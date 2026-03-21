Agua dura en el riego: causas, efectos y soluciones para las plantas

En los cinturones verdes, la calidad de agua de perforación disminuye año a año, dado que el exceso de sales afecta a las plantas en todos sus estadios reduciendo estética, crecimiento y resistencia a plagas y enfermedades.

Llamamos “agua dura” al agua que tiene una alta concentración de minerales disueltos. La presencia de sales en el agua depende fundamentalmente de las formaciones geológicas atravesadas por el agua de forma previa a su captación. Las aguas subterráneas que atraviesan acuíferos carbonatados (calizas) son las que presentan mayor dureza. Esta dureza también puede causar problemas como la formación de sarro en electrodomésticos y cañerías, una menor producción de espuma con el jabón y sequedad en la piel y el cabello .

En la jardinería, regar con agua dura afecta negativamente a las plantas porque acumula sales y cal en el suelo, eleva el pH, volviéndolo alcalino, y bloquea la absorción de nutrientes esenciales como potasio y hierro, lo que causa clorosis (hojas amarillas), crecimiento lento y daños en raíces.

El agua de riego puede ser un problema silencioso para la salud de nuestras plantas Ines Clusellas

Sin embargo, durante los últimos años, el uso de aminoácidos específicos ha demostrado ser una estrategia efectiva para ayudar a las plantas a tolerar el estrés salino, promoviendo la fotosíntesis, la absorción de nutrientes y la polinización. Aquí explicamos cómo funcionan, por qué no basta con aplicar solo uno, cuál es el momento más adecuado, qué fuentes funcionan mejor y cómo se potencializa su acción al combinarlos con microorganismos, ácidos húmicos y fúlvicos.

¿Por qué la salinidad afecta tanto a las plantas?

Para entender cómo ayudan los aminoácidos, primero debemos entender el problema. La salinidad afecta a las plantas en tres niveles:

-Estrés osmótico: El exceso de sales reduce el potencial hídrico del suelo y la planta encuentra “difícil” absorber agua, aun cuando hay humedad. Esto causa marchitez, hojas pequeñas y bajo desarrollo radicular.

-Toxicidad iónica: Altas concentraciones de sodio (Na⁺) y cloro (Cl⁻) desplazan nutrientes clave como calcio, potasio y magnesio, generando desbalances nutricionales.

-Estrés oxidativo: La sal provoca formación de radicales libres dentro de la planta, dañando membranas, proteínas y cloroplastos.

En respuesta, la planta activa rutas metabólicas para protegerse y los aminoácidos son una parte central de estas rutas.

Muchas de las plantas presentan clorosis por alcalinidad del suelo Gentileza Carlos Bosch

Clorosis por la falta de nutrientes Istock - iStockphoto

Aminoácidos clave

Los aminoácidos son sustancias orgánicas de bajo peso molecular con una función ácida (COOH) y un grupo amino (NH2). Su principal función es penetrar a través de la cutícula y membranas celulares de las hojas y activar el metabolismo celular. Así, los aminoácidos cumplen funciones clave en la estrategia que realizan las plantas para tolerar el estrés y su adecuación en suelos contaminados con metales pesados.

Algunos son osmoprotectores, otros antioxidantes, otros señalizadores. Aquí se presentan en orden técnico de importancia para la tolerancia a la salinidad:

1) PROLINA. La prolina se sintetiza en las plantas en grandes cantidades cuando sufre estrés salino y es la molécula más eficiente para reducir daño osmótico. Mantiene el equilibrio osmótico (la planta puede absorber agua aun con altas sales), protege proteínas y membranas celulares, actúa como antioxidante eliminando radicales libres, ayuda a estabilizar enzimas y estructuras celulares y es señalizador metabólico: activa genes de tolerancia al estrés.

2) GLICINA-BETAÍNA. La glicina-betaína protege la maquinaria fotosintética cuando la salinidad reduce la actividad metabólica. No es estrictamente un aminoácido, sino un derivado, pero funciona como aminoácido osmoprotector que reduce la desnaturalización de proteínas por sales, protege cloroplastos y mantiene la apertura estomática.

3) GABA (Ácido γ-aminobutírico). El GABA es crucial en la regulación de señales de estrés y recuperación metabólica. Regula el balance iónico, especialmente de sodio y potasio, reduce la producción de radicales libres, mejora el crecimiento de raíces bajo salinidad.

