Tras una fuerte caída. Hija de un ex presidente y una modelo top, volvió a participar en una competición de salto hípico

La adolescente, de 14 años, entrenó duro todo el año para recuperar la confianza y seguridad en sí misma
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Pese a la ola de calor que sufrió la capital francesa, entre el 19 y el 21 de junio se celebró Longines Paris Eiffel Jumping, la competencia hípica de salto de obstáculos que reúne a jinetes de todo el mundo en el Campo de Marte. Y, en esta edición, los más chicos pudieron volver a participar, igual que el año pasado: Decathlon Kids Cups (incluye obstáculos de setenta centímetros) tuvo lugar el día 20, y Giulia Sarkozy (14) –la hija de Carla Bruni (59) y el ex presidente francés Nicolas Sakorzy (71)– compitió con su yegua Valentine du Delta.
A través de su cuenta de Instagram, la adolescente compartió con sus ciento veintitrés mil seguidores un video en el que revela las distintas instancias de la jornada: el backstage junto a sus padres, que fueron a alentarla, el reconocimiento de la pista, la preparación y, finalmente, su entrada a la pista con Valentine du Delta. Y aunque las imágenes la muestran saltando obstáculos sin errores, Giulia quedó eliminada. “Por desgracia, las cosas no salieron como estaba previsto”, dijo ella después. “Hay altibajos… pero sinceramente esto no va a determinar el amor que siento por mi yegua ni mi nivel de destreza”, agregó. Y también contó detalles de su relación con Valentine du Delta: “Es muy sensible e impredecible. Yo soy algo más reservada, no suelo mostrar mis sentimientos a personas que no conozco. Así que ella me saca de mi zona de confort”.
Cabe recordar que, el año pasado, tras una caída de un caballo, la amazona estuvo a punto de dejar la práctica deportiva. “Se llevó un buen susto. Trabajamos mucho para que recuperara la confianza; de hecho, eso es a lo que nos hemos dedicado durante el último año”, contó su entrenadora, Laurie Lagrange, a la revista Paris Match. “Giulia recuperó la serenidad y el aplomo sobre la silla hasta el punto de afrontar ahora las competiciones con mayor serenidad”, concluyó.
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