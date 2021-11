El nieto de Palito. Dante Ortega debutó como cantante: “Me saqué todas mis inseguridades y lo disfruté”

Era la primera vez que tocaba en un evento masivo. Anteriormente, Dante Ortega (20) había cantado como invitado en un recital de su abuelo, Palito Ortega. Sin embargo, su histrionismo característico lo hizo brillar en su debut sobre el escenario del festival Warmichella, creado por Belén Moroni. “Al principio estaba un poco nervioso, pero después me puse a pensar que es esto a lo que me quiero dedicar. Miré al cielo, pedí que salga todo bien y me di cuenta que no tenía por qué pasarla mal”, cuenta el artista, hijo de Guillermina Valdés y Sebastian Ortega, a ¡HOLA! Argentina.

Minutos antes de subirse al escenario, posa sonriente apoyado en una kombi.

–¿Cómo te sentiste en tu debut?

–Me saqué todas mis inseguridades y lo pasé muy bien y disfruté un montón. Salió todo como quería.

–¿Qué repercusiones tuviste?

–Muchas y buenas. Estuve muy acompañado por las personas que quería que estuvieran cerca. Familiares, amigos… Mi mamá siempre está presente en todos los sueños que me propongo seguir. Somos muy compañeros entre nosotros.

–¿Cuál es tu próxima meta?

–Estoy trabajando con Mariano Otero para sacar una canción. Le tengo mucha expectativa, suena muy bien y también quiero seguir tocando en distintos lugares para conectarme con la gente y mostrarles mi forma de vibrar con la música.

Guille capturó los mejores momentos del recital con su teléfono.