegó con su amiga Yanina Solnicki
Andrea Bursten llegó con su amiga Yanina Solnicki Tadeo jones
Justo Saavedra y Julieta Kemble, infaltables
Justo Saavedra y Julieta Kemble, infaltables Tadeo jones
Mia Cambiaso, con falda boho y camisa de jean, junto a su novio, Tomás Panelo y su “suegra”, Toya Bourdieu de Panelo
Mia Cambiaso, con falda boho y camisa de jean, junto a su novio, Tomás Panelo y su “suegra”, Toya Bourdieu de Panelo Tadeo jones
Poroto Cambiaso y Lolo Castagnola, coach de La Natividad La Dolfina, felices con el resultado
Poroto Cambiaso y Lolo Castagnola, coach de La Natividad La Dolfina, felices con el resultado Tadeo jones
¡Puro amor! Barto recibe el beso y abrazo de su novia, Chule
¡Puro amor! Barto recibe el beso y abrazo de su novia, Chule Tatiana Frayssinet
La hinchada de Toly Ulloa (cuarto desde la izquierda) incluyó a su novia, la polista Clara Cassino Seppe (a la derecha de la imagen) que fue con sus primos: Ramón y María Cassino Seppe, Mora Berardi, Juan Cassino Seppe y Matías y Santiago Berardi
La hinchada de Toly Ulloa (cuarto desde la izquierda) incluyó a su novia, la polista Clara Cassino Seppe (a la derecha de la imagen) que fue con sus primos: Ramón y María Cassino Seppe, Mora Berardi, Juan Cassino Seppe y Matías y Santiago Berardi
María Vázquez besa a Adolfo Cambiaso después del partido. Este fue el 47º título de Triple Corona para el recordman
María Vázquez besa a Adolfo Cambiaso después del partido. Este fue el 47º título de Triple Corona para el recordman Tadeo jones
Barto y Jeta junto a Guadalupe Valeria Abayay, que los crió desde chiquitos y muchas veces los acompaña en los viajes, y su abuela, Susy Castagnola, que jamás se pierde un partido
Barto y Jeta junto a Guadalupe Valeria Abayay, que los crió desde chiquitos y muchas veces los acompaña en los viajes, y su abuela, Susy Castagnola, que jamás se pierde un partido Tadeo jones
Corinne Ricard, Mónica Ulloa y María Lia Garrahan
Corinne Ricard, Mónica Ulloa y María Lia Garrahan Tadeo jones
La diseñadora María Conorti compartió el palco con su amiga Juliana Awada
La diseñadora María Conorti compartió el palco con su amiga Juliana Awada Tadeo jones
Los campeones en el podio. Barto, Adolfito, Poroto y Jeta junto a Benjamín Araya, presidente de la Asociación Argentina de Polo, Jorge Anzorreguy, presidente de Tortugas Country Club y Francisco Dorignac (h)
Los campeones en el podio. Barto, Adolfito, Poroto y Jeta junto a Benjamín Araya, presidente de la Asociación Argentina de Polo, Jorge Anzorreguy, presidente de Tortugas Country Club y Francisco Dorignac (h) Tadeo jones

La campana final llegó con abrazos, besos, felicitaciones y una confirmación: Tortugas sigue siendo una de las escalas más esperadas de la Triple Corona.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaGettyImages
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