Plantas digestivas: cuáles son, cómo usarlas y cómo cultivarlas en casa

Todos alguna vez sentimos esa incomodidad que aparece después de comer: pesadez, acidez, hinchazón. La digestión no depende solamente de lo que ingerimos; también influyen el estado emocional, los horarios, las combinaciones de alimentos y las cantidades. En ese vaivén cotidiano, las plantas digestivas se vuelven grandes aliadas.

Plantas digestivas

Desde la medicina popular hasta la vida doméstica más simple, las hierbas acompañan el proceso digestivo ayudando a prevenir o aliviar síntomas. Una taza caliente, un mate aromático o un vaso de agua fresca con hojas perfumadas pueden marcar la diferencia entre una sobremesa pesada y un cierre liviano.

Las clásicas que nunca fallan

Menta, frescura inmediata

La menta no es una sola planta sino un conjunto de especies del género Mentha: hierbabuena, menta negra, menta piperita y muchas otras que se cruzan entre sí. Algunas resultan más dulces, otras más picantes, pero todas comparten esa cualidad refrescante que “captura” el calor de la boca.

La menta crece fácilmente, aunque no convive bien con cualquier planta

Se utilizan hojas y tallos en infusión para aliviar digestiones pesadas y también para mejorar el aliento. Es, quizás, la más versátil de todas: combina con bebidas frías, calientes y hasta con ensaladas.

Cultivo de la menta

Prefiere suelos fértiles y húmedos, con buen drenaje.

Crece bien a semisombra o sol suave.

Necesita riegos frecuentes.

Se propaga por estolones o división de matas.

Cedrón, perfume a limón

El cedrón (Aloysia citrodora), también conocido como hierbaluisa, es un arbusto nativo del centro del país cuyas hojas concentran aceites esenciales de aroma alimonado. Sus flores blancas son perfumadas. Tanto hojas como flores alivian y relajan espasmos digestivos. Existe además el cedrón del monte (Aloysia gratissima), de sabor más amargo pero con propiedades similares.

El cedrón despliega un perfume cítrico inconfundible y es reconocido por su efecto relajante sobre el sistema digestivo

Cultivo del cedrón

Requiere suelos livianos y bien drenados.

Necesita pleno sol y riego moderado.

Prospera en climas templados y cálidos.

Se multiplica por esquejes.

Hinojo, suave y dulzón

Muy presente en verdulerías y huertas, el hinojo (Foeniculum vulgare) aporta un sabor levemente anisado. Sus semillas concentran aceites esenciales valorados para aliviar trastornos gastrointestinales producidos por gases y, por su efecto diurético, también ayudan frente a la retención de líquidos. Se puede preparar una infusión con una cucharadita de semillas o mezclarlas con la yerba del mate.

De sabor suave y dulzón, el hinojo se destaca por aliviar molestias asociadas a los gases y aportar un toque anisado a infusiones y comidas

Cultivo del hinojo

Necesita suelo profundo y fértil.

Prefiere pleno sol y humedad constante al inicio.

Se siembra por semillas en primavera.

Carqueja, amargo que estimula

Las carquejas, del género Baccharis, son arbustos nativos de Sudamérica muy difundidos en la medicina popular. Sus principios amargos estimulan la función gástrica y se asocian al cuidado del hígado. Con apenas un par de ramitas en agua caliente se obtiene una infusión digestiva, antiácida y antiulcerosa.

Amarga y potente, la carqueja es parte de la tradición herbolaria sudamericana y se asocia al cuidado del hígado

Cultivo de la carqueja

Se adapta a suelos pobres y bien drenados.

Requiere pleno sol y riego escaso.

Tolera sequías y se reproduce por semillas o esquejes.

Formas de incorporarlas al día a día

Si bien la infusión o tisana es la manera más conocida, las plantas digestivas admiten múltiples usos:

En el mate, mezcladas con la yerba.

Aguas aromáticas, con ramitas en agua fresca para beber antes de las comidas.

Condimentos, picadas en sopas, ensaladas o vegetales asados.

Vinagres y licores, especialmente las variedades alimonadas como el cedrón.

Cubitos de hielo herbales, ideales para bebidas veraniegas.

Helados caseros, congelando infusiones endulzadas.

La infusión es el modo más tradicional de consumir estas plantas, pero no el único

Un dato clave: no hace falta gran concentración. Con poca cantidad de hierbas se logran efectos digestivos sin que los sabores se vuelvan invasivos.

¿Frescas o secas?

Ambas opciones son válidas, pero ofrecen matices distintos.

Hierbas frescas: aportan aromas más suaves y resulta más difícil calcular cantidades porque al deshidratarse pierden volumen.

Hierbas secas: concentran más sabor y propiedades. Conviene elegir aquellas que conserven parte de su color y aspecto original, sin zonas oscuras ni moho, y evitar que estén demasiado molidas. Triturarlas justo antes de usarlas mejora la extracción de sus principios activos.

El arte de combinar sabores

Crear tisanas propias es una invitación a jugar con aromas y matices. Algunas combinaciones posibles se organizan por perfiles:

Amargos : diente de león, carqueja, boldo, artemisa, cáscara de naranja, tomillo.

: diente de león, carqueja, boldo, artemisa, cáscara de naranja, tomillo. Picantes : jengibre, menta, pimienta negra, bayas de enebro.

: jengibre, menta, pimienta negra, bayas de enebro. Dulces : canela, manzanilla, semillas de hinojo, stevia, anís verde, arándano rojo, goji, flores de crisantemo y de sauco.

: canela, manzanilla, semillas de hinojo, stevia, anís verde, arándano rojo, goji, flores de crisantemo y de sauco. Alimonados: cedrón, melisa, limón, lemongrass.

La recomendación general es preparar mezclas livianas y filtrarlas a los pocos minutos para evitar sabores excesivos.

Es posible armar un blend personalizado, con mínimas reglas de conjugación hay infinitas posibilidades ArtSvitlyna - iStockphoto

Sumar estas plantas a la rutina no implica grandes cambios, pero sí pequeños rituales que hacen la diferencia. Una taza tibia después de comer, un mate aromático o unas hojas frescas en una ensalada pueden transformar la digestión en un momento de pausa consciente, donde el cuerpo encuentra su propio equilibrio.