4) GLUTAMATO. Sin glutamato no hay prolina ni GABA. Es la base de casi todas las rutas de respuesta a salinidad, pues es el precursor directo en la ruta metabólica de prolina, regula el metabolismo del nitrógeno y participa en la síntesis de clorofila.

5) ORNITINA. Los derivados de la ornitina protegen la integridad celular y reducen la muerte celular programada por estrés. También es precursor de prolina y de poliaminas (putrescina, espermidina, espermina) que protegen DNA y membranas del estrés salino.

6) Otros aminoácidos de apoyo. Aunque no son protagonistas, apoyan la tolerancia al estrés. Serina y Treonina: Protegen membranas y apoyan la síntesis de lípidos. Arginina: Precursor de poliaminas y óxido nítrico (NO), molécula clave en señalización. Alanina y Valina: Participan en el equilibrio osmótico secundario. Metionina: Precursor del etileno y moléculas antioxidantes.

Entonces es altamente positivo aplicar aminoácidos con el riego a nuestras plantas , pero en este aspecto es indispensable que el producto que apliquemos no esté constituido por un solo aminoácido, sino que debe tener el conjunto de los citados porque, juntos, forman una red metabólica compleja que protege íntegramente a la planta de todos los daños que causa la salinidad (protección de membranas, neutralización de radicales libres, señalización celular, mantenimiento de fotosíntesis, regulación hormonal, síntesis de proteínas de choque térmico)

Los aminoácidos pueden aplicarse con el agua del riego Istock - iStockphoto

Cada aminoácido activa solo una parte de esta red. Por eso, aplicar únicamente prolina o glicina-betaína ayuda, pero limita la respuesta completa.

Momento adecuado para aplicarlos

Lo ideal es una aplicación continua a lo largo de todo el año, pero hay situaciones puntuales donde es significativo el efecto, ellos son:

1) Preventivo: cuando adquirimos plantas en el vivero y nos disponemos a implantarlas en el jardín, y se sabe que habrá riegos con agua salina. El aplicar en este momento prepara a la planta a activar rutas metabólicas antes del daño.

2) Correctivo: cuando ya hay síntomas (hojas quemadas o con bordes necróticos, marchitez persistente) su aplicación reduce el daño osmótico y recupera el metabolismo.

3) Recuperación (después del estrés): en el caso de que adquiramos de viveros periurbanos que riegan con aguas duras y la llevemos a nuestro jardín. Ello estimula la biosíntesis de raíces nuevas y reactiva la fotosíntesis.

Fuentes de aminoácidos

Los aminoácidos son las sustancias más difíciles de producir por la planta. Por ello, los aminoácidos exógenos (es decir, los que les aplicamos a las plantas) han sido estudiados por sus beneficios directos e indirectos. Son herramientas seguras, libres de genotoxicidad, ecotoxicidad o fitotoxicidad. Su uso ha crecido en los últimos años.

Hay disponibles en el mercado productos, algunos son fertilizantes y aminoácidos y otros solo aminoácidos, y vienen en forma de líquidos concentrados. Los más usuales son:

✔ Extractos de algas : tienen alto contenido de prolina, glicina y serina; son de alta compatibilidad con todas las plantas de jardín.

✔ Extractos de compost : contienen alto contenido de glicina-betaína; son especialmente útiles en salinidad crónica.

✔ Acidos húmicos y fúlvicos : son aliados esenciales en suelos salinos. Los fúlvicos, por su bajo peso molecular, facilitan la entrada de aminoácidos, micronutrientes y señales metabólicas.

Microorganismos aliados

En un suelo sano, existen microorganismos que actúan en conjunto con los aminoácidos, algunos de ellos son:

Bacterias benéficas: Bacillus spp., que producen enzimas antioxidantes; Pseudomonas spp., que producen sideróforos que mejoran la absorción de hierro); Azospirillum y Azotobacter, que estimulan el crecimiento mediante auxinas; Trichoderma spp., que incrementan la tolerancia al estrés.

Así, con un manejo inteligente, integral y estratégico el jardín expresará todo su potencial aun bajo condiciones indeseables de salinidad.