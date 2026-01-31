Cómo actúan los aceites esenciales y por qué la aromaterapia gana cada vez más lugar

Hay quienes describen a las plantas como diminutas fábricas, dentro de las cuales se producen un sinfín de sustancias químicas. También las llaman alquimistas porque a partir del agua y los nutrientes pueden sintetizar moléculas mucho más complejas. Como seres vivos que tienen que permanecer toda su vida en el lugar en el cual nacen, sin poder trasladarse, las plantas han desarrollado un metabolismo que genera sustancias repelentes o incluso tóxicas, para defenderse. También preparan mensajes químicos para atraer a polinizadores o a quienes se alimentan de los frutos y dispersan las semillas.

Aceites esenciales, defensas químicas y perfumes volátiles: lo que ocurre dentro de una planta puede tener efectos reales sobre el cuerpo humano Freepik

Además de la fotosíntesis que elabora azúcares usando la energía del sol, otras reacciones ocurren para formar las estructuras vegetales. Resulta asombroso saber que una planta puede fabricar tantas moléculas distintas y que, además, estas pueden tener efectos sobre nuestro organismo . Este tipo de sustancias se conocen como “metabolitos secundarios” y son diferentes según la especie y variedad, el ambiente de crecimiento e, incluso, dependen del momento del día. Por ejemplo, ciertas especies que son polinizadas por insectos de hábitos nocturnos liberan sus aceites esenciales aromáticos en el momento del atardecer o a mitad de la noche.

Lavanda, romero y albahaca esconden principios activos que actúan sobre el cuerpo y la mente Istock - E+

Las plantas ofrecen aromas que traen recuerdos, emociones y sensaciones, e incluso tienen efectos sobre nuestros estados de ánimo. Esto es posible gracias a que los perfume se combinan en partículas aromáticas muy volátiles, que se dispersan fácilmente por el ambiente cuando, por ejemplo, estamos cerca de ciertas flores o rozamos con nuestros dedos hojas que contienen aceites esenciales. Esas esencias son una combinación química de muchas moléculas distintas, que dan a cada aroma su complejidad y características distintivas.

. Istock - iStockphoto

Todos los aceites esenciales puros contienen elevadas concentraciones de distintos principios activos y es por ello que pueden utilizarse con fines terapéuticos. En muchos casos, son poderosos antibióticos y en la actualidad se están utilizando para formular medicamentos que presentan gran efectividad para el control de procesos infecciosos.

La lavanda es la base de muchos perfumes y productos utilizados en cosmética natural Istock - iStockphoto

Teniendo esto en cuenta, no podemos consumirlos ya que podrían llegar a producir efectos tóxicos o no deseados. Sin embargo, es posible utilizarlos en forma segura a través de la aromaterapia.

La lavanda (Lavandula angustifolia) es una planta súper presente en los jardines aromáticos. Basta con rozar una de sus hojas o flores para que su aroma nos envuelva en una sensación de calma y bienestar: sus aceites esenciales tienen efectos sobre nuestro sistema nervioso y nos pueden ayudar a relajarnos, tanto al momento de ir a dormir para conciliar mejor el sueño como para aliviar contracturas y dolores de cabeza de origen nervioso.

Lavandula angustifolia y L. officinalis son arbustos perennes que alcanzan de 30 a 80 cm de altura. Las flores son lilas, muy aromáticas y se agrupan en espigas Archivo Revista Jardin/ Istock

El romero (Rosmarinus officinalis) es reconocido por numerosas propiedades medicinales, ya que tiene gran cantidad de principios activos concentrados en sus aceites esenciales. Entre sus propiedades, se distingue por activar la circulación periférica y se puede usar especialmente para reconfortar la sensación de frío y cansancio en piernas y pies que padecen aquellas personas con problemas de circulación, quienes realizan mucho ejercicio físico o trabajan muchas horas de pie.

En aromaterapia, también la albahaca es apreciada por sus propiedades revitalizantes, es decir, que ayuda a combatir la fatiga mental y física, muy necesario para lograr un buen descanso. Su aceite esencial ayuda a mejorar el estado de ánimo, pero además alivia dolores de cabeza, musculares, de articulaciones y migrañas.

La albahaca (Ocimun basilicum) es una herbácea anualcon hojas muy aromáticas (izq.). Romero (Salvia rosmarinus) es un arbusto perenne que alcanza de 1 a 2 m de altura (der.) Archivo Revista Jardin

Aromaterapia

Esta práctica busca aliviar algunos síntomas, reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo a través del uso de los aceites esenciales de las plantas. Estos pueden usarse por inhalación o aplicación tópica.

. Archivo Revista Jardin

La lavanda y el romero son dos hierbas que pueden sumarse a los rituales de bienestar incorporando unas gotas de aceite esencial en un aceite vehicular para masajes. También pueden colocarse unas gotas de la esencia en un hornillo o difusor, lo que permite la inhalación de los aceites.