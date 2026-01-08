Todas las fotos. Los invitados y sus looks a una tarde de moda en José Ignacio que reunió a Juana Viale, Nico Repetto y Facundo Pieres

Varios famosos cantaron presente en un encuentro marcado por los brindis, los autos y la moda
- 2 minutos de lectura'
El escenario natural de José Ignacio sigue siendo el spot preferido de las marcas de lujo para hacerse ver. Con mar y médanos de fondo, Federico Álvarez Castillo se convirtió en perfecto anfitrión de la nueva tienda de Etiqueta Negra. Hasta allí llegó su gran familia al completo, conformada por sus cuatro hijos: Josefina, Luna, Indalecio e Iñaki.
Y también cantó presente su mujer y compañera de ruta desde hace más de diez años, Lara Bernasconi, enfundada en un slipdress largo, y hoy también dedicada a la moda con su marca infantil Rum Rum.
Con boina, pantalones tipo bombacha de campo y faja con la cruz pampa, Paula Cahen d’Anvers, (ex pareja de Álvarez Castillo y fundadora de Etiqueta Negra), quien trabaja en diseño en la firma, llegó junto a su hija Luna, que heredó la veta fashion de sus padres y tiene una cápsula propia. “La familia unida”, posteó Federico en su cuenta de Instagram y compartió un feliz retrato de todos juntos.
Juana Viale (empieza el programa de sus almuerzos en Mar del Plata el domingo 11 de enero), Ricardo Darín y Florencia Bas (pasan una larga estadía en su casa de verano en el barrio El Faro), Facundo Pieres (se lo vio cerca de Chechu Bonelli), Nicolás Repetto y Florencia Raggi, el productor Darío Turovelzki (al mando de Telefe), Cecilia Zuberbühler (tiene casa en Punta Piedras)… El 10 de hándicap Bartolomé Castagnola y su novia, la cantante Chule von Wernich, flamantes embajadores de Etiqueta Negra, interrumpieron sus tranquilas vacaciones para asistir al evento.
Coleccionista de autos y motos, Álvarez Castillo inauguró la tienda en convivencia con Pulenta Estate y Porsche, que proponen un punto de encuentro para los amantes del vino y los fierros frente al local. Hugo Pulenta estuvo allí en compañía de Nina, su hija, que trabaja con él. Tampoco faltaron los relojes Hublot, otro “socio” de la tarde inaugural.
