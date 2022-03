Vendía manzanas en Rusia. Natalia Vodiánova, la modelo que protagonizó su propio cuento de hadas, cumplió 40

Es una de las modelos más buscadas de la industria. Conquistó las pasarelas de Milán, París, Nueva York y Londres y se convirtió en la favorita de diseñadores como Calvin Klein, Valentino y Karl Lagerfeld. Después de veintitrés años de carrera, Natalia Vodiánova (40) parece haber cautivado el mundo entero con su hipnótica belleza y su acción filantrópica a través de su fundación Naked Heart de ayuda a niños con necesidades especiales.

La top en una fiesta de Bvlgari celebrada en París en diciembre pasado. Getty Images

La historia de amor de Antoine Arnault y Natalia Vodiánova comenzó en 2011. Se casaron en una discreta ceremonia civil en París, en 2020. Juntos son padres de Maxim y Roman. Getty Images

Con su cinco hijos, Lucas Alexander, Neva y Viktorb Portman -nacidos de su matrimonio con Justin Portman- y Maxim y Roman Arnault.

También conquistó al empresario multimillonario Antoine Arnault (44), heredero del imperio del lujo LHMV y de la tercera mayor fortuna del mundo, con quien tuvo a sus dos hijos menores, Maxim (7) y Roman (5). Natalia además es madre de Lucas Alexander (21), Neva (15) y Viktor (12), de su anterior matrimonio con Justin Portman. Sin embargo, detrás de ese halo de glamour y millones que rodea a “Supernova” (así la llaman), que cumplió los 40 años el pasado 28 de febrero, también hay una conmovedora historia de superación.

ÉRASE UNA VEZ…

Nacida en Nizhni Nóvgorod, Rusia, en el seno de una familia con escasos recursos, Natalia tuvo una infancia marcada por el abandono de su padre y la constante lucha de su madre Larisa por sacar adelante sus tres hijas Natalia, Oksana, (quien nació con parálisis cerebral y un grado profundo de autismo), y Kristina. Larisa llegó a tener cuatro empleos a la vez y encontró en Natalia una mano extra para vender manzanas. Cuando tenía apenas 11 años, acompañaba a su madre al mercado después de salir del colegio, donde sufría bullying por ser humilde. “Yo tenía un poco de vergüenza porque iba a clase con los libros destrozados y siempre con la misma ropa”, confesó alguna vez. Su gran oportunidad llegó a los 17 años, luego de que un cazatalentos de París la viera y la alentara a mudarse a la capital francesa. A partir de allí, su vida cambió por completo a tal punto que en 2015 ya se había convertido en una de las cinco modelos mejor pagas del mundo.

A los 13, en una foto que publicó en su cuenta de Instagram con un consejo que se daría hoy: “Aprendé a perdonarte. Aprendé a amarte”. Getty Images

En el festejo del 90° cumpleaños de su abuela junto a su madre, Larisa.

En el amor también tuvo suerte. Tras separarse del aristócrata Justin Portman, el ex ángel de Victoria’s Secret quedó flechada por Antoine Arnault, con quien está en pareja desde hace once años y se casó hace dos. Natalia y Antoine forman el matrimonio más poderoso de la industria de la moda. Viven en un impactante piso parisino con vista a la Torre Eiffel, algo que no le impide a ella recordar su origen humilde y las duras condiciones en que se crio. Un día, contó en una entrevista al respecto: “Conozco a gente que no lo hubiera soportado, pero yo pensaba que mi infancia era feliz. Aunque las cosas eran muy difíciles, me las arreglé para encontrar algo de luz. Tenía el presentimiento de que un día todo mejoraría”. La realidad superó a aquel presentimiento.