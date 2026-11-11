Todas las fotos. Los looks, los personajes, el amor y los récords de la final del Abierto de Tortugas

Con el triunfo de La Natividad La Dolfina, la segunda final de la Triple Corona tuvo todos los ingredientes de una verdadera fiesta del polo
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Nadie se lo quiso perder. Entre aplausos, reencuentros, tribunas y palenques que bien podrían confundirse con pasarelas de moda y famosos como Juliana Awada y María Vázquez, la final del Abierto de Tortugas se convirtió en mucho más que un partido de polo: fue uno de los encuentros sociales más convocantes de la temporada. Y tuvo todos los condimentos para volverse inolvidable: hubo emoción, hinchadas festivas y ocho jugadores que lo dieron todo hasta el último momento.
Finalmente, el domingo 8, La Natividad La Dolfina venció por 16-10 a La Hache y se consagró campeón. De esta manera, Adolfo y Poroto Cambiaso, Bartolomé y Camilo “Jeta” Castagnola lograron su vigésimo triunfo consecutivo desde que se formó el team, que se estrenó en la temporada 2025. Es decir, no perdieron nunca. Mientras ellos hacían historia dentro de la cancha y el cuarteto integrado por Hilario y Toly Ulloa y Benjamín y Tomás Panelo les hacía frente con tremenda garra, afuera cada jugada también se vivía con intensidad.
Familias enteras, parejas, habitués del circuito y aficionados de este deporte siguieron cada jugada con atención, en una final que los mantuvo en vilo hasta el último minuto. Pero si el polo fue el gran protagonista de la jornada, la segunda green carpet de la Triple Corona también dejó claras algunas tendencias. Esta vez, el denim, la gamuza, el estilo boho y el blanco resultaron las favoritas.
La campana final llegó con abrazos, besos, felicitaciones y una confirmación: Tortugas sigue siendo una de las escalas más esperadas de la Triple Corona.
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