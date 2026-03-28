Paleta de otoño: Cómo combinar ocres, cobres y dorados para un jardín más armónico

El verano se expresa en colores altos: rojos, amarillos brillantes, verdes saturados. El otoño, en cambio, trabaja en otra frecuencia. El jardín empieza a hablar en tonos más profundos —terracota, óxido, miel, bronce— y el paisaje adquiere una elegancia silenciosa.

A medida que avanza la estación, la luz se vuelve más oblicua y los contrastes se suavizan. Muchas plantas reducen su intensidad de crecimiento y el color aparece en lugares inesperados: espigas maduras, semillas secas, follajes que cambian de tonalidad .

En diseño paisajístico, las paletas terrosas permiten construir jardines armónicos durante este momento del año. Composiciones que funcionan a partir de matices cálidos y evocan directamente el paisaje natural.

En otoño, el jardín cambia de registro y adopta una paleta más profunda y terrosa Archivo Revista Jardin

Terracota

Los tonos terracota evocan la arcilla húmeda y las hojas que empiezan a secarse. En el jardín aparecen en flores rojizas, espigas maduras o tallos que adquieren pigmentos más cálidos.

La Verbena bonariensis, por ejemplo, aporta una nube de pequeñas flores violáceas que, bajo la luz otoñal, adquieren un matiz más profundo. Combinada con gramíneas de espigas claras, genera una escena liviana pero cromáticamente rica.

Combinada con gramíneas de espigas claras, la Verbena bonariensis genera escenas livianas y muy ricas en matices Archivo Revista Jardin

Bronce

El bronce es uno de los grandes colores del otoño vegetal. Muchas gramíneas ornamentales desarrollan espigas que pasan del verde al dorado y luego a tonos cobrizos .

Especies como Panicum virgatum o Pennisetum orientale capturan la luz baja de la tarde y aportan movimiento constante al jardín. Sus inflorescencias se vuelven casi luminosas cuando el sol atraviesa las espigas.

Las espigas de Panicum y Pennisetum capturan la luz baja de la tarde y parecen iluminar el jardín con cada movimiento del viento Archivo Revista Jardin

Miel

Algunas plantas producen tonos cálidos y dorados que se asocian al color de la miel o del trigo maduro. Son matices suaves que iluminan el jardín sin romper la armonía de la paleta.

Las espigas de Chasmanthium latifolium, por ejemplo, adquieren reflejos dorados a medida que maduran. Suspendidas sobre tallos finos, se mueven con el viento y generan un ritmo visual muy sutil.

Las espigas colgantes de Chasmanthium latifolium se vuelven doradas al madurar y se balancean suavemente con el viento Archivo Revista Jardin

Óxido

El color óxido aparece en semillas secas, follajes envejecidos o estructuras vegetales que permanecen en pie después de la floración.

Las cabezas secas de Echinacea o los tallos persistentes de muchas perennes aportan ese matiz oscuro que da profundidad al jardín. En lugar de cortarlas inmediatamente, dejarlas durante el otoño permite sumar textura y contraste.

Las cabezas secas de Echinacea y los tallos persistentes de muchas perennes aportan textura y tonos profundos al jardín otoñal Archivo Revista Jardin

Una paleta que trabaja sola

Una de las virtudes de los jardines basados en tonos terrosos es que requieren menos intervención. Muchas de las plantas que producen estos colores mantienen su estructura durante semanas o incluso meses.

Desde el diseño, repetir especies que evolucionan cromáticamente durante la estación ayuda a sostener esa armonía visual. Una gramínea dorada puede dialogar con un arbusto de follaje rojizo mientras una perenne aporta semillas oscuras que funcionan como acentos.

Con el tiempo, muchos <b>jardineros</b> descubren que el <b>otoño</b> no es una estación de pérdida sino de refinamiento

Los colores bajan la intensidad, pero ganan profundidad . El jardín deja de ser un estallido y empieza a parecerse a una pintura: capas de ocres, cobres y dorados que cambian según la luz del día.

En esa transición el jardín encuentra una de sus escenas más elegantes. Una donde el color ya no busca protagonismo absoluto, sino que emerge naturalmente de la propia tierra.