Una ex chica Disney. Cande Molfese: ¿cómo transformó su pasión por el café en un emprendimiento en Palermo?

Actriz, cantante, influencer, conductora y, ahora también, emprendedora. Así de multifacética es Cande Molfese (31), quien se hizo conocida por las tiras juveniles de Disney Channel Violetta y Soy Luna. Actualmente, se la puede ver en el ciclo de streaming Antes que nadie (por Luzu TV) junto a Diego Leuco, Mica Vázquez y Martín Dardik, en tanto se prepara para estrenar en teatro Regreso en Patagonia, obra basada en un libro de Alejandro Roemmers que protagonizarán Fernando Dente y Franco Masini en el Teatro Metropolitan Sura. Y, en medio de toda esa intensa actividad laboral, Cande cumplió su sueño de abrir su propia cafetería. “Es un proyecto que tenía hacía muchos años y no me animaba a concretar. En 2019 empecé a trabajar con una coach que me ayudó a bajar toda la información sobre mi deseo. Originalmente quería un restaurante vegetariano-vegano y terminó siendo esta cafetería de especialidad”, cuenta la actriz, entusiasmada, en diálogo con ¡HOLA! Argentina.

Cande explicó a ¡HOLA! Argentina que el ex marido de su hermana fue también quien la inspiró: "Él tiene su propia cafetería y a raíz de ver que concretó su sueño pensé que yo también quería la mía". foto: Pilar Bustelo

–¿Y cómo terminó convirtiéndose en una cafetería, que es parte de una franquicia?

–La idea era tener un espacio para expresar mi amor por la comida y los momentos compartidos, por sentarme en una mesita con un libro (sobre todo porque el año pasado estuve muchos meses en Uruguay viviendo sola con mi perra). De ahí viene mi pasión, más que nada con el espacio. Y me encanta el café, aunque por mucho tiempo no tomé porque me gustaba demasiado y sentía que no quería depender de nada. También viene del gusto de mi mamá y mi familia, que es italiana, por el café.

–¿Qué hace que este lugar sea algo tuyo personal, que tenga tu impronta?

–Es un espacio cálido y acogedor, minimalista, aunque tenga techos altos porque antes era un bar. De hecho, mi primera cita con mi primer novio fue acá cuando estaba el bar. Entonces, para mí ese espacio significa mucho y no puedo creer que ahora sea mi Borja Café. En lo personal, busco concientizar para dejar de usar leche de vaca y no colaborar con el consumo de animales. Por eso, no cobramos extra la leche de almendras. Para mí eso era muy importante y fue una peleíta que tuve con mis socios y logré ganar.

"En lo personal, busco concientizar para dejar de usar leche de vaca y no colaborar con el consumo de animales", cuenta Cande sobre Borja Café, donde no cobran extra por la leche de almendras. Pilar Bustelo

–¿Con qué dificultades te encontraste en el camino?

–Obviamente, me encontré con muchas dificultades, pero estoy muy acompañada y mi hermana está en todos los detalles. No es tan fácil como parece, hay mucho que aprender, y seguimos haciéndolo. Cada quince días nos reunimos con mis socios y todo el tiempo hablamos en nuestro grupo de WhatsApp si sentimos que estamos fallando en algo o si queremos mejorar.

–Estás en un gran momento, tanto profesional como personal

-Sí, con Gastón [Soffritti, con quien está en una relación que acaba de reconocer públicamente] ya estamos compartiendo la vida. Es un gran compañero y nos admiramos y acompañamos, que es algo que hace funcionar la pareja para que todo fluya de manera increíble. Gastón es una gran persona y estoy agradecida de que haya llegado en este momento de mi vida en el que tenía muchas ganas de enamorarme. Apareció sin buscarlo. A raíz de una publicidad que filmamos en el Sur nos conocimos y no nos pudimos separar. Es todo muy intenso, pero perfecto. Estoy feliz por haber encontrado el amor que creo que tanto me merecía.

"Veo la cafetería y realmente no puedo creer que se haya concretado mi sueño", expresó la actriz a este medio. Pilar Bustelo