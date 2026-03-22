Con el acelerador a fondo. La increíble vida de Kimi Antonelli, el piloto de F1 que con 19 años ganó el Grand Prix de China

Con apenas 19 años, Andrea Kimi Antonelli hizo historia días atrás al consagrarse campeón del Gran Premio de China, donde corrió para la escudería alemana Mercedes y se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar una carrera en la máxima categoría (el primero es Max Verstappen, tetracampeón del mundo y ganador del GP de España 2016 con 18 años, 7 meses y 15 días).

A pura emoción. Así celebró la semana pasada su triunfo en el Circuito de Shangai Getty Images

El abrazo con su padre, Marco Antonelli, ex piloto y quien primero lo preparó para convertirse en campeón Getty Images

“Estoy sin palabras, muchas gracias al equipo por ayudarme a cumplir este sueño”, logró decir entre lágrimas tras bajarse de su máquina en el Circuito de Shanghái. Un día antes, había logrado la pole position, para convertirse en el poleman más joven de la historia.

Al piloto nacido en Bolonia, Italia, la pasión por los autos le viene en la sangre: su padre, Marco, también fue piloto de carreras (hoy es dueño del equipo AKM Motorsport, que compite principalmente en el Campeonato italiano de Fórmula 4) y fue quien lo motivó desde un principio.

A los 7 años corría en karting y soñaba con la gran liga de F1

Así, el flamante campeón debutó a los 7 años corriendo en karting, y muy pronto se transformó en una de las grandes promesas del automovilismo europeo. A pesar de su talento natural y de su meteórica carrera, gracias a la insistencia de su madre, Verónica, se graduó en el Instituto Gaetano Salvemini, con una licenciatura en Gestión de Recursos Humanos, Relaciones Internacionales y Marketing.

“De regreso a casa, en buena compañía”, escribió en su cuenta de Instagram, y compartió esta foto en el avión

Pero no son todas rosas en su vida. Pocas semanas atrás se separó de su novia, la piloto checa Eliska Bábícková, a quien conocía de toda la vida y con quien compartía la pasión por la velocidad (ella corre en karting).

El mes pasado se separó de la piloto de karting checa Eliska Bábícková, con quien salía desde 2023 Getty Images

Un recuerdo de 2025, caminando en el paddock con su hermana Maggie, y su novia Eliska, durante el Gran Prix de España Getty Images

Con su familia, en una de las últimas navidades. Su madre, Verónica, también trabajó en el sector automovilístico

A pesar de su compromiso con el automovilismo y los viajes, Kimi se graduó en el Instituto Gaetano Salvemini, con una licenciatura en Gestión de Recursos Humanos, Relaciones Internacionales y Marketing

Se habían puesto de novios en 2023 y desde entonces se los veía pasear muy cariñosos por el paddock. Sin embargo, a fines del mes pasado ella emitió un comunicado que publicó en Instagram donde declaró: “Fui yo quien terminó la relación porque sentía que ya no coincidíamos en nuestras vidas personales ni en lo que queríamos para el futuro”, además de aclarar que “no hay terceras personas ni engaños”.