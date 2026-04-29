Plantar con intención: Cómo crear escenas y no colecciones de plantas

Existe una diferencia clara entre juntar plantas y diseñar un jardín. La primera intención responde al entusiasmo: una especie que gusta, otra que aparece, otra que llena un rincón. La segunda implica una idea, requiere pensar en relaciones, en atmósferas, en cómo se percibe el espacio en conjunto. Cada planta deja de ser protagonista aislada para convertirse en parte de una escena .

El punto de partida para lograrlo es definir la imagen final que se quiere generar. Un cantero puede evocar un paisaje naturalista, un jardín más estructurado o una composición contemporánea. Esa decisión inicial define todo lo demás: formas, paleta, densidad, alturas. Sin esa idea rectora, el jardín se fragmenta y pierde coherencia.

En lugar de elegir especies de manera individual, el paisajismo organiza la plantación en niveles para ganar altura y generar atmósferas Ines Clusellas

Trabajar en capas

Una de las claves para lograrlo es trabajar por capas. En lugar de elegir especies de manera individual, el paisajismo organiza la plantación en niveles: un plano bajo que cubre y unifica, un estrato medio que da volumen y un nivel alto que marca ritmo y dirección .

Esta estructura genera profundidad y ordena la lectura del <b>jardín</b>, incluso en espacios pequeños

Otro recurso fundamental del paisajismo es la repetición. Una misma especie, o un grupo con formas similares, reaparece a lo largo del jardín y construye continuidad. El ojo reconoce ese patrón y lo traduce como armonía. En este sentido, repetir resulta más efectivo que acumular. La variedad aparece en los matices, no en la cantidad.

Una misma especie reaparece a lo largo del jardín y construye continuidad Ines Clusellas

Definir una paleta

La paleta también define la escena. Limitar la gama de colores —ya sea en flores o en follajes— ayuda a construir un clima más claro. Tonos verdes, plateados o bordó pueden sostener una composición durante todo el año, sin depender de floraciones puntuales. En paisajismo, el color se usa como herramienta para unificar, no como un recurso aislado.

Plantar en capas y limitar la paleta de colores, dos mandamientos que el paisajismo sabe aprovechar Ines Clusellas

Las formas del paisaje

Las formas acompañan la lógica del paisaje. Plantas verticales que marcan el ritmo, volúmenes redondeados que equilibran, texturas sueltas que aportan movimiento. La combinación de estas siluetas construye la escena y define su carácter .

Un <b>jardín</b> donde todas las plantas compiten pierde fuerza; uno donde dialogan gana profundidad

El manejo del espacio vacío también forma parte del diseño. Dejar respirar ciertos sectores permite que las escenas se destaquen. Ese vacío no implica ausencia, sino una pausa que ordena la composición. Ese uso del espacio resulta tan importante como la plantación.

Plantas verticales que marcan el ritmo, volúmenes redondeados que equilibran, texturas sueltas que aportan movimiento Ines Clusellas

Plantar con intención requiere también pensar en el tiempo. Cómo crecen las especies, cómo se expanden, qué sucede en cada estación.

Un <b>jardín</b> bien resuelto evoluciona sin perder su estructura. Las escenas cambian, pero la idea se mantiene

El resultado de un jardín pensado y plantado con intención es un espacio que se percibe como un todo. Donde cada planta tiene un rol y cada sector responde a una lógica. En términos de diseño, se trata de pasar de la colección a la composición.

En definitiva, un jardín no se define por la cantidad de especies que contiene, sino por la claridad de la idea que lo sostiene.