Por qué recomiendan mezclar cáscaras de banana con vinagre y para qué sirve
Esta combinación casera se convirtió en una tendencia para el cuidado del jardín; es una alternativa económica que aporta nutrientes esenciales al suelo y favorece el desarrollo vegetal
- 3 minutos de lectura'
En los últimos meses, una fórmula casera captó la atención de los aficionados a la jardinería: la mezcla de cáscaras de banana y vinagre. Este recurso, que gana popularidad en redes sociales y entornos domésticos, se postula como una solución ecológica y de bajo costo para fertilizar las plantas, además de aprovechar desechos orgánicos que habitualmente terminan en la basura. Este método es valorado por su capacidad para fortalecer el crecimiento de la flora mediante la liberación de minerales fundamentales.
La efectividad de esta preparación reside en la composición nutricional de la banana, ya que su cáscara aporta potasio, fósforo y magnesio, elementos que, al ser extraídos, favorecen un desarrollo vegetal vigoroso. Por su parte, el vinagre, ya sea blanco o de manzana, cumple una función técnica crucial: acelera la descomposición de la cáscara y contribuye a disminuir el pH del suelo. Esta propiedad resulta particularmente beneficiosa para especies que prosperan en sustratos ácidos, como las hortensias, las azaleas, las orquídeas y ciertos frutales.
Para obtener este fertilizante, el procedimiento debe ser riguroso. El primer paso consiste en recolectar las cáscaras y sumergirlas por completo en un recipiente con vinagre, dejándolas macerar durante al menos 48 horas. Transcurrido ese tiempo, es imperativo realizar una dilución previa antes de su aplicación. Expertos advierten que nunca debe utilizarse el concentrado puro, ya que su alta acidez podría resultar perjudicial para las plantas. La proporción recomendada es de una parte del líquido por tres partes de agua.
Además de sus beneficios nutricionales, esta solución actúa como un aliado para repeler ciertas plagas y fortalecer la salud general del jardín. No obstante, se aconseja precaución: la mezcla no debe aplicarse directamente sobre las hojas para evitar daños por quemaduras químicas, sino que es preferible testearla primero en un ejemplar para observar su reacción.
Quienes buscan alternativas sostenibles encuentran en este método una herramienta eficaz para el mantenimiento de macetas, huertas urbanas y espacios verdes, fundamental para prescindir de fertilizantes químicos costosos. Este enfoque permite una nutrición constante, ya que debe aplicarse semanalmente siempre que se respeten las pautas de dilución y se asegure que el suelo sea adecuado para los niveles de acidez resultantes. En definitiva, esta tendencia refleja una búsqueda creciente por soluciones prácticas que combinan el reciclaje doméstico con el cuidado responsable de la vegetación.
Otras noticias de Cómo hacer
La técnica de los 15 minutos. La actividad que recomiendan los neurocientíficos para “rejuvenecer” la memoria después de los 50
Lo dicen los expertos. Estos son los beneficios de limpiar la puerta de entrada con agua, vinagre y sal
Truco casero. Por qué recomiendan poner una moneda en el router del wifi y para qué sirve
- 1
Locura e impunidad en dos velatorios tumberos que expusieron una cultura de violencia en el conurbano
- 2
Franco Colapinto y su Road Show en Palermo: cómo será el espectáculo de Fórmula 1 de este domingo
- 3
Lele Cristóbal: el outsider que se convirtió en un cocinero popular y enfrenta al fine dining con el “menú de la felicidad”
- 4
El negocio inmobiliario que crece en España por los altos precios de las propiedades