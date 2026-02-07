Plantar también es recordar: especies que conectan generaciones y tejen lazos familiares

Hay plantas que llegan al jardín envueltas en historias: un gajo heredado, una semilla guardada en un sobre viejo, una planta que siempre estuvo ahí. Cada especie se vuelve un puente entre generaciones, una forma silenciosa de contar quiénes fuimos y cómo habitamos la tierra.

En muchos jardines argentinos, la historia familiar no se narra con plantas que sobreviven al paso del tiempo, las mudanzas, los cambios de gustos, modas y paisajes. El jardín, entonces, funciona como archivo vivo.

A diferencia de otros legados, las plantas no se guardan, se multiplican, se adaptan, cambian de lugar Archivo Revista Jardin

Quienes cuidaban de sus plantas a veces se marchan dejando su legado botánico. Desde ese momento algunas especies, con su simple presencia, hacen que el corazón se acelere.

A diferencia de otros legados, las plantas no se guardan en cajas. Se multiplican, se adaptan, cambian de lugar. Un malvón que pasó de la casa de la abuela a un balcón porteño, un limonero plantado para dar sombra que hoy sigue dando frutos, una rosa antigua que florece sin saber cuántas generaciones la cuidaron.

Estas especies suelen tener algo en común: resistencia. No siempre son las más sofisticadas, pero sí las más fieles. Aprendieron a crecer con poco, a sobrevivir al olvido ocasional y a volver cada temporada, como quien insiste en no desaparecer.

Las plantas muchas veces son un puente entre generaciones, un lazo entre amigos o vecinos Archivo Revista Jardin

Especies que viajan con la familia

Hay plantas que se trasladan como parte del equipaje emocional . Gajos envueltos en papel de diario, esquejes pasados de mano en mano, semillas guardadas por las dudas.

En ese tránsito, las especies se transforman en testigos mudos de la historia familiar

Malvones, jazmines, hortensias, helechos, sansevierias, aloes, suculentas heredadas: plantas que no siempre responden a una moda, pero que siguen ocupando un lugar central en los jardines porque portan memoria. Cada una trae consigo un modo de cuidar, una enseñanza transmitida sin manual .

“En los jardines hay dos tipos de plantas, las nuestras y las que por siempre van a ser de alguien, como si el nombre de la misma se extendiera con un apellido que nos recuerda a quién nos la dio”, apunta la paisajista Paquita Romano.

Una planta regalada nunca llega sola: viene con memoria incluida Archivo Revista Jardin

Recordar también es cuidar

Mantener viva una planta heredada implica observarla, entender sus tiempos, respetar su forma de crecer. En ese cuidado cotidiano se actualiza el recuerdo.

El jardín se convierte así en un espacio donde pasado y presente conviven. Las plantas no congelan la memoria sino que la transforman, porque crecen distinto en cada suelo, cambian con el clima, se adaptan a nuevas manos.

La herencia no es una copia exacta, tiene sus variaciones

Lo heredado se adapta, cambia de lugar y sigue vivo Archivo Revista Jardin

En un contexto donde todo parece descartable, estas especies plantean otra lógica. No se compran sino que se reciben, se multiplican. No se eligen por su belleza ni por su impacto inmediato, sino por lo que representan.

Plantar también es recordar quién nos enseñó a hacerlo. Y, muchas veces, es preparar el terreno para que alguien más continúe. Un jardín familiar no es solo un conjunto de plantas, es una red de vínculos vivos, enraizados en la tierra y proyectados hacia el futuro.