Tres días de fiesta en Portugal: la boda de la influencer Vicky Montanari con cinco vestidos y un corte de pelo en plena celebración

De la mano de Victoria “Vicky” Montanari (29), la ciudad portuguesa de Comporta, un lugar mágico ubicado al sur de Lisboa, se convirtió en un escenario increíble que mezcló amor, glamour y romanticismo, y diseño de alta costura, todo al mismo tiempo. Junto con Miguel Segade Correia, su novio desde hace ocho años, la creadora de contenido de origen ítalo-brasileño organizó una boda de película que no sólo duró varios días, sino que tuvo a la moda como gran protagonista.

La influencer con el vestido principal de su boda: una creación realizada en organza de seda con volumen, flores bordadas y una gran cola que lleva la firma de Jonathan Anderson, director artístico de Dior

Para todos los días que duró el evento, Vicky sorprendió a sus invitados con creaciones de alto impacto. Empezando por los principales: dos diseños de la colección crucero 2027 de Dior firmados por Jonathan Anderson, director de la firma, de la cual Vicky es reconocida fan. “Dior es una maison por la que siento una admiración profunda; llevaba muchos años siguiendo el trabajo de Jonathan. ¡Combinar estas dos conexiones en un día tan importante fue increíble!”, contó Vicky. Entre evento y evento, la novia también tuvo tiempo de renovar su imagen ¡y se cortó el pelo!

Un minivestido recto con reminiscencias de los 60, confeccionado en seda y lana con flores bordadas by Miu Miu, para la fiesta de bienvenida en el JNcQUOI Club Comporta, un lugar al aire libre. Llevó joyas de Bvlgari

Con el segundo vestido principal: un diseño, también de Dior, pero muy diferente al traje principal. Más blanco, más recto y con un drapeado en la parte delantera, este segundo modelo incluía una flor azul a la altura de la cadera. Los zapatos hacían juego con la flor

Vicky, con un diseño de Farm Rio, que requirió de 360 horas de trabajo

Con esta creación firmada por la brasileña Marina Bitu que emulaba escamas de pez, ofició de anfitriona en la comida privada con las familias y las damas de honor que organizó en la segunda noche. Las joyas, de Bvlgari

En medio del raid nupcial, la influencer también se hizo un corte de pelo

La boda, de tres días, tuvo lugar en Comporta, la ciudad donde la pareja pasó cuatro meses durante la pandemia