LA NACION

Todas las fotos. Los personajes, los looks y la emoción de una tarde de polo top en Punta del Este

En La Barra, se jugó la Copa Presidencia de la República

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
La poeta holandesa y embajadora de marcas de lujo Anna Seidel, Alex Jusca, Alejandro Battro y Nacho Figueras alentaron a los equipos
La poeta holandesa y embajadora de marcas de lujo Anna Seidel, Alex Jusca, Alejandro Battro y Nacho Figueras alentaron a los equiposMarcelo Rodriguez

La cita era tentadora: polo de alto nivel en un escenario soñado. Por eso, a pesar del frío y del viento que sopló sin tregua, unas quinientas personas dijeron presente el sábado pasado en Punta del Este para la final de la Copa Presidencia de la República, un torneo que forma parte de la agenda del polo nacional e internacional organizado por la Asociación Uruguaya de Polo y que reúne equipos de un lado y del otro del charco. Se consagró campeón el equipo RN Los Tapiales Indarte –integrado por Ale Elhordoy, Lucas Criado, Gonzalo Ferrari y Santino Taranco–, que se impuso a La Dolfina CPC –con Juan José Falero, Benicio Laguarda, Quico Belaustegui y Alejo Taranco–, que dio batalla hasta el final.

El reconocido hotelero Gero Fasano y su mujer, Ana (acaban de celebrar 20 años de casados), fueron los grandes anfitriones de una tarde imperdible
El reconocido hotelero Gero Fasano y su mujer, Ana (acaban de celebrar 20 años de casados), fueron los grandes anfitriones de una tarde imperdible
Alfredo Goti, Alejandro Battro, Nacho Figueras (embajador de Fasano) y Alejandro Domínguez posaron antes de que sonara la campana de inicio del match
Alfredo Goti, Alejandro Battro, Nacho Figueras (embajador de Fasano) y Alejandro Domínguez posaron antes de que sonara la campana de inicio del match Marcelo Rodriguez
Anna Seidel acertó con un tapado de paño, pantalones barrel y mocasines de gamuza. La acompañó Alex Juska que, como ella, también es coleccionista de arte
Anna Seidel acertó con un tapado de paño, pantalones barrel y mocasines de gamuza. La acompañó Alex Juska que, como ella, también es coleccionista de arte Marcelo Rodriguez
Santos Llosa, Ernestina Anchorena, Constantino Bittecourt y Astrid Perkins siguieron el partido con mucha atención
Santos Llosa, Ernestina Anchorena, Constantino Bittecourt y Astrid Perkins siguieron el partido con mucha atención Marcelo Rodriguez
El polista uruguayo Felipe Viana festeja con su compañera, la diseñadora mexicana Nisha Savoir. Al lado se ve a la polista inglesa Milly Hine
El polista uruguayo Felipe Viana festeja con su compañera, la diseñadora mexicana Nisha Savoir. Al lado se ve a la polista inglesa Milly Hine Marcelo Rodriguez
Gonzalo Ferrari y Quico Belaustegui se disputan la bocha
Gonzalo Ferrari y Quico Belaustegui se disputan la bocha Marcelo Rodriguez
Cuero, gamuza, flecos y ponchos, infaltables en los looks más estilosos
Cuero, gamuza, flecos y ponchos, infaltables en los looks más estilosos Marcelo Rodriguez
Quico Belaustegui y Alejo Taranco analizan la caballada
Quico Belaustegui y Alejo Taranco analizan la caballada Marcelo Rodriguez
Martín Piñeiro y Milo Laguarda compartieron unos mates al costado de la cancha
Martín Piñeiro y Milo Laguarda compartieron unos mates al costado de la cancha Marcelo Rodriguez
Juanjo Falero, Quico Belaustegui y Benicio Laguarda, en un momento de relax
Juanjo Falero, Quico Belaustegui y Benicio Laguarda, en un momento de relax Marcelo Rodriguez
RN Los Tapiales Indarte –integrado por Santino Taranco, Ale Elhordoy, Lucas Criado y Gonzalo Ferrari– se subieron al podio de los ganadores
RN Los Tapiales Indarte –integrado por Santino Taranco, Ale Elhordoy, Lucas Criado y Gonzalo Ferrari– se subieron al podio de los ganadores auppolo

Nacho Figueras, que es embajador de Fasano y acaba de estrenar una fabulosa casa allí, y la poeta holandesa Anna Seidel, fueron algunas de las figuras que aplaudieron a los ganadores.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. El funeral íntimo de Tatiana Schlossberg, la nieta de John y Jackie Kennedy, que hizo llorar a Nueva York
    1

    Todas las fotos. El funeral íntimo de Tatiana Schlossberg, la nieta de John y Jackie Kennedy, que hizo llorar a Nueva York

  2. La mujer que le dio refugio y amor incondicional a Benjamín Vicuña durante un año difícil
    2

    Anita Espasandin. La mujer que le dio refugio y amor incondicional a Benjamín Vicuña durante un año difícil

  3. Tiaras olvidadas por décadas, diamantes fabulosos y collares con historia que reinas y princesas lucieron en 2025
    3

    Tesoros reales. Las fabulosas joyas que reinas y princesas lucieron en 2025

  4. El nuevo capricho lujoso de Cristiano, las vacaciones de Chris Hemsworth en las Fiji y los hijos de Enrique Iglesias hoy
    4

    ¿Qué se sabe de…? El nuevo capricho lujoso de Cristiano, las vacaciones de Chris Hemsworth en las Fiji y los hijos de Enrique Iglesias hoy

Cargando banners ...