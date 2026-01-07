En Punta del Este. Entramos al idílico bautismo de Alessandro, el bebé de Angie Landaburu

Ciervos Axis (con pintitas blancas) y sus astas majestuosas, ardillas que miran con ojos curiosos, flores silvestres, hongos con sombreros capaces de esconder duendes y, al fondo, detrás de los pinos, las aguas calmas de Solanas, en Uruguay. El 5 de enero, la influencer Angie Landaburu (30) y su pareja desde hace cuatro años, Augusto Marini (30), CEO del holding de inversión CaleGroup, transformaron un rincón de Solanas, en Punta del Este, en un bosque encantado lleno de magia, como en los cuentos de hadas, para celebrar el bautismo de su primer hijo, Alessandro Marini Landaburu, de 7 meses (nació el 21 de mayo de 2025). “La fe siempre ha sido un pilar en mi vida, y compartirla con mi hijo y con Augusto tiene un valor profundo. El bautismo es un sacramento y también un acto de amor, de agradecimiento y de protección espiritual para Alessandro”, contó Angie a ¡HOLA! Argentina.

Una de las imágenes del bautismo, que fue celebrado por un sacerdote de Santa María de la Candelaria, la iglesia que está ubicada en la península

–¿Cómo organizaron el bautismo?

–Fue un proceso muy especial. Empezamos a pensarlo tres meses atrás. Y, desde el principio, con Augusto tuvimos en claro que queríamos algo íntimo y muy personal. Y sentíamos, además, que tenía que ser en un entorno que tuviera una energía especial, donde todo se viviera con amor y rodeados de naturaleza. Decidimos hacerlo en Punta del Este porque es un lugar que nos conecta con la calma, con la familia y con momentos muy felices. Este lugar forma parte de nuestra historia como pareja y como familia. Allí compartimos momentos importantes, como el anuncio del sexo de Alessandro. Fue una manera de seguir construyendo recuerdos en un sitio que sentimos propio.

"La llegada de Alessandro nos transformó a Augusto y a mí; nos hizo crecer como pareja. Estamos más conectados, más conscientes y disfrutando mucho de esta etapa”, confiesa Angie, quien, para este día tan especial, lució un vestido y zapatos de Gucci. Augusto llevó un diseño de Loro Piana y Alessandro usó un outfit muy especial: un conjunto que una amiga de Angie, Beatriz Villaroya, le trajo de España

–Tanto la ceremonia religiosa como la reunión familiar la hicieron en la casa de Solanas…

–Sí, porque buscábamos un clima cercano, relajado y lleno de amor. El bautismo lo celebró un sacerdote de la iglesia de la Candelaria, a quien queremos mu cho y con quien tenemos un vínculo. A la reunión que organizamos después la pensamos como un encuentro relajado. Queríamos que todos se sintieran cómodos y que el foco estuviera puesto en compartir. Todos –desde la ambientadora y diseñadora Marisa Tengerian hasta la música de Sarapura– se alinearon para lograr una celebración cálida. Fue un encuentro muy genuino; estuvimos rodeados de la gente que realmente tenía que acompañarnos en ese momento.

Un retrato familiar para el recuerdo: Angie, Augusto y Alessandro, junto con Jorge Landaburu y Ángeles Cibils, los padres de Angie

–Con esta sentida celebración empezaste el 2026; y, según dicen, la manera en la cual comenzás cada año marca el tono de cómo serán los meses siguientes. ¿Cómo viene tu año?

–Empiezo con mucha ilusión y con los pies bien en la tierra. En lo laboral, con muchas ganas de seguir creciendo y ex plorando nuevos caminos. Este año, regresaré a las pasarelas; las había dejado en suspenso por mi embarazo. Además, seguiré con mi podcast Ángeles y Demonios. ¡Este 2026 llega la tercera temporada! Lo grabamos acá, en el Uruguay, en José Ignacio, y logramos una propuesta que combina verano, diseño y contenido de valor gracias a invitados increíbles, como Fernando Trocca, Lara Bernasconi y Pablo Massey, entre muchos otros más. Ángeles y Demonios, que es un espacio de charlas íntimas, es un proyecto que me desafía: en las temporadas anteriores, abordamos temas como la fama, la identidad, los vínculos, el dolor y la transformación personal con entrevistados como Esteban Lamothe, Luciana Salazar, Karina Jelinek, Charlotte Caniggia, Federico Bal y Eva Bomparola…

La directora de Cuisine&Vins Flavia Fernández y la diseñadora Amelia Saban, de Ménage à Trois

–¿Y en cuanto a lo personal?

–Me encuentra priorizando la familia, el equilibrio y el disfrute de las pequeñas cosas. Es un año que siento muy alineado con quien soy hoy.

–¿Tu casamiento es una asignatura pendiente?

–Con Augusto, no lo vivimos como una deuda: los dos creemos que llegará cuando tenga que llegar. Estamos en un momento de mucha plenitud, unión y aprendizaje. La llegada de Alessandro nos transformó y nos hizo crecer como pareja. Estamos más conectados, más conscientes y disfrutando mucho de esta etapa. Hoy nos enfocamos en disfrutar el presente. El futuro se irá escribiendo solo.

Angie, junto con Clara Etchevarría y Dai Stuart

La diseñadora Evangelina Bomparola y su marido, Juan Pons

Clara Berisso Borrero, que es amiga de Angie (cursaron juntas en el colegio San Andrés), y Juan Cruz Marini, hermano de Augusto, fueron los padrinos: “Son personas muy importantes para nosotros: por el rol que van a ocupar en la vida de Alessandro, los elegimos con mucho amor y conciencia”, contó Angie

Con Santiago Mazzei, Clara Berisso, Natalia Navas, Bianca Sasson y Manuel Franck

Ángeles Cibils y Ángeles Marini, las madres de Angie y de Augusto, respectivamente

La temática del bosque encantado atravesó cada uno de los detalles de la ambientación

Las estampitas fueron diseñadas y pintadas a mano por la artista Victoria Lastra

La casa de Solanas, en Punta del Este, transformada en un bosque encantado gracias a los toques de la ambientadora y diseñadora Marisa Tengerian

Fotos: Cortesía Santiago González