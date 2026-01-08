LA NACION

Todas las fotos. Los invitados y sus looks a una tarde de moda en José Ignacio que reunió a Juana Viale, Nico Repetto y Facundo Pieres

Varios famosos cantaron presente en un encuentro marcado por los brindis, los autos y la moda

Juana Viale, Florencia Raggi, Federico Álvarez Castillo y su hija Luna Santiago Sedlacek

El escenario natural de José Ignacio sigue siendo el spot preferido de las marcas de lujo para hacerse ver. Con mar y médanos de fondo, Federico Álvarez Castillo se convirtió en perfecto anfitrión de la nueva tienda de Etiqueta Negra. Hasta allí llegó su gran familia al completo, conformada por sus cuatro hijos: Josefina, Luna, Indalecio e Iñaki.

Lara Bernasconi, con un slipdress de seda, y Juana Viale, con mini de cuero, musculosa básica y collar de piedrasSantiago Sedlacek
Nicolás Repetto y Paula Cahen d'Anvers. La diseñadora lució pantalón ancho tipo bombacha de campo, con camisa de encaje, boina y faja de cruz pampaSantiago Sedlacek
Facundo Pieres, en beige y blanco. Este verano se lo vio muy cerca de Chechu BonelliSantiago Sedlacek
Florencia Bas (en total white de Etiqueta Negra, con camisa de guipure y pantalón blanco) y Ricardo DarínSantiago Sedlacek

Y también cantó presente su mujer y compañera de ruta desde hace más de diez años, Lara Bernasconi, enfundada en un slipdress largo, y hoy también dedicada a la moda con su marca infantil Rum Rum.

Fabulosa a los 64 años, Andrea Frigerio eligió un set de seda en blanco tipo pijamaSantiago Sedlacek
Federico Álvarez Castillo en un retrato familiar junto a sus cuatro hijos (Josefina, Luna, Indalecio e Iñaki), su mujer, Lara Bernasconi y Paula Cahen d'AnversSantiago Sedlacek
Nicolás Repetto, Facundo Pieres, con Nina y Hugo PulentaSantiago Sedlacek

Con boina, pantalones tipo bombacha de campo y faja con la cruz pampa, Paula Cahen d’Anvers, (ex pareja de Álvarez Castillo y fundadora de Etiqueta Negra), quien trabaja en diseño en la firma, llegó junto a su hija Luna, que heredó la veta fashion de sus padres y tiene una cápsula propia. “La familia unida”, posteó Federico en su cuenta de Instagram y compartió un feliz retrato de todos juntos.

Hugo Pulenta y su hija NinaSantiago Sedlacek
El polista Bartolomé "Barto" Castagnola, con su novia, la cantante Chule Von WernichSantiago Sedlacek
Repetto y su mujer, Florencia Raggi, habitués de Punta del Este, llevan treinta veranos juntos Santiago Sedlacek
Jorge Brito y Gaby Vaca Guzman, con shorts y top lenceros y botas altasSantiago Sedlacek

Juana Viale (empieza el programa de sus almuerzos en Mar del Plata el domingo 11 de enero), Ricardo Darín y Florencia Bas (pasan una larga estadía en su casa de verano en el barrio El Faro), Facundo Pieres (se lo vio cerca de Chechu Bonelli), Nicolás Repetto y Florencia Raggi, el productor Darío Turovelzki (al mando de Telefe), Cecilia Zuberbühler (tiene casa en Punta Piedras)… El 10 de hándicap Bartolomé Castagnola y su novia, la cantante Chule von Wernich, flamantes embajadores de Etiqueta Negra, interrumpieron sus tranquilas vacaciones para asistir al evento.

Cecilia Zuberbühler con su nuera, Nina Pulenta, casada con Pablo Santamarina hijoSantiago Sedlacek
Juana, Paula Cahen d'Anvers y su hija Luna Santiago Sedlacek
Los hermanos polistas, Nicolás y Facundo PieresSantiago Sedlacek
Darío Turovelzky y su suegro, Santiago Soldati felicitan a Federico Álvarez Castillo Santiago Sedlacek
La modelo Inés Artagaveytia y Santiago IozaSantiago Sedlacek
Mauara Reynal y su padre, Orlando Mariussi Santiago Sedlacek

Coleccionista de autos y motos, Álvarez Castillo inauguró la tienda en convivencia con Pulenta Estate y Porsche, que proponen un punto de encuentro para los amantes del vino y los fierros frente al local. Hugo Pulenta estuvo allí en compañía de Nina, su hija, que trabaja con él. Tampoco faltaron los relojes Hublot, otro “socio” de la tarde inaugural.

