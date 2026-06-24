Tras una fuerte caída. Hija de un ex presidente y una modelo top, volvió a participar en una competición de salto hípico

Pese a la ola de calor que sufrió la capital francesa, entre el 19 y el 21 de junio se celebró Longines Paris Eiffel Jumping, la competencia hípica de salto de obstáculos que reúne a jinetes de todo el mundo en el Campo de Marte. Y, en esta edición, los más chicos pudieron volver a participar, igual que el año pasado: Decathlon Kids Cups (incluye obstáculos de setenta centímetros) tuvo lugar el día 20, y Giulia Sarkozy (14) –la hija de Carla Bruni (59) y el ex presidente francés Nicolas Sakorzy (71)– compitió con su yegua Valentine du Delta.

Montada en su adorada yegua, la amazona de 14 años en plena competencia Cordon press - 00760396

Una espectacular vista del Campo de Marte, donde se desarrolló el torneo

A través de su cuenta de Instagram, la adolescente compartió con sus ciento veintitrés mil seguidores un video en el que revela las distintas instancias de la jornada: el backstage junto a sus padres, que fueron a alentarla, el reconocimiento de la pista, la preparación y, finalmente, su entrada a la pista con Valentine du Delta. Y aunque las imágenes la muestran saltando obstáculos sin errores, Giulia quedó eliminada. “Por desgracia, las cosas no salieron como estaba previsto”, dijo ella después. “Hay altibajos… pero sinceramente esto no va a determinar el amor que siento por mi yegua ni mi nivel de destreza”, agregó. Y también contó detalles de su relación con Valentine du Delta: “Es muy sensible e impredecible. Yo soy algo más reservada, no suelo mostrar mis sentimientos a personas que no conozco. Así que ella me saca de mi zona de confort”.

Carla Bruni durante un almuerzo en el marco del campeonato

Giulia y su yegua, Valentine du Delta, en acción Cordon press - 00760396

Cabe recordar que, el año pasado, tras una caída de un caballo, la amazona estuvo a punto de dejar la práctica deportiva. “Se llevó un buen susto. Trabajamos mucho para que recuperara la confianza; de hecho, eso es a lo que nos hemos dedicado durante el último año”, contó su entrenadora, Laurie Lagrange, a la revista Paris Match. “Giulia recuperó la serenidad y el aplomo sobre la silla hasta el punto de afrontar ahora las competiciones con mayor serenidad”, concluyó.

Giulia compitió con su yegua Valentine du Delta

La joven competidora conversa con Laeticia Hallyday

Mientras la ex primera dama francesa filma a su hija con el celular, Nicolas Sarkozy, que sigue en arresto domiciliario bajo control judicial (que le permite salir en un radio de distancia acotado), intenta pasar inadvertido

Con corset, jeans, sandalias Hermès y cartera Chanel, la protagonista de la jornada da una nota

Giulia, impecable y concentrada para salir a la pista Cordon press - 00760396