Jazmín del Cabo: Qué lo hace tan especial y cómo cuidarlo para que florezca

Hay aromas que no se olvidan. El del jazmín del Cabo (Gardenia jasminoides ) pertenece a esa categoría que nos devuelve escenas completas, inolvidables: patios con baldosas calientes, noches estrelladas de verano, arbustos floridos al lado de la puerta de entrada.

Su perfume es cremoso, denso, envolvente, casi táctil. No sorprende que, después de años en que los jardines urbanos se volvieron más minimalistas y sin olor, este jazmín vuelva a ganar lugar.

Sin embargo el jazmín del Cabo es famoso por otra razón menos amistosa: no perdona el descuido. Si el suelo no es el correcto, si el agua es demasiado dura o el sol es excesivo, lo demuestra sin sutilezas: hojas amarillas, flores que no se abren y un aspecto triste, casi resentido. La buena noticia es que su dificultad no tiene misterios: es cuestión de entender su lenguaje.

El jazmín del cabo tiene un espacio ganado en jardines clásicos y actuales Pixabay

Por qué huele tan bien

El perfume de sus flores se debe a la combinación de lactonas aromáticas y monoterpenos , compuestos que se intensifican con el calor y la caída de la tarde.

Por eso, un jazmín del Cabo bien ubicado puede transformar un umbral, un pasillo exterior o el borde de una ventana en un lugar que respira belleza.

Una de las claves para potenciar la floración de los jazmines es la luz Pixabay

¿Cuánto sol necesita?

Una de las claves para potenciar su floración es la luz. El jazmín del Cabo necesita luz, pero no cualquier luz. En sombra densa no florece y bajo el sol pleno y crudo del mediodía las hojas se queman y la planta se estresa.

El punto ideal es sol filtrado: media sombra luminosa, o bien un lugar donde reciba sol suave a primera hora del día y sombra ligera por la tarde.

Es la luz que imita el borde de un bosque: claridad sin exceso, brillo sin castigo

La floración del jazmín del Cabo es una respuesta al bienestar del conjunto: luz adecuada, pH ácido, humedad controlada y fertilidad equilibrada. Cuando la planta está a gusto, las flores salen más blancas, más perfumadas y se sostienen por más tiempo.

El jazmín se estresa si recibe demasiado sol Archivo Revista Jardin

La importancia del suelo

El jazmín del Cabo tiene una condición que innegociable: necesita un suelo ácido. Su rango ideal está entre pH 5 y 6. Cuando el sustrato es más alcalino —algo muy habitual en suelos urbanos— la planta no puede absorber hierro y eso se refleja rápidamente en el follaje: hojas amarillas con las nervaduras aún verdes.

Si el suelo no es lo suficientemente ácido, las hojas del jazmín se ponen amarillas Archivo Revista Jardin

Ese aspecto débil no es falta de riego, sino clorosis férrica, una señal directa de que el pH no está donde debe

Para mantener o recuperar ese nivel de acidez, conviene elegir sustratos diseñados específicamente para plantas acidófilas, como los que se usan para camelias y azaleas.

También ayuda incorporar turba rubia o compost a base de hojas de pino, materiales que suavemente ajustan el pH hacia donde el jazmín se siente cómodo. Y, si el amarilleo ya apareció, la mejor intervención es aplicar quelatos de hierro, siempre con moderación.

Húmedo, pero nunca saturado

El jazmín es una planta que agradece la humedad, pero odia el encharcamiento. El sustrato tiene que permanecer fresco, nunca seco del todo, pero tampoco pesado ni compactado.

Una buena guía es regar cuando la capa superficial empieza a sentirse apenas seca al tacto. Si la maceta pesa siempre lo mismo, si el agua tarda en infiltrarse o si el follaje empieza a oler a humedad estancada, es señal de exceso.

Una buena guía es regar cuando la capa superficial empieza a sentirse apenas seca al tacto Istock - iStockphoto

El listado que evita frustraciones