“Tuve una gran infancia”: Hijo de un ícono del tenis, eligió un camino lejos de las canchas y triunfa como modelo top

Lleva uno de los apellidos más poderosos del deporte mundial, pero Elias Becker (26) decidió construir su identidad lejos de las canchas y muy cerca del universo creativo. Hijo menor del icónico tenista alemán Boris Becker (58) y de la diseñadora e instructora de yoga Barbara Feltus (59), nació en Múnich en 1999 y creció entre distintos países y culturas. A pesar de la separación de sus padres cuando Elias tenía apenas un año, la relación entre ellos siempre fue muy cercana. De Boris reconoce haber aprendido la disciplina y la resiliencia; de Barbara, el amor por el arte, la moda y una mirada más espiritual de la vida.

Con sus padres, el gran Boris Becker (ganador de 6 Grand Slams y número 1 del mundo en 1991) y la diseñadora e instructora de yoga Barbara Feltus Getty Images

En una entrevista con Tatler, recordó sus primeros años con gratitud y habló del divorcio de sus padres: “Tuve una gran infancia. Hay que entender que las personas tienen sus propias emociones y necesidades, y a veces simplemente siguen caminos distintos. Creo que mis padres hicieron lo correcto”.

MODA, MÚSICA Y CINE

Con 1,88 de altura, ojazos verdes y cuerpo bien trabajado (hace pilates, yoga, entrenamiento funcional y ejercicios de fuerza), Elias fue descubierto a los 18 años y rápidamente captó la atención de la industria de la moda. Su primer desfile fue para Dolce & Gabbana y luego trabajó para otras firmas de primer nivel, como Vetements, Ralph Lauren y Boss. Ser DJ es otra de sus pasiones.

Elias dijo presente en el desfile de la temporada otoñoinvierno 2025/2026 de Dior Homme en el Paris Fashion Week Getty Images

Durante un shooting en febrero de 2025

Tocó tanto en clubes privados como en eventos de moda, incluso junto a su hermano mayor, Noah Becker (32), formando un dúo desde 2022. En 2024 musicalizó una fiesta organizada por Victoria Beckham.

Con su hermano Noah como protagonistas de la tapa de la revista InStyle Men (edición alemana)

Elias entrena duro: hace pilates, yoga, entrenamiento funcional y ejercicios de fuerza

Lejos de improvisar su futuro, Elias apostó por una formación académica sólida. Inició sus estudios en University of the Arts London (UAL), donde comenzó un camino vinculado a las artes visuales y la interpretación. Durante la pandemia decidió dar un giro decisivo y trasladarse a Estados Unidos y se graduó en Cine en la New York University (NYU) hace un año y medio. ¿Su gran sueño? Ser actor.

UN AMOR CREATIVO

Desde 2023, Elias está de novio con la modelo de ascendencia sueca y haitiana Yasmine Dahlberg (25), con quien comparte trabajos frente a la cámara y muchos viajes. Elias y Yasmine protagonizaron una campaña internacional para la firma italiana Replay, inspirada en el universo del tenis, realizada entre Montecarlo y Milán.

Junto a su novia, la modelo Yasmine Dahlberg, cuando él musicalizó una fiesta organizada por Victoria Beckham en 2024

En una entrevista con la Schön! Magazine, el hijo del gran Boris Becker aseguró: “Fue muy especial porque era el primer gran trabajo de ella. El equipo fue increíblemente cálido y todo fluyó de forma natural”.