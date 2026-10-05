Tres días de fiesta en Portugal: la boda de la influencer Vicky Montanari con cinco vestidos y un corte de pelo en plena celebración

Junto con su amor desde hace ocho años, Miguel Segade Correia, organizó un casamiento de película
- 2 minutos de lectura'
De la mano de Victoria “Vicky” Montanari (29), la ciudad portuguesa de Comporta, un lugar mágico ubicado al sur de Lisboa, se convirtió en un escenario increíble que mezcló amor, glamour y romanticismo, y diseño de alta costura, todo al mismo tiempo. Junto con Miguel Segade Correia, su novio desde hace ocho años, la creadora de contenido de origen ítalo-brasileño organizó una boda de película que no sólo duró varios días, sino que tuvo a la moda como gran protagonista.
Para todos los días que duró el evento, Vicky sorprendió a sus invitados con creaciones de alto impacto. Empezando por los principales: dos diseños de la colección crucero 2027 de Dior firmados por Jonathan Anderson, director de la firma, de la cual Vicky es reconocida fan. “Dior es una maison por la que siento una admiración profunda; llevaba muchos años siguiendo el trabajo de Jonathan. ¡Combinar estas dos conexiones en un día tan importante fue increíble!”, contó Vicky. Entre evento y evento, la novia también tuvo tiempo de renovar su imagen ¡y se cortó el pelo!
- 1
- 2
Tiene 18 años, es heredero de una dinastía política y se consolida como cantante: “Amo la música desde que tengo memoria”
- 3
En fotos: Mauricio Macri y su novia Lola Teuly entre los invitados especiales a la inauguración de FOA
- 4
Valeria Mazza, infaltable en la primera fila de Milán, deslumbró con sus looks de alto impacto