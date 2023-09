escuchar

El mundo del polo está de luto: el lunes 11, a los 86 años, murió Juan Carlos Harriott en Coronel Suárez, su lugar en el mundo. Máximo ganador del Abierto de Palermo, para muchos fue el mejor polista de la historia, una auténtica leyenda que supo de reconocimientos, premios y distinciones sin jamás creérsela ni un poco. Era, según dicen quienes lo trataron, un gran maestro dentro y fuera de la cancha, un hombre sencillo, de modales perfectos, que era capaz de felicitar a un rival en medio de un partido si hacía una buena jugada. “Se fue el 1, gracias por lo que dejaste”, le dedicó en sus redes sociales Adolfito Cambiaso. Pronto se sumaron otros polistas, como Eduardo “Ruso” Heguy, que escribió “gracias por tanto, tu legado es inmortal”, y Horacito Heguy, que expresó: “El mejor de todos, en todo”.

Dream team: los hermanos Alberto Pedro y Horacio Heguy y los hermanos Juan Carlos y Alfredo Harriott llevaron con gloria la camiseta de Coronel Suárez y se convirtieron en el primer equipo en el mundo en lograr 40 goles de handicap. foto: Anita Jolly

El team de Coronel Suárez jugó en varias oportunidades en representación de Argentina. En esta imagen se ve a los hermanos Harriott, Juan Carlos y Alfredo, con los hermanos Horacio y Alberto Pedro Heguy en la despedida en Retama, en 1980. foto: Gentileza Pasión y Gloria

En 1983, a pedido de Alberto Heguy, volvió al ruedo por un rato y jugó para Indios Chapaleufú (él está a la derecha). Archivo / LA NACION

Hijo de Elvira de Lusarreta y Juan Carlos Harriott (por eso a él todos lo conocían como Juancarlitos, o el Inglés), al polo llegó de la mano de su papá, con quien ganó en siete oportunidades el Abierto de Palermo. El mítico Coronel Suárez que integró durante catorce años con Horacio y Alberto Pedro Heguy y Alfredo Harriott, su hermano menor, fue el primer equipo en la historia del polo mundial que obtuvo la máxima valoración: 40 goles de handicap. Juntos, lograron el récord de ganar 20 veces el Abierto de Palermo, 15 veces el Abierto de Hurlingham y 7 veces el Abierto de Tortugas. Además, ganaron la Triple Corona en cuatro ocasiones (1972, 1974, 1975 y 1977). El 10 de handicap lo consiguió en 1961 y lo mantuvo hasta su retiro, en 1980. Entre los premios obtenidos, hubo cinco Olimpia de Plata y uno de Oro, ingresó al Hall de la Fama en Estados Unidos, en 2015 y recibió el Konex de Platino en 1980.

Frankie Dorignac, Gastón Dorignac, Juan Carlos Harriott y Horacio Araya.

La formación de los Heguy y los Harriott hizo historia a lo largo de catorce años. foto: Anita Jolly

En 2017, en Coronel Suárez, lo homenajearon con su propia estatua.

Sonriente y rodeado por su nieta, Candelaria Maclean, y su hija, Marina. foto: Anita Jolly

Dos generaciones, dos cracks: Juancarlitos y Adolfo Cambiaso, en 2015, en el “Partido Siglo XXI”, que se jugó a beneficio de Scholas Ocurrentes. foto: Anita Jolly

A Juancarlitos el amor le llegó de la mano de Susan Cavanagh, con quien se casó después de diez meses de noviazgo. Estuvieron juntos 48 años (hasta la muerte de ella, en 2012) y tuvieron dos hijas, Marina y Lucrecia, que les dieron cinco nietos.

Con su mujer, Susan Cavanagh, con quien se casó después de diez meses de noviazgo. Estuvieron juntos hasta la muerte de ella, en 2012. foto: Anita Jolly

Con su hija Lucrecia. foto: Anita Jolly

Además de ser fuente de inspiración para varias generaciones de polistas, Guillermo Vilas quedó cautivado con su destreza con el taco y la bocha. Después de ver una publi - cidad del whisky Old Smuggler, donde Juan - carlitos hacía un backhander entre las patas de su caballo, pensó que sería genial hacer algo similar. “Cuando vi esa imagen, pensé que sería una buena idea hacer algo pareci - do, pero cambiando el taco por la raqueta. Y lógicamente, las patas del animal por mis piernas, de espaldas a la red”, contó alguna vez Vilas, para dejar claro que el talento de Harriott trascendió las fronteras poleras.

Familiares y amigos lo despidieron el martes 12 en el cementerio Parque de Paz, en la localidad de Coronel Suárez. foto gentileza Félix Meiller

El martes 12, a las 11:30, sus familiares y ami - gos le dijeron adiós por última vez en el cemen - terio Parque de Paz. “Hoy nos toca despedir a una persona grande en todo el sentido de la palabra. Un deportista inigualable, un ejemplo de humildad, sencillez y un orgullo para todos los que lo conocimos”, expresaron desde el Co - ronel Suárez Polo Club. “Nos reunimos para despedir a un ídolo, nos sentimos muy orgullosos de él y no lo vamos a olvidar nunca. Tal como pasaba cada vez que terminaba un partido, hoy lo despedimos con un fuerte aplauso”, le dijo a ¡HOLA! Argentina su sobrino y ex presidente de Coronel Suárez Polo Club, Juan Harriott.