Todas las fotos. Los personajes, los looks y la emoción de una tarde de polo top en Punta del Este

La cita era tentadora: polo de alto nivel en un escenario soñado. Por eso, a pesar del frío y del viento que sopló sin tregua, unas quinientas personas dijeron presente el sábado pasado en Punta del Este para la final de la Copa Presidencia de la República, un torneo que forma parte de la agenda del polo nacional e internacional organizado por la Asociación Uruguaya de Polo y que reúne equipos de un lado y del otro del charco. Se consagró campeón el equipo RN Los Tapiales Indarte –integrado por Ale Elhordoy, Lucas Criado, Gonzalo Ferrari y Santino Taranco–, que se impuso a La Dolfina CPC –con Juan José Falero, Benicio Laguarda, Quico Belaustegui y Alejo Taranco–, que dio batalla hasta el final.

El reconocido hotelero Gero Fasano y su mujer, Ana (acaban de celebrar 20 años de casados), fueron los grandes anfitriones de una tarde imperdible

Alfredo Goti, Alejandro Battro, Nacho Figueras (embajador de Fasano) y Alejandro Domínguez posaron antes de que sonara la campana de inicio del match Marcelo Rodriguez

Anna Seidel acertó con un tapado de paño, pantalones barrel y mocasines de gamuza. La acompañó Alex Juska que, como ella, también es coleccionista de arte Marcelo Rodriguez

Santos Llosa, Ernestina Anchorena, Constantino Bittecourt y Astrid Perkins siguieron el partido con mucha atención Marcelo Rodriguez

El polista uruguayo Felipe Viana festeja con su compañera, la diseñadora mexicana Nisha Savoir. Al lado se ve a la polista inglesa Milly Hine Marcelo Rodriguez

Gonzalo Ferrari y Quico Belaustegui se disputan la bocha Marcelo Rodriguez

Cuero, gamuza, flecos y ponchos, infaltables en los looks más estilosos Marcelo Rodriguez

Quico Belaustegui y Alejo Taranco analizan la caballada Marcelo Rodriguez

Martín Piñeiro y Milo Laguarda compartieron unos mates al costado de la cancha Marcelo Rodriguez

Juanjo Falero, Quico Belaustegui y Benicio Laguarda, en un momento de relax Marcelo Rodriguez

RN Los Tapiales Indarte –integrado por Santino Taranco, Ale Elhordoy, Lucas Criado y Gonzalo Ferrari– se subieron al podio de los ganadores auppolo

Nacho Figueras, que es embajador de Fasano y acaba de estrenar una fabulosa casa allí, y la poeta holandesa Anna Seidel, fueron algunas de las figuras que aplaudieron a los ganadores.