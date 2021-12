Todos los famosos. Las fotos de la última boda del año que reunió a la televisión y a la moda en Tequila

Juntos desde hace dos años y cinco meses, los empresarios especializados en la industria tecnológica y digital, Jorge Lukowski (47) y Nelson Flores (32) se casaron por civil el viernes 17. Conviven en Madrid, donde se mudaron por el trabajo de Jorge, a mitad de año. Pero sin embargo, a la hora de elegir dónde celebrar su amor, no dudaron en regresar a Argentina, la tierra de sus raíces. El domingo 19, ante 200 invitados, entre los que había muchas caras conocidas de la televisión y el mundo de la moda, festejaron en la disco Tequila. Y al día siguiente, Jorge, que hoy es el director global de marketing de la compañía Neoris (que trabajó 18 años en Aeropuertos Argentina 2000 y Corporación América), habló con ¡Hola! Argentina y contó todos los detalles de su boda.

-¿Cómo comenzó su historia de amor?

-Nos conocimos por Instagram, Nelson me descubrió en el feed de Connie Ansaldi, que es muy amiga mía. A los 15 días de habernos conocido nos fuimos de viaje a Europa. A esta altura de la vida uno apuesta todo cuando se enamora.

-¿Cómo reaccionó Nelson ante tu propuesta?

-En principio, yo me iba dos meses de vacaciones y él no dudó en viajar conmigo 15 días. La pasamos espectacular y al volver, nos agarró la cuarentena y nos fuimos a vivir juntos y congeniamos en todo. Fue la primera prueba de fuego. Luego, en junio 2021 decidí instalarme en Madrid por trabajo. Nos tuvimos que mudar a Europa, que fue más emocionante de lo común porque no nos pudimos despedir de la familia. Lo único que hicimos antes de partir fue una comida con Augusto Rodríguez Larreta y Julia Spina, que son muy amigos míos de toda la vida. Vivir afuera era algo pendiente para mi carrera profesional.

-¿Cómo fue la propuesta de casamiento?

-Se la hice yo. A pesar de que nunca me quise casar, pasamos tantas cosas juntos y la llevamos tan bien, que no dudé que era mi gran amor. Se lo iba a proponer el 12 de junio de 2022, que era el primer aniversario de haber llegado a Madrid, pero aproveché que íbamos a viajar a la Argentina para las fiestas y el 8 de diciembre, fecha de nuestro aniversario de novios, le hice un video, y lo sorprendí con la propuesta. Ya había reservado turno en el Registro Civil de la calle Uruguay para el viernes 17 y luego me imaginaba un brindis con amigos. Pero nuestros amigos nos insistieron tanto en festejar que armamos una fiesta en Tequila. Comimos sushi, pusimos barra libre, helado de postre y torta de bodas. En tan sólo cinco días, Julieta Kemble me ayudó a coordinar todo.

-¿Tienen pensado irse de luna de miel?

-Tenemos un viaje reprogramado para abril del 2022 al Sudeste Asiático y Maldivas.

Felices, los recién casados, Nelson Flores y Jorge Lukowski, en la puerta del Registro Civil de la calle Uruguay. Para su gran día, Jorge eligió un pantalón y moño de Gucci, blazer y camisa de la firma Rochas, gemelos de Zanotti y mocasines de Versace. Nelson lució blazer de Zara, camisa Gucci, pantalón Prada y zapatos Cole Haan. Ezequiel Rohr

Augusto Rodríguez Larreta fue uno de los cuatro testigos elegidos por Jorge. Ezequiel Rohr

La modelo Angie Landaburu con su marido, Tomás Eurnekian Ezequiel Rohr

Vanesa Kreth, con top lencero y pollera rematada con espejitos. Ezequiel Rohr

El periodista Luis Novaresio fue acompañado por su marido, Braulio Bauab. En la imagen, junto a Angie Landaburu y Tomás Eurnekian. Ezequiel Rohr

Juan José Méndez, Secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Alejandro Mashad, director del Centro de Entrepreneurship de la Universidad de San Andrés Ezequiel Rohr

Angie Landaburu eligió un vestido largo de Ralph Lauren y Julieta Spina llevó un diseño de IRO París. Ezequiel Rohr

Julieta Kemble (separada de Justo Saavedra) llevó un vestido corto de Rogio G, con volados y plumas. Ezequiel Rohr

Fabián Medina Flores y su pareja, Juan Manuel Ardiz Ezequiel Rohr

Agustina Casanova, al rojo vivo, con un vestido de lentejuelas de la firma Votta. Ezequiel Rohr

Analía Maiorana fue sola (sin su marido, Diego Santilli) y conversó con su amigo del alma, Benito Fernández. Ezequiel Rohr

Analía Maiorana, con top off shoulder y pantalón de cuero, posó con el astrólogo y tarotista, Waldo Casal. Ezequiel Rohr

María Vázquez (sin su marido, Adolfo Cambiaso) dejó por un rato la tranquilidad de Cañuelas y se puso al día con su amiga, Julieta Spina. Ezequiel Rohr

La periodista Maia Chacra fue acompañada por Bernd Scholtz, que trabaja en la Embajada de Holanda. Ezequiel Rohr

El novio posa divertido con sus íntimas, Flavia Palmiero y Julieta Kemble. Ezequiel Rohr

El ex embajador en China, Diego Guelar, y su pareja, Viviana Fontanini, felicitaron a Jorge. Ezequiel Rohr