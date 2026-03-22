Con el acelerador a fondo. La increíble vida de Kimi Antonelli, el piloto de F1 que con 19 años ganó el Grand Prix de China

Tras su llegada al podio, el italiano sumó, además, un par de records
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Con apenas 19 años, Andrea Kimi Antonelli hizo historia días atrás al consagrarse campeón del Gran Premio de China, donde corrió para la escudería alemana Mercedes y se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar una carrera en la máxima categoría (el primero es Max Verstappen, tetracampeón del mundo y ganador del GP de España 2016 con 18 años, 7 meses y 15 días).
“Estoy sin palabras, muchas gracias al equipo por ayudarme a cumplir este sueño”, logró decir entre lágrimas tras bajarse de su máquina en el Circuito de Shanghái. Un día antes, había logrado la pole position, para convertirse en el poleman más joven de la historia.
Al piloto nacido en Bolonia, Italia, la pasión por los autos le viene en la sangre: su padre, Marco, también fue piloto de carreras (hoy es dueño del equipo AKM Motorsport, que compite principalmente en el Campeonato italiano de Fórmula 4) y fue quien lo motivó desde un principio.
Así, el flamante campeón debutó a los 7 años corriendo en karting, y muy pronto se transformó en una de las grandes promesas del automovilismo europeo. A pesar de su talento natural y de su meteórica carrera, gracias a la insistencia de su madre, Verónica, se graduó en el Instituto Gaetano Salvemini, con una licenciatura en Gestión de Recursos Humanos, Relaciones Internacionales y Marketing.
Pero no son todas rosas en su vida. Pocas semanas atrás se separó de su novia, la piloto checa Eliska Bábícková, a quien conocía de toda la vida y con quien compartía la pasión por la velocidad (ella corre en karting).
Se habían puesto de novios en 2023 y desde entonces se los veía pasear muy cariñosos por el paddock. Sin embargo, a fines del mes pasado ella emitió un comunicado que publicó en Instagram donde declaró: “Fui yo quien terminó la relación porque sentía que ya no coincidíamos en nuestras vidas personales ni en lo que queríamos para el futuro”, además de aclarar que “no hay terceras personas ni engaños”.
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