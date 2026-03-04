Jardines que crecen: cómo diseñar espacios verdes que maduran y mejoran año tras año

La clave es elaborar proyectos que desde su mismo diseño aceptan el paso de las estaciones, integran la historia y permiten que la naturaleza termine de dibujar lo que el paisajismo apenas inicia

A diferencia de una casa, que suele tener un “día de estreno”, el jardín carece de corte de cinta. Nace incompleto y esa es su mayor virtud. Diseñar un espacio verde implica aceptar que la obra no termina cuando se planta, sino cuando crece. Y que ese crecimiento —a veces lento, a veces sorprendente— es parte central del resultado.

El jardín no es una foto sino una secuencia. Las plantas ganan volumen, cambian de textura y se apropian del espacio hasta que lo que fue diseño inicial se convierte en paisaje maduro.

En un mundo dominado por la inmediatez, el jardín propone otra lógica: la del tiempo como material de diseño. Un árbol joven no es una carencia sino una promesa. Un arbusto recién colocado no define un borde definitivo, sino un trazo que se irá afinando con las podas y las estaciones. La belleza no es instantánea; es progresiva.

En el jardín delantero de su casa, la paisajista Bárbara Rozanski, hizo grandes canteros con dietes, Gaura lindheimeri y Strelitzia nicolai. Fotos: Santiago Ciuffo

Los proyectos más logrados son aquellos que planifican el futuro sin obsesionarse con el presente. Elegir especies que se adapten al clima, prever el volumen adulto de cada planta, imaginar la sombra que dará un árbol dentro de diez años: todo forma parte de un paisajismo consciente. No se trata de llenar, sino de anticipar.

Cony y Juan Pablo Lupercio Rojo, de Perimetral, realizaron el paisajismo de la casa familiar del arquitecto Andrés Escobar, en Guadalajara. Fotos: Gentileza Perimetral

Hay también un componente emocional que vuelve al jardín un territorio singular. Muchos espacios verdes se construyen a partir de recuerdos: una planta heredada de la casa de los abuelos, una piedra traída de un viaje, un banco que perteneció a otra generación. El exterior se transforma así en un álbum vivo. Cada elemento cuenta una historia y, con el tiempo, esa historia se mezcla con nuevas capas vegetales que la envuelven.

El reciclaje y la resignificación encuentran en el jardín un terreno fértil. Maderas antiguas convertidas en canteros, chapas que se vuelven macetas, puertas que ofician de respaldo para trepadoras. Lejos de verse improvisado, este gesto aporta identidad y textura. El jardín deja de ser catálogo para convertirse en relato personal.

La casa de Carmela Irizar y Pablo Hernán Cortes, a la vera del río. Fotos. Santiago Ciuffo

Aceptar la evolución también implica permitir cierto grado de desorden fértil. Las plantas se auto siembran, las flores migran, las estaciones sorprenden. Un jardín excesivamente rígido pierde vitalidad; uno demasiado descuidado se vuelve caótico. El equilibrio está en acompañar sin controlar en exceso, en podar sin domesticar por completo.

Quien diseña un jardín a largo plazo entiende que el resultado más bello no es el que impacta el primer verano, sino el que mejora cada año, el que se vuelve más generoso en sombra, más rico en aromas y más complejo en matices. Un jardín que crece bien no envejece: madura.