Todas las fotos. Los invitados y sus looks a una tarde de moda en José Ignacio que reunió a Juana Viale, Nico Repetto y Facundo Pieres

El escenario natural de José Ignacio sigue siendo el spot preferido de las marcas de lujo para hacerse ver. Con mar y médanos de fondo, Federico Álvarez Castillo se convirtió en perfecto anfitrión de la nueva tienda de Etiqueta Negra. Hasta allí llegó su gran familia al completo, conformada por sus cuatro hijos: Josefina, Luna, Indalecio e Iñaki.

Lara Bernasconi, con un slipdress de seda, y Juana Viale, con mini de cuero, musculosa básica y collar de piedras Santiago Sedlacek

Nicolás Repetto y Paula Cahen d'Anvers. La diseñadora lució pantalón ancho tipo bombacha de campo, con camisa de encaje, boina y faja de cruz pampa Santiago Sedlacek

Facundo Pieres, en beige y blanco. Este verano se lo vio muy cerca de Chechu Bonelli Santiago Sedlacek

Florencia Bas (en total white de Etiqueta Negra, con camisa de guipure y pantalón blanco) y Ricardo Darín Santiago Sedlacek

Y también cantó presente su mujer y compañera de ruta desde hace más de diez años, Lara Bernasconi, enfundada en un slipdress largo, y hoy también dedicada a la moda con su marca infantil Rum Rum.

Fabulosa a los 64 años, Andrea Frigerio eligió un set de seda en blanco tipo pijama Santiago Sedlacek

Federico Álvarez Castillo en un retrato familiar junto a sus cuatro hijos (Josefina, Luna, Indalecio e Iñaki), su mujer, Lara Bernasconi y Paula Cahen d'Anvers Santiago Sedlacek

Nicolás Repetto, Facundo Pieres, con Nina y Hugo Pulenta Santiago Sedlacek

Con boina, pantalones tipo bombacha de campo y faja con la cruz pampa, Paula Cahen d’Anvers, (ex pareja de Álvarez Castillo y fundadora de Etiqueta Negra), quien trabaja en diseño en la firma, llegó junto a su hija Luna, que heredó la veta fashion de sus padres y tiene una cápsula propia. “La familia unida”, posteó Federico en su cuenta de Instagram y compartió un feliz retrato de todos juntos.

Hugo Pulenta y su hija Nina Santiago Sedlacek

El polista Bartolomé "Barto" Castagnola, con su novia, la cantante Chule Von Wernich Santiago Sedlacek

Repetto y su mujer, Florencia Raggi, habitués de Punta del Este, llevan treinta veranos juntos Santiago Sedlacek

Jorge Brito y Gaby Vaca Guzman, con shorts y top lenceros y botas altas Santiago Sedlacek

Juana Viale (empieza el programa de sus almuerzos en Mar del Plata el domingo 11 de enero), Ricardo Darín y Florencia Bas (pasan una larga estadía en su casa de verano en el barrio El Faro), Facundo Pieres (se lo vio cerca de Chechu Bonelli), Nicolás Repetto y Florencia Raggi, el productor Darío Turovelzki (al mando de Telefe), Cecilia Zuberbühler (tiene casa en Punta Piedras)… El 10 de hándicap Bartolomé Castagnola y su novia, la cantante Chule von Wernich, flamantes embajadores de Etiqueta Negra, interrumpieron sus tranquilas vacaciones para asistir al evento.

Cecilia Zuberbühler con su nuera, Nina Pulenta, casada con Pablo Santamarina hijo Santiago Sedlacek

Juana, Paula Cahen d'Anvers y su hija Luna Santiago Sedlacek

Los hermanos polistas, Nicolás y Facundo Pieres Santiago Sedlacek

Darío Turovelzky y su suegro, Santiago Soldati felicitan a Federico Álvarez Castillo Santiago Sedlacek

La modelo Inés Artagaveytia y Santiago Ioza Santiago Sedlacek

Mauara Reynal y su padre, Orlando Mariussi Santiago Sedlacek

Coleccionista de autos y motos, Álvarez Castillo inauguró la tienda en convivencia con Pulenta Estate y Porsche, que proponen un punto de encuentro para los amantes del vino y los fierros frente al local. Hugo Pulenta estuvo allí en compañía de Nina, su hija, que trabaja con él. Tampoco faltaron los relojes Hublot, otro “socio” de la tarde inaugural.