DELTA: Envianos tu registro de mariposa bandera argentina, ingá o bugre

Vecinos y reservas en el Delta se unieron para recuperar la mariposa bandera argentina. Buscan recrear su ambiente natural histórico, que incluye la presencia de los árboles hospederos de sus orugas: el ingá y el bugre.

Este formulario nos permite actualizar el mapa de registros publicado para entender la distribución de los árboles y la presencia de la mariposa Morpho epistrophus argentinus, en alguno de sus estadíos, en la zona.

Al final, dejamos fotos y más información para confirmar que se trate de la especie antes de completar el formulario.

Tips para reconocer orugas de mariposa bandera argentina

Estas son las orugas de mariposa bandera argentina. El tamaño puede variar porque van creciendo durante el otoño, invierno, primavera e incluso hasta los primeros días de verano. Su tamaño puede alcanzar hasta 9 cm antes de desplazarse para ir a pupar. Las crisálidas verde claro pueden estar colgadas fuera de los árboles hospederos.

Orugas de mariposa Bandera Argentina Candela Castro

Generalmente, se las ve agrupadas en la parte de atrás de las hojas cuando son pequeñas, luego arman racimos más grandes o caminan por el árbol buscando comida en sus árboles hospederos, ingá o bugre.

A medida que crecen tienen un rojo muy llamativo.

Orugas de mariposa bandera argentina en Inga Ezequiel Nuñez Bustos

Ante cualquier duda acerca de si las orugas son bandera argentina, en Argentinat.org se pueden ver una gran cantidad de fotos en distintos estadios.

Es importante no confundirlas con otras orugas muy parecidas que suelen encontrarse también en grupo en otros árboles del Delta (ej. sauce), sobre todo en gran cantidad en la corteza o desplazándose. Por ejemplo, la Mesera rimicola, oruga de una polilla que tiene un color más apagado, es una de las orugas parecidas que pueden encontrarse en el Delta, pero no son Bandera Argentina.

Oruga de Mesera rimicola Facundo Chieffo

Tips para reconocer a la mariposa bandera argentina (Morpho epistrophus argentinus)

En el Delta, se las suele ver volar desde mediados de enero hasta fines de febrero. Dependiendo del año, también pueden avistarse a principios de marzo.

La hembra puede medir hasta 11 cm de envergadura alar y tiene un notable veteado amarronado, como si fuera una torta marmolada.

Hembra de mariposa Bandera Argentina en la Reserva Natural Provincial Laguna Salada Grande. RN Laguna Salada Grande

El macho suele medir hasta 9 cm de envergadura alar y tiene un color blanquiceleste más pleno.

Macho de mariposa Bandera Argentina (Morpho epistrophus argentinus) Romina Galeota Lencina

En ambas se destaca una banda de ocelos -redondeles- negros, amarillos y celestes.

Se las puede ver volando en grupo, en fila, a una velocidad lenta, solitarias o una hembra perseguida por uno o varios machos. También revolotean por las casas buscando fruta caída o vino al alcance.

Árboles hospederos de la mariposa en el delta

Ingá (Inga uraguensis)

El truco más fácil para saber si lo que se está viendo es un ingá es mirar el raquis alado de su hoja compuesta: parecen alitas que tienen una especie de “tallo” que une las partes de la hoja compuesta. Es decir, una hoja está conformada por muchas hojitas y ese tallo que las une es el raquis. Este detalle puede observarse durante todo el año.

Raquis alado, lo que parecen varias hojas es en realidad una sola. Es una característica del Ingá. Reserva Privada Punta Morán. Allí se pueden ver mariposas Bandera y hay árboles Ingá Uraguensis cuyas hojas sirven de alimento a la oruga. Hernán Zenteno

> Ver más fotos de ingá en distintas etapas de crecimiento y estadio en Argentinat.org

Bugre (Lonchocarpus nitidus)

La época más fácil para identificar si se ve o tiene un bugre es entre diciembre y enero, cuando está florecido. Sus hojas forman racimos que parecen flores de glicina.

Yerba de bugre (Lonchocarpus nitidus) Alejandro Galup

> Ver más fotos de Bugre en distintos momentos de crecimiento y estaciones en Argentinat.org