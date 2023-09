escuchar

Alexia de los Países Bajos cumplió la mayoría de edad el 26 de junio y, aunque programó un año sabático después de terminar su Bachillerato Internacional en el prestigioso colegio UWC Atlantic College de Gales y antes de empezar la universidad, la princesa no se desentiende de sus deberes reales: siguiendo los pasos de su hermana mayor, Amalia (19), la segunda hija de los reyes Guillermo (56) y Máxima (52), comienza a tomar protagonismo y el sábado 9 tuvo su debut en solitario. Así, Alexia viajó a Róterdam para bautizar el nuevo buque construido por la compañía Van Oord que lleva su nombre: Vox Alexia (de alguna manera fue su propio bautismo internacional). Un gran paso para la princesa, que aún no ha dado su hermana Amalia, primera en la línea de sucesión al trono, quien todavía no presidió ningún acto sin sus padres. La ceremonia, que tuvo lugar en el muelle Wilhelminakade, demostró que Alexia está perfectamente preparada para abordar sus deberes de agenda: además de encabezar la alfombra roja, la princesa recorrió el barco y se reunió con la tripulación.

Alexia rescató del vestidor de su madre este diseño de Oscar de la Renta que complementó con pendientes de la firma Coolook (también de la Reina), sandalias Gianvito Rossi y clutch de la diseñadora Marina Raphael. Getty Images

La Reina lo estrenó en Nueva York, en 2018. Cordon Press

La princesa bautizando el buque Vox Alexia. Getty Images

Madrina de la embarcación, firmó el libro de visitas. Getty Images

ESTILOSA, COMO SU MADRE

Muy parecida a su mamá, Alexia también tiene de la reina Máxima la confianza en sí misma, la simpatía, la espontaneidad y un estilismo que marca tendencia. Es lógico: tuvo en palacio a la mejor maestra. Para esta ocasión, rescató del armario de Máxima un vestido azul marino de Oscar de la Renta estilo marinero, con mangas largas de volados plisados que dejaban los hombros al descubierto, y los pendientes Hibiscus de Coolook que su madre adora, hechos en oro champagne con flores de madreperla rosa. Completó su outfit con sandalias de cuero Gianvito Rossi, clutch de napa de la diseñadora Marina Raphael y su melena pelirroja peinada con una colita baja y unos mechones rizados que enmarcaban su rostro. Apenas diez días después de su debut en solitario, el 19 de septiembre, Alexia deberá afrontar otro gran desafío: por primera vez acompañará a los Reyes en el Día del Príncipe, momento en el que se oficializa la apertura del Parlamento después del verano (en 2022 fue su hermana Amalia quien participó por primera vez de este acto). Se espera que Alexia, que siempre impacta por su estilismo, sorprenda con su look de gala. Además, si decide seguir al pie de la letra la etiqueta tradicional, será la primera vez que se muestre con un tocado. Moderna, glamorosa, fashionista… muchas veces la princesa Alexia fue considerada la “rebelde” de los Orange, sobre todo por sus apariciones en redes sociales. Sin embargo, con 18 años recién cumplidos, su protagonismo en eventos oficiales gana peso y su agenda se independiza de la de sus padres. Parece que le llegó el momento de demostrar que además de ser una adolescente como otras de su tiempo, es una princesa. Y Alexia está aprobando el examen con sobresaliente.

Miembros de la tripulación y de la organización Young Van Oord se llevaron el souvenir de una foto con Alexia. Getty Images

Radiante, una vez más acertó con la elección de su look, de clara inspiración marinera. Getty Images

Igual a la reina Máxima, Alexia brilla con su look en cada aparición pública. Getty Images

De estilo cercano y espontáneo como la Reina, se interesó por los detalles técnicos de la nave amarrada en el muelle Wilhelminakade. Getty Images

Después de la ceremonia, la princesa recorrió la embarcación y conversó con sus tripulantes. Getty Images

El 14 de diciembre de 2018, para el bautismo del buque Vox Amalia, Máxima fue la madrina en nombre de su hija mayor. Getty Images

Los pendientes Hibiscus de la firma Coolook que también son de Máxima –hechos en oro champagne con madreperla rosa tallada en forma de flor– volvieron a ser protagonistas en el outfit de su segunda hija, que los lució con igual elegancia y personalidad. Getty Images

Máxima se enamoró de estos pendientes -de diseño español- en marzo de 2022 y los usó en dos ocasiones. Getty Images

