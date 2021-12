Ex y buenos amigos. Las fotos de Ben Affleck y Jennifer Garner, juntos en la puerta del colegio de sus hijos

Divorciados desde hace tres años, Ben Affleck (49) y Jennifer Garner (49) comparten todo lo que tiene que ver con la educación y el futuro de sus tres hijos, Violet (15), Seraphina (12) y Samuel (9), la gran prioridad en la vida de ambos. Como lo prueban las fotos tomadas el jueves 9 –justo después de que él fuera fotografiado con su novia, Jennifer Lopez (52), disfrutando del partido de básquet entre Los Angeles Lakers y los Boston Celtics–, los ex estuvieron conversando tranquila y amistosamente en la puerta del colegio de sus hijos en Santa Mónica, California. Con look casual y barbijo, Ben y Jennifer parecían intercambiar opiniones sobre algún asunto urgente. Justo en estos días, el actor fue noticia cuando quiso enmendar su error después de haber dicho en el ciclo televisivo de Howard Stern que de no haberse divorciado de Jennifer Garner probablemente seguiría bebiendo. Unas palabras que impresionaron mucho a sus fans, que no daban crédito de semejante comentario cuando siempre le escucharon decir que “de lo que más me arrepiento en la vida es de mi divorcio con Jennifer Garner” y sabiendo que, sin duda, ella fue su principal apoyo para superar los problemas con el alcohol. En su reciente aparición en el show de Jimmy Kimmel Live!, Ben Affleck aseguró que “nunca querría que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre”. Y comentó que de hecho él pensaba que su entrevista con Howard Stern había sido “significativa” hasta que se dio cuenta de cómo se habían percibido sus comentarios después de la emisión. Sus palabras fueron sacadas de contexto y parecía como si dijese todo lo contrario al centrarse en una sola parte de la charla. “Lo más importante para mí es ser un buen padre –dijo en una entrevista con el diario The Wall Street Journal–. Lo segundo más importante es ser un buen hombre y una buena persona. Y, después, un buen marido. Con suerte”. ¿Será el anuncio de una próxima boda con JLo?

Desde que se divorciaron, en 2017, comparten todo lo que tiene que ver con la educación de sus hijos. Getty Images

Jennifer junto a Violet, Seraphina y Samuel. Getty Images