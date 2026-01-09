Todas las fotos. Los personajes, los looks y la emoción de una tarde de polo top en Punta del Este

En La Barra, se jugó la Copa Presidencia de la República
- 1 minuto de lectura'
La cita era tentadora: polo de alto nivel en un escenario soñado. Por eso, a pesar del frío y del viento que sopló sin tregua, unas quinientas personas dijeron presente el sábado pasado en Punta del Este para la final de la Copa Presidencia de la República, un torneo que forma parte de la agenda del polo nacional e internacional organizado por la Asociación Uruguaya de Polo y que reúne equipos de un lado y del otro del charco. Se consagró campeón el equipo RN Los Tapiales Indarte –integrado por Ale Elhordoy, Lucas Criado, Gonzalo Ferrari y Santino Taranco–, que se impuso a La Dolfina CPC –con Juan José Falero, Benicio Laguarda, Quico Belaustegui y Alejo Taranco–, que dio batalla hasta el final.
Nacho Figueras, que es embajador de Fasano y acaba de estrenar una fabulosa casa allí, y la poeta holandesa Anna Seidel, fueron algunas de las figuras que aplaudieron a los ganadores.
