Cómo ahuyentar las moscas de casa con una fórmula casera infalible

La presencia de moscas en el hogar puede ser un problema, más que nada cuando hay altas temperaturas. Combatirlas de manera efectiva requiere un enfoque combinado: desde la eliminación de los focos de atracción hasta la implementación de repelentes naturales que no afecten la salud de los habitantes de la casa ni el medio ambiente.

Ahuyentar moscas es una tarea que combina la higiene con la astucia. No es necesario recurrir a químicos agresivos si se mantienen rutinas de limpieza y se utilizan las herramientas naturales que se tienen a disposición en el hogar.

Existen formas naturales y caseras para ahuyentar las moscas del hogar (Foto ilustrativa: PIXABAY)

A continuación, todo lo que hay que saber para ahuyentar moscas:

1 Repelentes naturales basados en plantas y aromas

Existen ciertos aromas que resultan extremadamente desagradables para las moscas, pero que son muy valorados en el hogar por su frescura. Utilizar la naturaleza a nuestro favor es una de las formas más ecológicas de mantenerlas a raya.

Albahaca y lavanda: colocar macetas con estas plantas en los marcos de las ventanas o en las puertas de acceso funciona como una barrera natural. El aroma intenso de la albahaca, en particular, interfiere con los sensores de los insectos.

La albahaca es un gran aliado para evitar que las moscas entren a la casa Imagen compuesta

Limón con clavos de olor : cortar un limón a la mitad e insertar varios clavos de olor en la pulpa crea un repelente ambiental ideal para colocar sobre la mesa durante los almuerzos al aire libre o en la mesada de la cocina.

: cortar un limón a la mitad e insertar varios clavos de olor en la pulpa crea un repelente ambiental ideal para colocar sobre la mesa durante los almuerzos al aire libre o en la mesada de la cocina. Aceites esenciales: el uso de difusores con esencia de eucalipto o menta ayuda a mantener los ambientes protegidos. También se puede preparar un pulverizador con agua y unas gotas de estos aceites para rociar cortinas y alfombras.

2 Barreras físicas y métodos de control ambiental

Cuando las moscas ya ingresaron o se quiere evitar que lo hagan sin cerrar completamente la ventilación, las barreras físicas son la solución más efectiva. El uso de mosquiteros en todas las aberturas es la inversión más inteligente a largo plazo, dado que permite la libre circulación del aire, pero impide el paso de insectos.

Por otro lado, el uso de ventiladores dirigidos estratégicamente hacia las zonas de comida o descanso dificulta su aterrizaje y las obliga a buscar zonas más tranquilas fuera de la casa.

3 Mantenimiento de exteriores y jardines

Para quienes viven en casas con jardín o terraza, el control debe empezar afuera. Es vital evitar la acumulación de agua estancada en macetas o canaletas, dado que la humedad atrae a diversos tipos de insectos. A su vez, mantener el césped corto y recoger de forma inmediata los desechos de las mascotas reduce significativamente los sitios donde las moscas pueden alimentarse o depositar sus huevos.

El mantenimiento del jardín ayuda a eliminar los insectos gettyImages - Shutterstock

También es recomendable realizar limpiezas periódicas de los contenedores de basura exteriores con una solución de agua y vinagre. El vinagre no solo desinfecta, sino que su olor ácido actúa como un repelente prolongado que evita que las moscas se acerquen a los residuos.

4 Recomendaciones prácticas para el día a día